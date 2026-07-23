Olise, în centrul unui scandal  Starul Franței, acuzat de fosta parteneră că refuză să-și vadă fetița și să-i plătească pensia alimentară

Michael Olise (24 de ani), starul lui Bayern Munchen și al naționalei Franței, se află în centrul unui scandal în Germania.

Fatima Zaunbrecher (34 de ani), fosta parteneră a fotbalistului, îl acuză pe francez că nu a plătit pensia alimentară pentru fețita lor.

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Fatima Zaunbrecher susține că l-a cunoscut pe Olise pe rețelele de socializare. Ulterior, cei doi au format un cuplu și au stat împreună timp de doi ani, potrivit publicației Bild.

Au și o fetiță, pe nume Aaliyah Noor, care are aproape 2 ani.

Michael Olise, în centrul unui scandal în Germania

Potrivit fostei partenere a lui Olise, francezul ar fi refuzat să-și vadă fetița, pe care nu a întâlnit-o niciodată. Avocații fotbalistului susțin că i-ar fi transmis că „o întâlnire nu ar fi productivă”.

Mai mult, Fatima Zaunbrecher a precizat că Olise ar fi vrut să plătească o pensie alimentară de doar 836,50 euro, sumă majorată ulterior la 2.000 de euro. Salariu net al francezului este estimat la aproximativ 8 milioane de euro pe an, conform gazzetta.it.

Fatima Zaunbrecher susține însă că nu a primit niciodată pensia alimentară din partea lui Olise, informație contrazisă de fotbalistul lui Bayern.

Surse apropiate jucătorului susțin că acesta nu a refuzat niciodată să plătească pensia alimentară. Olise chiar ar fi vrut să plătească mai mult decât este prevăzută de legislația germană, dar nu a primit niciodată un răspuns din partea fostei partenere.

Fatima Zaunbrecher ar fi solicitat unui tribunal din Franța stabilirea unei pensii alimentare în valoare de 60.000 de euro pe lună.

Aceasta locuiește într-o garsonieră împreună cu fiica și cu mama sa.

Trebuie să își asume responsabilitățile. Fatima Zaunbrecher, fosta parteneră a lui Michael Olise

Până în acest moment nu a fost luată o decizie în acest caz.

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