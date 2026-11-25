Andrei Nicolescu (50 de ani) a vorbit despre problema cu sistemul VAR de la partida cu Petrolul, 0-1, cauzată de un suporter din galeria dinamovistă.

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Fanul „câinilor” a scos cablul de alimentare al monitorului VAR, în momentul în care „centralul” urma să verifice un penalty pentru adversari, însă președintele clubului nu pune toată vina pe umerii celui implicat.

Andrei Nicolescu: „Nu pot să găsesc o vină suplimentară unui suporter”

Nicolescu e de părere că atât clubul său, cât și cei care s-au ocupat de instalarea sistemului, au parte de vină pentru întâmplarea care a creat scandal în weekend.

„E contextul. Tot ce s-a întâmplat până să ajungem la Slobozia e un context care a generat acest lucru. Inclusiv modul în care am interacționat cu cei care au adus sistemul VAR, care ne-au spus ce trebuie să facem.

Adică inclusiv cu măsurile de siguranță, fiecare om care a fost acolo a încercat să ia cele mai bune măsuri într-o situație excepțională, să-și ia cele mai bune măsuri pentru orice s-ar putea întâmpla, dar n-am putut să controlăm acest lucru.

M-am interesat puțin (n.r. - de cum a fost poziționat VAR-ul pe stadionul Sloboziei), așa a fost tot timpul. Acum, așa s-a discutat și cu cei de la eAD, ăsta a fost protocolul.

În contextul în care toți am fost de vină pentru situația asta creată, nu pot să găsesc o vină suplimentară unui suporter care a făcut asta. Nu pot! Pentru că ăsta e contextul.

Noi nu vrem să-l punem pe el în situația asta. Și când zic noi, mă refer de la București, Dinamo, Ligă și toți ceilalți”, a declarat Andrei Nicolescu, la Prima Sport.

Andrei Nicolescu: „Suporterul nu poate fi învinuit”

Președintele „câinilor” a explicat de ce meciul nu s-a disputat la Târgoviște, așa cum și-ar fi dorit.

„Nu trebuia să facă asta, dar nu pot să-i găsesc o vină mai mare în contextul ăsta, în care ma fost toți puși.

Aflu că n-am fost primiți la Târgoviște pentru că nu a dat telefon cine trebuia să dea telefon pentru ca primarul să fie de acord.

Am aflat dintr-o comunicare publică, domnul primar a fost de fapt deranjat că nu a fost sunat de X și a fost sunat de Y, ca și cum conta punerea la punerea la dispoziție, închirierea gazonului și posibilitatea ca un club ca Dinamo să poată juca la Târgoviște de cine sună și cere această facilitate”.

Mi se pare ireal, asta e România, ăsta e contextul în care acest suporter nu poate fi învinuit că a tras de un „șnur”. Andrei Nicolescu, președinte Dinamo

Ce s-a întâmplat la partida Dinamo - Petrolul 0-1

În minutul 39, Rodrigo Martins a pătruns în careul lui Dinamo și a fost întâmpinat printr-o alunecare de David Irimia. Fundașul dinamovist a atins mingea, dar a intrat și în picioarele adversarului.

Arbitrul Gabriel Mihuleac a acordat inițial lovitură de la colț, însă faza a intrat în atenția arbitrilor VAR, care au considerat necesară o verificare.

În acel moment au apărut problemele tehnice. Un suporter din galeria lui Dinamo a tras de cablurile monitorului VAR de la marginea terenului și l-a răsturnat, iar instalația a devenit inutilizabilă.

Au fost nevoie de aproximativ 15 minute pentru punerea în funcțiune a sistemului, iar prima repriză a durat, cu totul, 75 de minute.

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