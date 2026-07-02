Exclusă din Europa din cauza blaturilor UEFA, decizie radicală! Două meciuri schimbate în Europa League și Conference League
Foto: Facebook/MFK Karvina și Imago. Montaj: GOLAZO.ro
Europa League

Exclusă din Europa din cauza blaturilor UEFA, decizie radicală! Două meciuri schimbate în Europa League și Conference League

alt-text George Neagu
alt-text Publicat: 02.07.2026, ora 21:43
alt-text Actualizat: 02.07.2026, ora 21:43
  • UEFA a anunțat, joi, că echipa cehă MFK Karvina va fi exclusă din preliminariile Europa League pentru că a fost implicată în activități de trucare a unor meciuri din campionat.
  • Clubul fuseseră deja retrogradat în liga secundă pentru aceste activități ilegale.
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MFK Karvina a câștigat Cupa Cehiei, după ce a învins-o în ultimul act pe Jablonec cu scorul de 3-1. Astfel, echipa și-a asigurat prezența în play-off-ul Europa League.

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MFK Karvina, exclusă din Europa League de UEFA

Cu toate că era calificată în play-off-ul Europa League, MFK Karvina a fost exclusă din cupele europene, joi, de UEFA.

Camera de Apel a UEFA a hotărât că echipa este ineligibilă pentru participarea în competiția europeană din cauza implicării, directe sau indirecte, a acesteia în activități care au avut ca scop aranjarea sau influențarea rezultatului unor meciuri din campionat, conform uefa.com.

În acest caz, Comisia de Urgență a UEFA a venit cu modificări privind participarea echipelor cehe în Europa și Conference League.

  • Locul rezervat inițial pentru MFK Karvina în play-off-ul Europa League va merge la Viktoria Plzen (locul 3 din campionat în sezonul trecut)
  • Locul rezervat inițial pentru Viktoria Plzen în turul al doilea preliminar din Europa League va merge la Hradec Kralove (locul 5)
  • Locul rezervat inițial pentru Hradec Kralove în turul al doilea preliminar din Conference League va merge la Jablonec (locul 4)

Practic, Viktoria Plzen sare din turul 2 direct în play-off, Hradec Kralove avansează din Conference League în Europa League, iar Jablonec prinde astfel Conference League.

Astfel, în turul doi din Europa League, Hradec Kralove va juca cu Tromso (Norvegia), iar Jablonec o va întâlni pe Varazdin (Croația) în turul secund din Conference League.

Viktoria Plzen își va afla adversara din play-off-ul Europa League pe 3 august, atunci când are loc tragerea la sorți.

MFK Karvina a fost deja retrogradată în liga secundă din cauza trucării meciurilor.

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