Se desparte FCSB de Lixandru? Mihai Stoica, detalii despre situația fotbalistului pentru care Becali a spus că are o ofertă din MLS +50 foto
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Se desparte FCSB de Lixandru? Mihai Stoica, detalii despre situația fotbalistului pentru care Becali a spus că are o ofertă din MLS

alt-text George Neagu
alt-text Publicat: 23.06.2026, ora 10:49
alt-text Actualizat: 23.06.2026, ora 10:49
  • Mihai Stoica (61 de ani), președintele Consiliului de Administrație al clubului FCSB, a vorbit despre potențiala plecare a lui Mihai Lixandru (25 de ani) în MLS.
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Gigi Becali a dezvăluit, luni, că a primit o ofertă din SUA pentru Mihai Lixandru. Patronul roș-albaștrilor a afirmat că mijlocașul este singurul jucător care ar mai putea pleca în această vară de la FCSB.

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Mihai Stoica, despre potențialul transfer al lui Lixandru în MLS: „Nu ştiu aşa ceva”

Mihai Stoica a oferit mai multe detalii despre situația lui Lixandru. Oficialul FCSB consideră că mijlocașul va face parte din lotul echipei pentru noul sezon.

„Nu (n.r. - nu are ofertă din SUA). Poate l-a sunat cineva să-i spună lui Gigi, dar nu cred. Nu ştiu aşa ceva, Lixandru se antrenează cu echipa”, a spus Mihai Stoica, conform primasport.ro.

900.000 de euro
este cota de piață a lui Mihai Lixandru, conform Transfermarkt

Gigi Becali: „Nu cred în oferta asta”

„Lixandru are ofertă din MLS, dar nu știu, nu cred în oferta asta”, a spus Gigi Becali, luni, la Digi Sport.

Patronul FCSB a spus la începutul lunii că Lixandru îi ceruse să-l lase să plece dacă va primi o ofertă. FCSB și-ar dori însă 500.000 de euro pentru un eventual transfer.

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Lixandru este crescut de FCSB și a mai evoluat de-a lungul carierei, sub formă de împrumut, la Viitorul Tg. Jiu, Gaz Metan și Mioveni.

În sezonul recent încheiat, mijlocașul central a jucat în 45 de meciuri pentru gruparea roș-albastră. A înscris 4 goluri și a oferit 3 pase decisive.

A cucerit și patru trofee alături de FCSB: două titluri (2024, 2025) și două Supercupe (2025, 2026).

Cifrele lui Mihai Lixandru:

  • FCSB: 108 meciuri, 6 goluri, 4 pase decisive
  • CS Mioveni: 44 meciuri, un gol, 2 pase decisive
  • Viitorul Tg. Jiu: 24 meciuri, un gol, o pasă decisivă
  • Gaz Metan: 18 meciuri, un gol

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