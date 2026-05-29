„E un armistițiu” MM Stoica, declarație neașteptată înainte de Dinamo - FCSB: „Am apreciat asta la PCH”

Mihai Stoica (61 de ani), președintele Consiliului de Administrație de la FCSB, a spus că nu se teme de atmosfera de la derby-ul cu Dinamo.

Dinamo - FCSB se joacă astăzi, de la 20:30, liveTEXT pe GOLAZO.ro și în direct pe Digi Sport 1 și Prima Sport 1.

Adaugă GOLAZO.ro la favorite

Oficialul FCSB-ului a vorbit despre faptul că ar avea un armistițiu cu galeria rivalei, dezvăluind că, după discuții cu mai mulți lideri, tensiunile s-au redus.

MM Stoica, declarație neașteptată înainte de Dinamo - FCSB: „Am apreciat asta la PCH”

Deși miza meciului e mare, câștigătoarea va merge în preliminariile Conference League, iar interesul pentru partidă este uriaș, MM nu își face probleme că va fi primit cu ostilitate.

„Eu nu mai am treabă. E un armistițiu de câțiva ani. Băieții de acolo au înțeles. Am cunoscut câțiva lideri. Eu am un respect foarte mare pentru fenomenul ultras.

Sunt sigur că dacă nu lucram în fotbal și aveam o cafenea de specialitate, să zicem, acolo stăteam, în peluză. Maxim, dacă mergeam cu fata mea, stăteam în Tribuna 2. Nu stăteam niciodată la VIP sau la lojă.

Înțeleg manifestările, rivalitatea. Nu am înțeles de ce să compui o piesă să fie atât de abjectă la adresa fetei mele. După ce am avut niște discuții au renunțat să mai cânte chestia aia. Și am apreciat asta”, a spus Mihai Stoica, potrivit fanatik.ro.

În acest sezon, cele două rivale s-au întâlnit de două ori. Dinamo s-a impus în tur, scor 4-3, iar partida retur s-a încheiat la egalitate, 0-0.

FOTO: Dinamo - FCSB 4-3

Oficialul roș-albaștrilor a recunoscut că, în trecut, a alimentat la rândul său rivalitatea cu Dinamo, dar susține că nu a mai provocat galeria dinamovistă după acel moment.

„Eu am provocat în trecut. Recunosc. Mi-a făcut Borcea una să înnebunesc. Ca să dovedesc apartenența mea, că eu țin cu Steaua de la 9 ani, și erau unii care ziceau că m-am făcut stelist peste noapte.

Borcea știa că tata a fost dinamovist. Era dinamovist de mic, acum se dă stelist. M-a omorât. Și-a bătut joc de mine. Eu nu am fost în viața mea dinamovist. Tata da, nu eu. Borcea a făcut mișto de mine”, a spus Stoica.

Întrebat dacă este vorba de un armistițiu tacit, Mihai Stoica a răspuns:

„Da, dar nici eu nu am mai provocat vreodată”, a mai transmis oficialul FCSB-ului.

Mihai Stoica, despre momentul în care a retrogradat Dinamo: „Era important și pentru noi”

Mihai Stoica a vorbit și despre retrogradarea lui Dinamo, din 2022, când „câinii” au pierdut barajul cu Universitatea Cluj și au ajuns pentru prima dată în Liga 2.

„Dacă eu eram nesimțit și am fost de multe ori… Uite, îți spun fără pic de ipocrizie. Mie nu mi-a plăcut că Dinamo a retrogradat. Nu am suferit pentru ei, dar nu am vrut să retrogradeze Dinamo. Să sufere, dar să nu pice.

Era important și pentru noi. Fără derby-ul ăla nu are farmec. Joci de două ori sau de patru ori pe an cu ei. Astea sunt meciurile cu cele mai puternice trăiri. Nu trebuie să joci cu ceva pe masă, cum jucăm acum, dar sunt meciurile cele mai importante”, a mai declarat Mihai Stoica

Citește și

VIDEO: cele mai noi imagini din sport