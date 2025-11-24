Despărțire-șoc la CFR Cluj? Iuliu Mureșan anunță plecarea unui jucător după doar câteva luni: „Şansele sunt de 99%”
Despărțire-șoc la CFR Cluj? Iuliu Mureșan anunță plecarea unui jucător după doar câteva luni: „Şansele sunt de 99%”

Ștefan Neda
Publicat: 24.11.2025, ora 16:00
Actualizat: 24.11.2025, ora 16:01
  • Iuliu Mureșan (71 de ani) a anunțat că despărțirea de Kurt Zouma (31 de ani) în această iarnă este aproape sigură.
  • Fundașul francez a ajuns la CFR Cluj în această vară, însă nu a prins foarte multe minute în tricoul formației din Gruia.

Zouma a fost prezentat oficial de CFR Cluj la începutul lunii septembrie, iar mutarea a fost percepută ca fiind una dintre cele mai importante realizate de un club din România.

Iuliu Mureșan: „Şansele ca Zouma să plece sunt de 99%”

Acum, președintele ardelenilor a venit cu detalii despre accidentarea stoperului și probabila reziliere a contractului din iarnă.

„Zouma este accidentat. Eu cred că este posibilă o despărţire la iarnă. Să vedem, trebuie să discutăm şi cu el. El este foarte pozitiv, aşa, băiat bun, dar noi avem nevoie de jucători apţi şi care îşi doresc.

El îşi doreşte să joace, e de calitate ca şi caracter, are un fizic impresionant, dar are nişte probleme la ambii genunchi. E greu să mai joace fotbal la nivelul ăsta. Şansele sunt de 99% să plece, da, probabil că da.

De când a venit Pancone (n.r. - Daniel Pancu) a făcut antrenamente mult mai tari, cu contacte. El la primul antrenament mai dur nu a rezistat şi s-a accidentat. Şi trebuie să ne uităm şi la salariu, avem un buget care nu ne permite foarte multe”, a spus Mureşan, potrivit fanatik.ro.

Neluţu Varga vrea binele echipei. Eu sunt deschis şi îmi spun părerea în faţa oricui. Vreau să ieşim din criza asta. Pot să vă confirm că jucătorul nu poate din punct de vedere fizic Iuliu Mureșan, președinte CFR Cluj, despre Kurt Zouma

Înaintea de anunțul oficial al transferului lui Zouma, GOLAZO.ro a făcut o analiză a riscurilor la care se supune CFR, din cauza multiplelor operații și probleme care i-au determinat și pe cei de la West Ham să renunțe la serviciile acestuia.

4 apariții
a bifat Zouma pentru CFR Cluj în acest sezon, dintre care doar una ca integralist

Iuliu Mureșan: „Slimani nu pleacă”

După ce presa din Africa transmitea la finalul săptămânii trecute că Slimani ar putea pleca și el în iarnă, din cauza problemelor financiare de la CFR, Mureșan a infirmat informația.

„Slimani nu pleacă. E foarte pozitiv, vrea să joace. Este un jucător util, a intrat bine când a intrat.

E foarte corect la antrenamente, face la maximum, creşte foarte mult fizic. Se vede cum pune piciorul pe minge. Şi-a impus respectul faţă de ceilalţi jucători.

Scopul lui a fost să revină în circuitul naţionalei. A venit pe un salariu mic. Cu el costurile sunt foarte mici. Ca să vă şi spun, 5.000 de euro lunar. El n-a venit pentru bani.

E ambiţia lui să joace la echipa naţională. E clar că băiatul n-a venit pentru bani. Este foarte pozitiv. Nu se pune problema despărţirii de el”, a mai spus oficialul grupării din Gruia.

accidentare CFR Cluj Iuliu Muresan PLECARE kurt zouma islam slimani
