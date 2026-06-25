FCSB poate încasa dublu Anamaria Prodan a intrat pe fir pentru transferul lui Lixandru în MLS, conform surselor GOLAZO.ro

Mihai Lixandru (25 de ani) ar putea pleca de la FCSB în această vară.

Mijlocașul campioanei este dorit în MLS, iar potrivit informațiilor GOLAZO.ro prima ofertă venită pentru el a fost de 500.000 de euro, de la DC United.

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Negocierile ar putea intra însă într-o altă etapă. Pe fir a intrat însă și Anamaria Prodan, care susține că poate aduce o propunere de un milion de euro pentru mijlocașul campioanei României.

Anamaria Prodan a intrat pe fir pentru transferul lui Lixandru în MLS

Anamaria Prodan a mai intermediat recent o mutare spre D.C. United.

Impresara a fost implicată în transferul lui Louis Munteanu de la CFR Cluj la clubul din MLS, tranzacție realizată pentru 6,5 milioane de euro, cu bonusuri care pot ridica suma la 9,2 milioane.

Impresara colaborează cu agentul Erkut Sogut și cu Rene Weiler, antrenorul elvețian alături de care a mai lucrat în trecut, la transferurile lui Alexandru Chipciu și Nicolae Stanciu de la FCSB la Anderlecht.

Rene Weiler era atunci antrenorul formației belgiene, iar mutările celor doi internaționali români au fost printre cele mai importante transferuri făcute de FCSB în ultimul deceniu.

11 milioane de euro a fost suma transferului lui Nicolae Stanciu de la FCSB la Anderlecht, în timp ce Alexandru Chipciu a fost vândut pentru aproximativ 3 milioane de euro

„Lixandru are ofertă din MLS, dar nu știu, nu cred în oferta asta”, a spus Gigi Becali, în urmă cu câteva zile, la Digi Sport.

Patronul FCSB a spus la începutul lunii că Lixandru îi ceruse să-l lase să plece dacă va primi o ofertă. FCSB și-ar dori însă 500.000 de euro pentru un eventual transfer.

Lixandru este crescut de FCSB și a mai evoluat de-a lungul carierei, sub formă de împrumut, la Viitorul Tg. Jiu, Gaz Metan și Mioveni.

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În sezonul recent încheiat, mijlocașul central a jucat în 45 de meciuri pentru gruparea roș-albastră. A înscris 4 goluri și a oferit 3 pase decisive.

A cucerit și patru trofee alături de FCSB: două titluri (2024, 2025) și două Supercupe (2025, 2026).

Cifrele lui Mihai Lixandru:

FCSB: 108 meciuri, 6 goluri, 4 pase decisive

CS Mioveni: 44 meciuri, un gol, 2 pase decisive

Viitorul Tg. Jiu: 24 meciuri, un gol, o pasă decisivă

Gaz Metan: 18 meciuri, un gol

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