Mihai Stoica (61 de ani), președintele Consiliului de Administrație de la FCSB, a oferit noi detalii legate de transferul lui Daniel Bîrligea (26 de ani) la Frosinone.

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Atacantul a plecat, miercuri, în Italia pentru a efectua vizita medicală și a semna cu noua sa echipă, acolo unde va fi împrumutat de FCSB în acest sezon, în schimbul sumei de 1,5 milioane de euro.

Mihai Stoica, despre transferul lui Bîrligea: „Trebuie să semneze un an prelungire”

Mihai Stoica a explicat că Daniel Bîrligea trebuie să semneze întâi prelungirea contractului cu FCSB pentru ca mutarea la Frosinone să se concretizeze.

„Nu s-au semnat actele. El e în Italia, el trebuie, înainte ca noi să semnăm cu Frosinone, să semneze un an prelungire, altfel, nu se face.

Trebuie să semneze un an prelungire. 5 milioane de euro dacă rămân în Serie A sau dacă vor să-l cumpere, clauza se activează automat dacă rămân în Serie A.

E un «deal» bun, făcut de echipele mari. Da, chiar dacă ne iau un om important. Sunt bani foarte mulți. A costat 2 milioane și ceva.

Pe un an de zile e împrumutul, un milion și jumătate de euro, aproape ne scoatem banii și, dacă nu-l vor cumpăra, se întoarce la noi”, a declarat Mihai Stoica, conform primasport.ro.

4,5 milioane de euro este cota de piață a lui Daniel Bîrligea, conform Transfermarkt

Sosit în septembrie 2024 de la CFR Cluj, Daniel Bîrligea a evoluat timp de doi ani la FCSB. A devenit un om de bază în atacul roș-albaștrilor, reușind să marcheze 33 de goluri și să ofere 8 pase decisive în 80 de meciuri jucate.

FCSB poate încasa 5 milioane pe Bîrligea

Patronul de la FCSB a dezvăluit că, în prima fază, Frosinone va plăti 1,5 milioane de euro, iar dacă echipa va rămâne în Seria A se va activa clauza de transfer definitiv, pentru încă 3,5 milioane de euro.

„Ei dau un milion jumate și dacă nu retrogradează dau și restul. Dacă rămân în Serie A e obligatoriu. Sau dacă nu rămân și îl vor în continuare, pot să-mi dea banii.

Mie îmi convine. Că iau un milion jumate pe serviciile jucătorului. Și eu am mai prelungit pe încă un an, adică anul ăsta. Acum l-am recuperat pe un contract.

Dacă pleacă, iau atacant, normal. Nu stau așa.”, a declarat Gigi Becali la Digi Sport.

În vara lui 2016, atacantul ajungea la academia celor de la Palermo, unde a evoluat până în 2019. Ulterior, a mai jucat pentru Teramo, înainte de a veni la CFR Cluj, în 2022.

VIDEO. Daniel Bîrligea, în lacrimi la plecarea în Italia

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