Imagini virale din Mexic Gest emoționant al jucătoarelor naționalei nord-americane, înaintea unui meci: i-au protejat de grindină pe copiii care le însoțeau

Jucătoarele naționalei Mexicului au atras atenția publicului înaintea partidei cu Puerto Rico, câștigată cu scorul de 6-0.

Fotbalistele mexicane au încercat să-i ferească de grindină pe copiii care au intrat pe teren alături de ele.

Scena s-a desfășurat pe stadionul Nemesio Diez, chiar în timpul intonării imnului național al Mexicului, când o furtună puternică, însoțită de ploaie și grindină, s-a abătut asupra terenului.

Surprinse de schimbarea bruscă a vremii, jucătoarele naționalei feminine a Mexicului au reacționat imediat pentru a-i proteja pe copiii care le însoțeau pe gazon.

Fotbalistele i-au acoperit pe cei mici cu brațele și cu mâinile, iar unele dintre ele s-au aplecat deasupra lor, încercând să îi ferească de ploaie și grindină.

Gestul a fost remarcat rapid și distribuit pe scară largă în mediul online.

Partida a contat pentru preliminariile Concacaf W Championship 2026, iar victoria Mexicului cu 6-0 i-a adus calificarea la turneul final, după ce a încheiat grupa A pe primul loc, cu 12 puncte.

