GOLAZO la Arad! FOTO: Jayson Papeau i-a adus un punct echipei sale cu o execuție de senzație. Revenire pe final a celor de la UTA +13 foto
Golul reușit de Papeau. Foto: capturi Prima Sport + montaj/GOLAZO.ro
Superliga

GOLAZO la Arad! FOTO: Jayson Papeau i-a adus un punct echipei sale cu o execuție de senzație. Revenire pe final a celor de la UTA

alt-text Ștefan Neda
alt-text Publicat: 24.07.2026, ora 21:08
alt-text Actualizat: 24.07.2026, ora 21:17
Adaugă GOLAZO.ro la favorite

Cu un eșec usturător în prima etapă, 0-4 cu U Craiova, arădenii au salvat un punct în runda a doua, prin sclipirea atacantului francez.

FCSB, eliminare rușinoasă din Europa?! O singură reprezentantă a României e cotată cu șanse reale de calificare
Citește și
FCSB, eliminare rușinoasă din Europa?! O singură reprezentantă a României e cotată cu șanse reale de calificare
Citește mai mult
FCSB, eliminare rușinoasă din Europa?! O singură reprezentantă a României e cotată cu șanse reale de calificare

UTA Arad - Oțelul Galați 2-2. GOLAZO reușit de Jayson Papeau

Gălățenii au intrat la pauză cu avantaj de două goluri, prin reușitele lui Andrezinho și Patrick, iar misiunea elevilor lui Adrian Mihalcea a fost una și mai dificilă.

După mai multe faze în care au pus pericol la poarta Oțelului, arădenii au redus din diferență abia în minutul 73, prin Sinani.

Intrat în minutul 68 în locul lui Abdallah, Jayson Papeau a ieșit la rampă chiar în minutele de prelungire.

Fostul atacant de la Rapid a trimis un șut superb cu exteriorul, de la aproximativ 20 de metri, care s-a oprit în vinclul porții lui Dur-Bozoancă.

Golul reușit de Jayson Papeau în meciul cu Oțelul Galați. Foto: capturi Prima Sport
Golul reușit de Jayson Papeau în meciul cu Oțelul Galați. Foto: capturi Prima Sport

Galerie foto (13 imagini)

Golul reușit de Jayson Papeau în meciul cu Oțelul Galați. Foto: capturi Prima Sport Golul reușit de Jayson Papeau în meciul cu Oțelul Galați. Foto: capturi Prima Sport Golul reușit de Jayson Papeau în meciul cu Oțelul Galați. Foto: capturi Prima Sport Golul reușit de Jayson Papeau în meciul cu Oțelul Galați. Foto: capturi Prima Sport Golul reușit de Jayson Papeau în meciul cu Oțelul Galați. Foto: capturi Prima Sport
+13 Foto
labels.photo-gallery

Cu reușita francezului, UTA Arad a obținut primul punct al acestui sezon.

În etapa viitoare, formația arădeană se va deplasa pe terenul celor de la FC Voluntari, pe 1 august, de la 18:30.

Citește și

Van Bommel revine în forță Fostul căpitan al lui Bayern a preluat  naționala Belgiei după o pauză de 2 ani » Primele meciuri, cu Italia și Franța
Campionate
20:45
Van Bommel revine în forță Fostul căpitan al lui Bayern a preluat naționala Belgiei după o pauză de 2 ani » Primele meciuri, cu Italia și Franța
Citește mai mult
Van Bommel revine în forță Fostul căpitan al lui Bayern a preluat  naționala Belgiei după o pauză de 2 ani » Primele meciuri, cu Italia și Franța
De ce nu s-a putut juca pe Cluj Arena U Cluj a negociat cu organizatorii Untold înainte de cupele europene: „Eram dispuși să suportăm 250.000 de euro”
Superliga
20:35
De ce nu s-a putut juca pe Cluj Arena U Cluj a negociat cu organizatorii Untold înainte de cupele europene: „Eram dispuși să suportăm 250.000 de euro”
Citește mai mult
De ce nu s-a putut juca pe Cluj Arena U Cluj a negociat cu organizatorii Untold înainte de cupele europene: „Eram dispuși să suportăm 250.000 de euro”

