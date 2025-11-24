Edi, ținta unor acuzații bizare Fost jucător la Legia, despre Iordănescu: „Era surprins că trebuie să analizeze adversarul. În România n-o făcea”

Michal Zyro (33 de ani), fost fotbalist la Legia Varșovia, a vorbit despre perioada petrecută de Edward Iordănescu (47 de ani) la cârma echipei poloneze.

Edi Iordănescu s-a despărțit pe 31 octombrie de Legia Varșovia, după puțin peste 4 luni petrecute la formația din capitala Poloniei. GOLAZO.ro a dezvăluit informația cu câteva ore înainte de anunțul oficial.

De ce ar fi ales Edi Iordănescu să plece din Polonia

Michal Zyro, un fost fotbalist polonez care a debutat la Legia Varșovia și care este în prezent analist sportiv, susține că antrenor român ar fi fost surprins cât de bine pregăteau echipele poloneze meciurile.

„Știu că antrenorul Edi Iordănescu a avut o problemă. Era surprins de modul în care alte echipe se pregăteau pentru meciurile cu Legia Varșovia.

De asemenea, era mirat de faptul că trebuie analizat adversarul atât de în detaliu.

În România a antrenat echipe care pur și simplu trebuiau să joace fotbal. Fără pregătire specială în ceea ce privește analiza adversarului”, a spus Zyro, conform presei din Polonia.

Echipele antrenate de Edi Iordănescu în Superliga

FCSB

Pandurii

Astra Giurgiu

CFR Cluj

Gaz Metan

Această muncă tactică în gestionarea clubului a fost o provocare uriașă pentru el. Asta a venit la pachet cu presiunea. Nu a reușit să facă față. Michal Zyro

Antrenorul în vârstă de 47 de ani a semnat pe 12 iunie un contract pe două sezoane, părăsind clubul la finalul lunii octombrie, după ce și-a dat demisia.

A început foarte bine, cu o victorie în Supercupa Poloniei, apoi a fost din ce în ce mai rău.

A retrogradat din Europa League în Conference.

Locul 10 din 18 în campionat, cu doar 16 puncte în 12 etape.

Eliminat din Cupa Poloniei, joi, 1-2 după prelungiri cu Pogon Szczecin.

24 de meciuri în toate competițiile, 11 victorii, 6 egaluri, 7 înfrângeri.

FOTO. Supercupa Poloniei câștigată de Edi Iordănescu

Cum se descurcă Legia Varșovia după plecarea lui Iordănescu

Echipa este condusă acum temporar de Inaki Astiz, însă Legia nu reușește să câștige sub comanda lui. Recent, formația a obținut doar un 2-2 pe teren propriu cu Lechia Gdansk.

Cel mai probabil, noul antrenor al Legiei va fi Marek Papszun, conform sursei citate.

Echipa se află pe locul 11 în campionat, cu 18 puncte după 15 meciuri disputate.

În Conference League ocupă poziția 25, cu 3 puncte, după trei meciuri jucate.

Pentru a evita eliminarea directă, Legia trebuie să urce cel puțin pe locul 24.

Citește și

VIDEO: cele mai noi imagini din sport