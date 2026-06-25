Iran, refuzată ferm de FIFA Iranienii sunt furioși că duelul cu Egipt de la CM 2026 este considerat „Meciul Pride”

Federația Iraniană de Fotbal dorește ca FIFA să împiedice orice „ceremonii sau activități de promovare” în sprijinul comunității LGBTQ+ la meciul dintre Egipt și Iran, programat vineri la Seattle, în cadrul CM 2026.

În plus, iranienii cer restricționarea simbolurilor sau reprezentărilor asociate mișcării Pride pe stadionul Lumen Field.

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De când s-a confirmat că Seattle va găzdui pe 27 iunie un meci la CM 2026, adică Egipt - Iran, comitetul Seattle FWC26 a pregătit diverse evenimente cu ocazia acestei partide.

Pe site-ul comitetului există inclusiv o pagină dedicată „Zilei Meciului Pride”, iar joi este programată și o conferință de presă pe această temă.

Iran vrea să împiedice activitățile dedicate comunității LGBTQ+ la meciul cu Egipt

Cu toate acestea, Gianni Infantino a încercat să evite asocierea partidei dintre Egipt și Iran cu denumirea de „Meci Pride”, într-un interviu oferit în ianuarie, pentru publicația elvețiană Weltwoche.

„Trebuie să clarific faptul că nu va exista niciun «Meci Pride» la Cupa Mondială.

Va avea loc un meci al Cupei Mondiale la Seattle, iar în aceeași zi vor avea loc în oraș evenimente organizate de entități externe. Însă acestea nu au legătură cu meciul în sine”, a spus atunci președintele FIFA.

Referitor la festivalul Pride din Seattle, un purtător de cuvânt al naționalei Iranului a declarat:

„Federația de Fotbal a Iranului tratează această chestiune cu seriozitate și și-a comunicat clar poziția către FIFA.

Iranul și Egiptul sunt două țări musulmane care împărtășesc numeroase valori culturale și religioase, iar pozițiile exprimate de cele două federații reflectă valorile și convingerile comune ale populațiilor ambelor state.

Poziția noastră este că în interiorul stadionului nu ar trebui să existe ceremonii sau activități de promovare asociate acestei mișcări. Această poziție a fost transmisă către FIFA prin canalele corespunzătoare.

Considerăm că FIFA ar trebui să țină cont de opiniile și preocupările echipelor participante atunci când ia decizii privind atmosfera meciului și prezentarea evenimentului pe stadion.

FIFA a fost informată de ambele țări cu privire la această poziție comună și ne așteptăm să ia măsurile necesare pentru a se asigura că nu vor avea loc astfel de ceremonii sau activități promoționale în stadion ori în cadrul oficial al meciului”, a spus purtătorul de cuvânt, conform nytimes.com.

Purtătorul de cuvânt a adăugat că federația iraniană i-a transmis forului mondial că nu dorește să vadă simboluri sau reprezentări ale acestei mișcări pe stadion.

Denumirea de „Meci Pride”, asociată duelului dintre Egipt și Iran, a fost stabilită de organizatorii din Seattle înaintea tragerii la sorți din decembrie.

Comitetul local include reprezentanți ai unor organizații sportive importante din oraș, precum Seattle Reign FC, Seattle Sounders FC, Seattle Sports Commission și Seattle Seahawks, precum și pe proprietarul clubului Seattle Sounders, Adrian Hanauer.

Comitetele locale nu au autoritatea de a organiza astfel de evenimente pe stadioanele unde se dispută meciurile de la CM 2026.

Potrivit sursei citate, principalele evenimente pregătite de comitetul din Seattle se vor desfășura în afara perimetrului stadionului, zonă care nu intră sub jurisdicția FIFA.

Comunicatul emis de FIFA

FIFA a precizat, miercuri, că vede acest Mondial ca pe un „eveniment incluziv” și a subliniat că „steagurile curcubeu și alte steaguri care reprezintă orientarea sexuală și identitatea de gen sunt permise pe stadioane”.

„Cupa Mondială din 2026 este un eveniment incluziv care primește cu brațele deschise persoane din toate mediile. Fanii, indiferent de orientarea sexuală sau identitatea de gen, sunt bineveniți la meciuri și evenimente.

Mesajele generale privind drepturile omului, inclusiv steagurile curcubeu și alte steaguri care reprezintă orientarea sexuală și identitatea de gen, sunt permise conform Codului de Conduită pentru Stadioanele Cupei Mondiale FIFA 2026 și pot fi afișate în interiorul stadioanelor, cu condiția respectării prevederilor acestuia”, a transmis forul condus de Gianni Infantino.

Homosexualitatea este pedepsită aspru în Egipt și Iran

În momentul în care s-a confirmat că meciul de la Seattle va fi Egipt – Iran, organizatorii s-au confruntat cu o situație delicată.

Festivalul dedicat comunității LGBTQ+ urma să fie asociat cu două state care pedepsesc aspru relațiile între persoane de același sex.

Atât în Egipt, cât și în Iran, legislația funcționează după principiul Sharia, ce are Coranul drept principală sursă de inspirație.

Astfel, ambele state pedepsesc dur homosexualitatea. În Iran, aceasta este pedepsită cu moartea.

În Egipt, actele de homosexualitate sunt pedepsite cu închisoarea.

Federația Iraniană de Fotbal și-a exprimat nemulțumirea încă din decembrie 2025. Președintele federației, Mehdi Taj, a declarat atunci că atât Iranul, cât și Egiptul erau hotărâte să împiedice disputarea meciului „sub culorile curcubeului”.

Egipt - Iran se joacă pe 27 iunie

Duelul din ultima etapă a grupei G se joacă sâmbătă, de la 06:00, și va transmis liveSCORE pe GOLAZO.ro și în direct pe Antena 3 CNN și Antena Play.

Clasament Grupa G

ECHIPĂ MECIURI PUNCTE 1. Egipt 2 4 2. Iran 2 2 3. Belgia 2 2 4. Noua Zeelandă 2 1

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