Cât de rău a ajuns Manchester Cifrele dezastrului cu Amorim antrenor. Nimeni ca el după Al Doilea Război Mondial. Mai slab ca tot Premier

Ruben Amorim se afundă tot mai adânc în prăpastie cu Manchester United.

Nicio altă echipă din cele 17 care au jucat în Premier League în ultimele două sezoane nu e sub „diavoli”.

Antrenorul portughez amenință conducerea, care nu-l demite nici acum.

La 40 de ani, Ruben Amorim nu poate să facă nimic pentru Manchester United.

L-a înlocuit pe demisul Erik ten Hag pe 11 noiembrie 2024, dar e din rău în mai rău pentru „diavoli” de la o zi la alta.

Amorim are cel mai slab procentaj de victorii la Manchester după război

A terminat sezonul trecut pe locul 15 în Premier League, cu 42 de puncte în 38 de etape. Și începutul noului campionat e la fel.

Poziția a 14-a, patru meciuri, o victorie, un egal, două înfrângeri! Patru puncte.

0-3 a fost scorul cu care au pierdut „Red Devils” duminică, în derbyul de pe „Etihad” cu City

Cifrele portughezului sunt teribile. Amorim are doar opt victorii în 31 de partide în Premier League, având un procentaj al succeselor de 26%. Cel mai slab al unui antrenor al lui United după Al Doilea Război Mondial.

Manchester e ultima în Premier cu Amorim în ultimele două sezoane

Și altă statistică dezastruoasă pentru fanii lui Manchester.

Dintre toate cele 17 echipe care au participat în Premier de când este el în Anglia, niciuna nu e sub United.

Mazraoui (în roșu), copleșit de forța lui Doku în derbyul din Manchester Foto: Imago

31 de dueluri, 8 victorii, 7 egaluri, 16 înfrângeri. 31 de puncte. Golaveraj 36-49.

Doar Tottenham mai are 31 de puncte, însă golaverajul său e mai bun.

Ca o comparație, Liverpool a câștigat 68 de puncte în aceeași perioadă.

18 eșecuri și 12 egaluri are Ruben Amorim în 47 de meciuri la Manchester United în toate competițiile

Amorim amenință: „Eu nu schimb. Dacă șefii vor altă filosofie, să înlocuiască antrenorul”

Chiar și într-o situație aproape fără ieșire, lusitanul nu vrea să modifice nimic.

Mai mult. El pare să pună condiții clubului pe Old Trafford.

Coproprietarul Ratcliffe se strâmbă de furie la 0-3 cu City Foto: Imago

„Nu am nicio intenție să-mi schimb filosofia. Dacă șefii vor altă filosofie, trebuie să înlocuiască antrenorul. Voi juca în felul meu până când voi dori eu să fac o schimbare”, a declarat Amorim, potrivit presei britanice.

A avut un mesaj pentru jurnaliștii insulari.

Băieți, înțeleg întrebările voastre și înțeleg că acestea nu ar trebui să fie rezultatele unui antrenor al lui Manchester United. Dar habar n-aveți despre multe din lucrurile care s-au întâmplat în ultimele luni Ruben Amorim, antrenor Manchester United

Potrivit cotidianului Manchester Evening News, miliardarul Jim Ratcliffe nu intenționează să-l demită pe tehnicianul portughez.

Pentru coproprietar, patru puncte în patru etape nu înseamnă finalul drumului lui Amorim.

