Michael Olise (24 de ani) este principala preocupare a celor de la Bayern înaintea startului noului sezon.

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Recent, campioana Germaniei a lăsat de înțeles că nu-l va ceda pe fotbalistul francez decât în cazul unei sume record, iar acum pregătește un nou contract pentru a-l convinge să rămână.

Bayern pregătește un contract de top pentru Michael Olise

Bavarezii ar plănui să facă un efort financiar masiv și să-i majoreze semnificativ salariul starului francez, care continuă să impresioneze și la CM 2026, după sezonul foarte reușit la club.

Potrivit jurnalistului Christian Falk de la Bild, Bayern ar vrea să-i prelungească contractul până în 2031 și să-i dubleze salariul care se ridică în prezent la aproximativ 13,5 milioane de euro brut pe sezon. Ar ajunge la 27 de milioane pe an!

„Situația lui Michael Olise devine puțin periculoasă pentru Bayern. Există persoane din anturajul său care susțin că el știe că, alături de Bayern, poate câștiga întotdeauna Bundesliga, lucru pe care l-a realizat deja, pe lângă câștigarea Cupei Germaniei.

Următorul pas ar fi să lupte în mod regulat pentru Liga Campionilor”, a transmis Falk, potrivit sport.es.

Totuși, lucrurile nu par a fi atât de simple pentru Bayern, chiar și în cazul acestei propuneri de top. Apropiații lui Olise susțin că acesta și-ar dori să evolueze la un club precum Real Madrid.

„Se zvonește că i-ar plăcea să se transfere la un alt club și că Real Madrid este echipa la care ar visa să joace. Olise vorbește foarte puțin, așa că nu se știe niciodată dacă aceste zvonuri sunt adevărate, deși cei care le transmit sunt, se pare, persoane foarte apropiate de el.

Nu-l văd pe internaționalul francez semnând un nou contract cu Bayern în viitorul apropiat”, a mai transmis jurnalistul.

53 de goluri a influențat Olise în sezonul precedent pentru Bayern, în toate competițiile, 22 de goluri înscrise și 31 de pase decisive, în 52 de partide

În prezent, la CM 2026, Olise a reușit 5 pase decisive în cele 4 partide disputate de Franța până acum.

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