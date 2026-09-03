Sacrificat Veteranul FCSB, scos de pe lista pentru Liga 1, după transferurile lui Becali! + încă o plecare

Risto Radunovic (34 de ani) va fi scos de pe lista pentru Liga 1 a celor de la FCSB, după ce Gigi Becali a anunțat că a bătut palma cu Meriton Korenica, Karlo Muhar și Denis Drăguș.

Și nu va fi singurul sacrificat dintre jucătorii străini, după ce „roș-albaștrii” au depășit limita.

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După miezul nopții, Becali a anunțat loviturile importante date de FCSB. S-a înțeles cu CFR Cluj pentru transferul lui Korenica și a bătut palma cu alți doi jucători de top, Muhar și Drăguș.

Radunovic, sacrificat! Veteranul FCSB, scos de pe lista pentru Liga 1, după transferurile lui Becali

Situația despre care GOLAZO.ro a scris marți s-a adeverit, FCSB a depășit numărul maxim de străini din lot. Limita impusă de FRF este de 13, iar „roș-albaștrii” au în acest moment 14.

Numărul ar putea ajunge la 15, dacă și Lukic va fi transferat de la U Cluj. Astfel, doi străini vor fi nevoiți să plece de la FCSB.

În direct la Prima Sport, Gigi Becali a făcut un alt anunț-șoc, Risto Radunovic, unul dintre liderii vestiarului, va fi scos de pe lista pentru Liga 1: „Îl scoatem, pentru că e accident toată iarna”.

Rămâne de văzut dacă după această perioadă va mai reveni în lotul „roș-albaștrilor”.

Și nu este singurul vizat: „Mai avem un străin pe care îl dăm gratis. Unul din noua gardă”. Întrebat dacă este vorba de Labonne sau Gnahore, acesta a lăsat să se înțeleagă că ar fi vorba de fostul mijlocaș al lui Dinamo: „Nu știu, Labonne a jucat bine cu FC Argeș”.

Radunovic a venit la FCSB de la Astra, la începutul lui 2021 și a fost unul dintre cei mai importanți jucători ai echipei, adunând peste 200 de meciuri oficiale în tricoul „roș-albaștrilor”. A cucerit două titluri și două Supercupe.

Cine sunt cei 14 jucători străini din lotul FCSB:

KORENICA

MUHAR

Labonne

Dawa

Ngezana

Batubinsika

Duarte

Radunovic

Joao Paulo

Gnahore

Ofri Arad

Cisotti

Boutoutaou

Garita

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