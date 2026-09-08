„Era exact opusul”  Cum s-a realizat transferul lui Denis Drăguș la FCSB: „Simțeai cum se luminează la față” +4 foto
Denis Drăguș
Superliga

„Era exact opusul” Cum s-a realizat transferul lui Denis Drăguș la FCSB: „Simțeai cum se luminează la față”

alt-text Alexandru Smeu
alt-text Publicat: 08.09.2026, ora 17:47
  • Mihai Stoica (61 de ani), președintele Consiliului de Administrație de la FCSB, a dezvăluit cum s-a realizat transferul lui Denis Drăguș (27 de ani).
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După luni de incertitudine, atacantul român a ales să se despartă de de Trabzonspor și să semneze cu formația roș-albastră. Drăguș nu a putut fi utilizat de Marius Baciu în marele derby cu Dinamo, 1-2, din cauza unei răceli puternice. 

Atacantul a fost prezent totuși pe „Arcul de Triumf”, urmărind meciul din tribune. Ar putea debuta la partida cu Petrolul.

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Mihai Stoica, despre transferul lui Denis Drăguș: „Mi se părea arogant”

Mihai Stoica susține că nu se aștepta în primă fază ca Drăguș să semneze cu FCSB, însă și-a schimbat perspectiva după ce a obținut mai multe informații despre jucător.

„Mă așteptam să vină Drăguș, chiar dacă știam că e complicat, că îl vrea Levski, că sunt foarte multe echipe interesate.

Când l-am auzit pe nașul lui (n.r. Marius Șumudică) spunând că nu avem șanse și că șansele sunt zero, dar după aia stai, că sunt 1% sau mai puțin de 10%, am început să prind speranță.

De câte ori auzeam «99% e rezolvat», eram convins că nu se rezolvă. Când am auzit «1% șanse» sau «până în 10%», am început să capăt speranțe, era exact opusul. Mă bucur foarte mult, pentru că eu nu-l cunoșteam și chiar aveam o percepție greșită, pentru că noi suntem obișnuiți să judecăm oamenii fără să-i cunoaștem.

Ăsta este un mare, mare păcat. Și văzându-l pe la echipa națională, mi se părea arogant, cu șortul ridicat și mereu am avut luări de poziție când analizam meciuri ale echipei naționale.

Adică era clar, tot timpul am spus că e un jucător cu niște calități extraordinare, cu un fizic remarcabil, cu o tehnică superioară celor care au fizicul lui, pentru că până la 1,86 m, cu masa lui musculară, cu viteza și cu forța lui, să ai și un dribling atât de bun…

Dar tot timpul credeam că poate mai mult și aveam impresia că-i suficient și arogant, mai ales cu gestul ăla pe care-l făcea cu șortul și nu, în niciun caz. Așa mi se părea.

Când a început să se contureze venirea lui la noi, acum câteva luni, mă interesa foarte mult cum e ca persoană, pentru că mie îmi place să-mi iau absolut toate datele pe care le pot culege înainte de a face o mișcare de genul ăsta.

Mi-am zis «De unde să mă interesez eu și să-mi iau relații despre Drăguș?». N-o să-l întreb pe Tase (n.r. Florin Tănase) pentru că au fost prieteni și au concurat împreună. Pe Coman (n.r. Florinel) nu-l întreb, că știu că sunt frați. Și l-am întrebat pe Ștefan Târnovanu, lângă care am trecut prin niște situații și în a cărui judecată mă încred, pentru că e un băiat foarte deștept. «Pâinea lui Dumnezeu» mi-a zis despre Drăguș”, a spus MM Stoica, la fanatik.ro.

Denis Drăguș, prezentat oficial la FCSB. Foto: Facebook/FCSB
Denis Drăguș, prezentat oficial la FCSB. Foto: Facebook/FCSB

Galerie foto (4 imagini)

Denis Drăguș, prezentat oficial la FCSB. Foto: Facebook/FCSB Denis Drăguș, prezentat oficial la FCSB. Foto: Facebook/FCSB Denis Drăguș, prezentat oficial la FCSB. Foto: Facebook/FCSB Denis Drăguș, prezentat oficial la FCSB. Foto: Facebook/FCSB
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Mihai Stoica: „M-a emoționat”

Oficialul FCSB că s-a declarat impresionat de faptul că atacantul stăpânește aproape la perfecție mai multe limbi străine.

„M-a emoționat. Biroul meu este situat lângă restaurant și toți jucătorii trec pe la ușa mea, care este mereu deschisă.

Și acum veneau băieții. Toți, trecând și văzându-l pe Denis, păreau deodată mai bine dispuși. «O, ce faci?». Adică simțeai cum se luminează la față. Nu poate să-ți schimbe starea de spirit decât un om la care ții, un om pe care îl simpatizezi, un om, cum zicem noi, dulce. Și ăsta este cuvântul care îl caracterizează cel mai bine!

Asta a fost o chestie, dar surpriza cea mai mare a fost că el stăpânește, în afară de limba română, trei limbi aproape la perfecție.

El a vorbit o engleză excepțională, el nejucând în Anglia, sau hai să zic în Olanda, unde se vorbește o engleză foarte, foarte bună. Vorbește engleză, franceză și italiană. Franceză știe de când a fost în Belgia.

Eu mai cunosc oameni care au stat în Belgia și care în Franța și care nu vorbesc, nici măcar nu strănută în franceză. Cred eu că este o achiziție foarte bună”, a concluzionat Mihai Stoica.

Mai este un amănunt care nu s-a spus: bunicul lui Denis Drăguș a fost un stelist convins. Îl ducea la meciuri și Denis își amintește și acuma cât plângea bunicul său când pierdea Steaua. Și după ce a semnat cu FCSB, s-a gândit: «Cred că și bunicul de sus a contribuit la decizia asta», Mihai Stoica, președintele Consiliului de Administrație de la FCSB
  • Viitorul Constanța, Standard Liege, Crotone, Genoa, Gaziantep, Eyupspor și Trabzonspor sunt echipele pentru care Denis Drăguș a evoluat de-a lungul carierei
2.000.000 de euro
este cota lui Denis Drăguș, potrivit transfermarkt.ro

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