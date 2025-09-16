Boris Becker, amenințat cu moartea Moment tensionat trăit de legendarul sportiv : „O să-ți tai gâtul!” » Cum s-a terminat conflictul
Boris Becker/ Foto: IMAGO
Boris Becker, amenințat cu moartea Moment tensionat trăit de legendarul sportiv: „O să-ți tai gâtul!" » Cum s-a terminat conflictul

Alexandru Smeu
Publicat: 16.09.2025, ora 09:45
Actualizat: 16.09.2025, ora 09:47
  • Boris Becker (57 de ani), fost mare jucător de tenis, a venit cu noi detalii sumbre despre perioada petrecută în închisoare.

Becker a fost condamnat la doi ani și jumătate de închisoare în aprilie 2022 pentru ascunderea de active și a unui împrumut de la numeroșii săi creditori.

Germanul și-a ispășit doar opt luni din pedeapsă, iar acum a dezvăluit că a avut un moment în care s-a temut pentru viața lui, după o altercație cu un deținut.

Boris Becker, amenințat cu moartea în închisoare

Bărbatul, pe nume Zac, l-a amenințat pe Becker cu bătăia și cu faptul că îi va tăia gâtul.

„Într-o zi, mă întorceam de la prânz cu tava mea cu mâncare. Când am trecut pe lângă celula lui Ike, Zac era acolo.

«Hei. Ce faci în celula lui Ike?», am spus. A venit direct la mine. «Cine dracu’ ești? O să te distrug. O să-ți rup capul. O să-ți tai gâtul. O să te ucid»”, a explicat Becker, în primă fază, citat de thesun.co.uk

Cearta dintre cei doi s-a încheiat după ce doi deținuți au sărit în apărarea lui Becker. Ulterior, câteva zile mai târziu, Zac a surprins pe toată lumea când a îngenuncheat în fața germanului și l-a implorat să-l ierte.

„A început să-mi sărute mâna și să-mi ceară scuze. Nu-și cerea scuze doar față de mine, ci și față de Ike, care era șeful din aripa noastră”, a concluzionat fostul lider ATP.

Boris Becker, despre perioada petrecută în închisoare: „Convorbirile cu soția au fost salvarea mea”

Boris Becker a povestit cum a reușit să reziste în închisoare, deși a avut de suferit atât din punct de vedere fizic, cât și la nivel mental.

„Această nesfârșire îți macină sufletul și îți fierbe mintea. Îți dai seama repede că închisorile sunt de fapt controlate de deținuți.

Convorbirile telefonice cu soția mea erau salvarea mea și singura modalitate de a fi eu însumi.

În octombrie, dormeam în trening și șosete. În unele nopți era atât de frig în celulă încât dormeam îmbrăcat cu două jachete și două perechi de șosete, cu un prosop înfășurat în jurul capului.

Am slăbit 7 kilograme în primele 4 săptămâni. Au fost mai multe motive pentru asta: stresul emoțional, mâncarea puțină, lipsa alcoolului și a dulciurilor”, a mai spus Becker.

Deși a ieșit de 3 ani din închisoare, germanul susține că experiența l-a marcat pe viață.

Nu voi putea uita niciodată acea perioadă. Voi purta închisoarea cu mine în noua mea viață. Nu pot adormi decât dacă ușa dormitorului este complet închisă. În pat, stau atât de aproape de margine încât sunt aproape de a cădea. Boris Becker, fost lider ATP

Boris Becker a câștigat 6 titluri de Grand Slam:

  • Wimbledon: 1985, 1986 și 1989
  • US Open: 1989
  • Australian Open: 1991, 1996

