„E bizar că n-avem stadion”  Mihai Stoica explică de ce FCSB nu poate să vândă abonamente: „Ce aș putea să le spun suporterilor?”

Mihai Stoica (61 de ani), președintele Consiliului de Administrație de la FCSB, a explicat de ce gruparea bucureșteană nu pune la vânzare abonamente pentru întregul sezon.

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Universitatea Craiova a vândut până acum nu mai puțin de 8.000 de abonamente, iar conducătorul de la FCSB a vorbit despre această performanță, felicitându-i pe olteni.

Mihai Stoica: „Și noi am vinde abonamente, dar nu avem stadion”

După ce a văzut numărul de abonamente vândute de U Craiova, Mihai Stoica a explicat de ce FCSB nu pune abonamente în vânzare.

„Și eu aș face abonamente pe Arena Națională, dar în situația în care Arena este închisă... aș putea să spun «locul ăsta de pe Arenă corespunde locului ăstuia de pe Ghencea». Cu vreo câteva mii de abonamente aș putea să fac așa, dacă ar exista cereri.

Dar dacă am ajunge la cifrele Universității Craiova și am fi nevoiți să jucăm pe Arcul de Triumf, unde nici măcar nu-s atâtea locuri, sau în afara Bucureștiului... Ce aș putea eu să le spun celor care și-au cumpărat abonamente? Că mergem la Târgoviște...?

E bizar că n-avem stadion, e bizar că pentru Arena Națională sunt alte priorități, asta este bizar. Acum suntem în posesia unor informații optimiste că la jumătatea lunii iulie s-ar putea ca Arena să fie liberă pentru fotbal.

Noi, pentru primele meciuri, o să dăm Ghencea ca primă opțiune, dar dacă vom putea juca pe Arenă, vom juca pe Arenă”, a declarat Mihai Stoica, la Prima Sport.

Eu am avut la Steaua (n.r. - FCSB) în 2006/2007 nouă mii de abonamente vândute, dar erau ieftine. Îmi fixasem un target pentru 2007/2008 de 15.000, dar eu am plecat. Nouă mii, cât a vândut Craiova, mi se pare extraordinar. Mihai Stoica, președinte CA al FCSB

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