Vine Eissat la FCSB? Patronul campioanei nu a lăsat loc de interpretări + Ce echipă trimite pe teren cu Steaua Roșie

Gigi Becali (67 de ani) a transmis că nu este interesat de serviciile lui Lisav Eissat, fundaș central care a debutat la echipa națională a României.

În plus, patronul de la FCSB a dezvăluit și cu ce prim „11” va începe partida cu Steaua Roșie Belgrad din Europa League.

Născut și crescut în Israel, Eissat joacă la Maccabi Haifa și a ajuns în atenția publicului din România după ce a fost de Mircea Lucescu la prima reprezentativă.

Gigi Becali: „Nu mă interesează Eissat”

După ce presa din Israel a susținut ieri că Lisav Eissat ar fi dorit de FCSB, patronul campioanei en-titre a transmis acum că nu știe nimic despre acesta.

„Legat de Eissat, nu îl cunosc și nu mă interesează. Nu știu eu ce a apărut” , a spus Gigi Becali, potrivit digisport.ro.

Eissat a debutat în tricoul echipei naționale în amicalul cu cu Republica Moldova, scor 2-1, și a fost integralist și în victoria cu San Marino, 7-1, din finalul preliminariilor CM 2026.

FOTO. Lisav Eissat în tricoul naționalei României

Gigi Becali face „verificări” în Europa League: „Să văd care e mai bun pentru campionat”

În continuare, Becali a dezvăluit și echipa pe care o va trimite pe teren în duelul din Europa League cu Steaua Roșie, programat joi, de la 22:00.

„O să jucăm cu Lixandru și cu Șut la mijloc, doi închizători. Joc cu doi închizători ca să văd care din ei e mai bun pentru campionat, fac verificări eu acum.

Pe fund se știe, nici nu ai alții. Se știe cine sunt. În atac vor fi Miculescu, Olaru, Thiam și cu Bîrligea.

Tănase și cu Cisotti vor fi odihniți. Ei sunt jucători de care am nevoie în campionat. Alibec o să fie titular când o să vină Șumi la noi”, a transmis Gigi Becali, conform fanatik.ro.

Cum ar putea arăta FCSB în meciul cu Steaua Roșie:

Zima – Pantea, Graovac, Ngezana, Radunovic – Șut, Lixandru – Miculescu, Olaru, Thiam – Bîrligea

