Dinamo pleacă din București?! Variantă șoc: unde iau roș-albii în calcul să joace în provincie când se va închide Arena Națională

Arena Națională va fi indisponibilă pentru fotbal în mai 2026, când sunt programate 4 etape în play-off.

Dinamo are pe masă inclusiv varianta de a merge în două orașe din țară pentru a juca partidele de pe teren propriu. Locațiile la care se gândește, în rândurile de mai jos.

Dinamo face un campionat foarte bun, e în lupta la titlu, nu doar în cea pentru cupele europene, echipa joacă un fotbal consistent, însă se va confrunta cu o problemă majoră în returul play-off-ului. Și anume: imposibilitatea de a evolua pe Arena Națională meciurile de pe teren propriu.

Motivul: cel mai mare stadion al țării se va închide pentru fotbal timp de 3 luni, începând din mai, lună în care se vor organiza acolo două concerte, Metallica și Iron Maiden.

Dinamo pleacă din București?!

Dacă FCSB și Rapid au la dispoziție chiar în București alte arene care se ridică la standarde demne de a găzdui un meci de play-off, e vorba despre stadionul Steaua și cel din Giulești, Dinamo nu deține o astfel de variantă.

Stadionul Arcul de Triumf e mult prea mic, practic la derby-uri, Jandarmeria n-ar permite mai mult de 5.500 de fani.

În aceste condiții, Dinamo pregătește deja scenariile pentru ce va fi în luna mai, când vor avea loc ultimele 4 etape din play-off.

În funcție de locul ocupat în clasament la finalul sezonului regulat, Dinamo va susține pe teren propriu două sau trei meciuri: dacă va fi pe 4, cum e acum, atunci va avea în antepenultima etapă chiar duelul cu formația de pe primul loc, un foarte posibil Dinamo - Rapid extrem de important pentru titlu.

Dacă va termina pe locul 3 după 30 de etape, atunci Dinamo va avea chiar 3 jocuri acasă în ultimele 4 runde!

Cum ar arăta clasamentul din play-off dacă acum ar fi finalul sezonului regulat

Rapid 18p Botoșani 17 Craiova 16 Dinamo 16 FC Argeș 14 Farul 13

Cum ar arăta programul din luna mai pentru Dinamo, pe această componență a play-off-ului

Botoșani - Dinamo

Dinamo - Rapid

FC Argeș - Dinamo

Dinamo - Farul

Variantă șoc: unde ia Dinamo în calcul să joace

În cazul în care FCSB ar prinde play-off-ul de pe locul 6 și în rest componența ar rămâne ca acum, atunci în luna mai 2026, Dinamo ar avea de jucat pe teren propriu ambele mari derby-uri bucureștene: cu Rapid și FCSB!

Marea surpriză e reprezentată de soluția pe care cei din Ștefan cel Mare o iau tot mai serios în calcul. Și anume: echipa să plece din București pentru a disputa jocurile de acasă! Și două ar fi variantele:

Cluj, capacitate pe Cluj Arena de 30.500

Sibiu, capacitate 12.500

Primul oraș ar fi agreat cu o condiție: niciuna dintre cele două formații din oraș să nu prindă play-off-ul, pentru a nu fi implicate în lupta primelor 6.

Și Clujul și Sibiul sunt văzute de oficialii dinamoviști soluții foarte bune, având în vedere că în zona Ardealului, Dinamo e un club cu foarte mulți suporteri.

În schimb, Arcul de Triumf ar deveni o variantă doar în cazul unor meciuri împotriva unor adversari care n-ar avea un afiș atractiv. Exemple: dueluri precum Dinamo - FC Argeș sau Dinamo - Farul.

14.050 spectatori e media de spectatori pe care Dinamo o are în acest campionat, dublu față de capacitatea maximă a arenei Arcul de Triumf, primul loc în acest top e ocupat de Craiova, cu 14.150

Dinamo domină topul meciurilor cu cei mai mulți spectatori

O dovadă a faptului că Dinamo primește o lovitură teribilă fiindcă nu va avea la dispoziție Arena Națională în returului play-off-ului e faptul că pe podiumul clasamentului cu meciurile din actualul sezon la care au fost cei mai mulți spectatori, trupa lui Kopic e prezentă cu două derby-uri, cele cu Rapid și FCSB.

Top 3 cele mai urmărite partide, pe stadion, în acest sezon de Liga 1

Dinamo - Rapid 0-2 34.700 Rapid - FCSB 2-2 26.871 Dinamo - FCSB 4-3 23.215

