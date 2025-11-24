Rapid, atacată de Mutu „Briliantului” nu i-a plăcut ce a văzut în meciul cu CFR: „I-au bătut chiar cu armele lui Gâlcă” +43 foto
Adrian Mutu
Rapid, atacată de Mutu „Briliantului” nu i-a plăcut ce a văzut în meciul cu CFR: „I-au bătut chiar cu armele lui Gâlcă”

alt-text Ștefan Neda
alt-text Publicat: 24.11.2025, ora 14:20
alt-text Actualizat: 24.11.2025, ora 14:21
  • CFR Cluj - Rapid 3-0. Adrian Mutu (46 de ani), fost antrenor al ambelor formații, a transmis că echipa din Giulești nu a arătat ca un adevărat lider al clasamentului în meciul din Gruia.

Rapid rămâne pe prima poziție în cazul în care FC Botoșani nu va reuși să învingă astăzi Dinamo.

Mutu vrea să vadă echipa în acțiune pentru încă o partidă, înainte de a trage mai multe concluzii dacă jocul giuleștenilor este solid sau nu.

CFR Cluj - Rapid 3-0. Adrian Mutu: „Nu s-a ridicat la nivelul jocului. O echipă moale”

„Este o surpriză mare. 3-0 cu liderul e o surpriză mare în acest moment, în halul ăsta. Dar nu s-a întâmplat nimic deosebit.

CFR a fost mai bună. A început meciul mai bine. A avut 4 ocazii în primele minute din prima repriză. După aceea, Rapid a echilibrat meciul și a fost o primă repriză echilibrată. CFR a început mult mai bine repriza a doua, a și marcat în primele minute și a meritat clar victoria.

A fost o seară nefastă pentru Rapid. Nu s-a ridicat la nivelul jocului. N-a avut agresivitate. O echipă moale. Nu a arătat ca o echipă de locul 1”, a declarat Mutu, potrivit fanatik.ro.

Întrebat dacă crede că aici s-a terminat parcursul bun al Rapidului, Mutu a răspuns?

„Nu știu. Hai să mai vedem un meci, să vedem ce se întâmplă. Rapid a avut noroc în anumite meciuri, dar nu înseamnă că nu merită locul 1 în Superliga. Nu pierduse de 13 meciuri în deplasare.

La cum începuse meciul aseară părea că norocul continuă pentru că a avut Aioani câteva parade, inclusiv când putea fi acel autogol (n.r. – al lui Kramer)”.

CFR - Rapid (meci). Foto: GOLAZO.ro / Raed Krishan
CFR - Rapid (meci). Foto: GOLAZO.ro / Raed Krishan

CFR - Rapid (meci). Foto: GOLAZO.ro / Raed Krishan CFR - Rapid (meci). Foto: GOLAZO.ro / Raed Krishan CFR - Rapid (meci). Foto: GOLAZO.ro / Raed Krishan CFR - Rapid (meci). Foto: GOLAZO.ro / Raed Krishan CFR - Rapid (meci). Foto: GOLAZO.ro / Raed Krishan
Adrian Mutu: „CFR a câștigat cu armele Rapidului”

În plus, fostul atacant al naționalei e de părere că Pancu a pregătit foarte bine partida și l-a învins pe Costel Gâlcă cu „propriile arme”.

„Victoria lui Pancu pentru că a gândit strategic foarte bine meciul. A lăsat frâiele Rapidului să conducă. De obicei lucrul ăsta se întâmpla la Rapid. Nu avea posesia, ceda posesia și lovea pe contraatac. De data asta, CFR i-a bătut exact pe armele lui Gâlcă.

Rapid avea 61% posesie în prima repriză. Neobișnuit în acest campionat. Același scenariu și în a doua repriză. Cum spuneam, CFR a câștigat cu armele Rapidului. Rapid era o echipă puternică. Ar trebui să fie o întrebare pentru Costel Gâlcă.

Dar se întâmplă când ești echipa de pe primul loc să joace adversarul pe contraatac cu tine. Asta cred că ar trebui îmbunătățit în jocul Rapidului. În faza de posesie, în jocul pozițional să fie mult mai bună. Nu l-am văzut deloc pe Dobre aseară. Atât el cât și Petrila trebuiau să vină în 1 la 1 pe benzi”, a mai spus Mutu.