VIDEO: cele mai noi imagini din sport

Premieră la Pro TV: Serialul care aduce echipa ce a lucrat la „Game of Thrones” pe ecranele din România
Premieră la Pro TV: Serialul care aduce echipa ce a lucrat la „Game of Thrones” pe ecranele din România
Premieră la Pro TV: Serialul care aduce echipa ce a lucrat la „Game of Thrones” pe ecranele din România
otelul galati uta arad gol de senzatie jayson papeau
Știrile zilei din sport
Dus cu elicopterul la spital Ciclistul a abandonat Turul Franței după un accident violent: un spectator a căzut pe carosabil și a declanșat haosul
Ciclism
09:26
Dus cu elicopterul la spital Ciclistul a abandonat Turul Franței după un accident violent: un spectator a căzut pe carosabil și a declanșat haosul
Citește mai mult
Dus cu elicopterul la spital Ciclistul a abandonat Turul Franței după un accident violent: un spectator a căzut pe carosabil și a declanșat haosul
Destinație bizară pentru Baba Alhassan Mijlocașul dat afară de  FCSB a semnat cu o nou-promovată în Liga 2
Campionate
10:06
Destinație bizară pentru Baba Alhassan Mijlocașul dat afară de FCSB a semnat cu o nou-promovată în Liga 2
Citește mai mult
Destinație bizară pentru Baba Alhassan Mijlocașul dat afară de  FCSB a semnat cu o nou-promovată în Liga 2
„Poate că LeBron James e rasist” Donald Trump, declarație bizară despre starul NBA: „Îmi plac doar oamenii care mă plac pe mine, așa că-l aleg pe Jordan”
Diverse
09:46
„Poate că LeBron James e rasist” Donald Trump, declarație bizară despre starul NBA: „Îmi plac doar oamenii care mă plac pe mine, așa că-l aleg pe Jordan”
Citește mai mult
„Poate că LeBron James e rasist” Donald Trump, declarație bizară despre starul NBA: „Îmi plac doar oamenii care mă plac pe mine, așa că-l aleg pe Jordan”
Nu-l iartă pe Matos  Dani Coman, furios după „roșul” încasat de atacant: „Nu mă interesează dacă a recunoscut. Va plăti”
Superliga
09:15
Nu-l iartă pe Matos Dani Coman, furios după „roșul” încasat de atacant: „Nu mă interesează dacă a recunoscut. Va plăti”
Citește mai mult
Nu-l iartă pe Matos  Dani Coman, furios după „roșul” încasat de atacant: „Nu mă interesează dacă a recunoscut. Va plăti”
Știri ultima oră Cele mai citite articole
Știri ultima oră
11:07
Ofertă uriașă pentru starul Argentinei Se pregătește transferul verii. 100.000.000 de euro + unul dintre cei mai buni atacanți din Europa!
Ofertă uriașă pentru starul Argentinei Se pregătește transferul verii. 100.000.000 de euro + unul dintre cei mai buni atacanți din Europa!
10:49
„S-a găsit Cupa pierdută” Dinamo și-a reparat gafa: cum arată acum autocarul „câinilor”
„S-a găsit Cupa pierdută” Dinamo și-a reparat gafa: cum arată acum autocarul „câinilor”
09:46
„Poate că LeBron James e rasist” Donald Trump, declarație bizară despre starul NBA: „Îmi plac doar oamenii care mă plac pe mine, așa că-l aleg pe Jordan”
„Poate că LeBron James e rasist” Donald Trump, declarație bizară despre starul NBA: „Îmi plac doar oamenii care mă plac pe mine, așa că-l aleg pe Jordan”
09:26
Dus cu elicopterul la spital Ciclistul a abandonat Turul Franței după un accident violent: un spectator a căzut pe carosabil și a declanșat haosul
Dus cu elicopterul la spital Ciclistul a abandonat Turul Franței după un accident violent: un spectator a căzut pe carosabil și a declanșat haosul
Mai multe știri de ultimă oră

Opinii
FCSB mai are o șansă, Bîrligea nu

Dan Udrea: FCSB mai are o șansă, Bîrligea nu

Dan Udrea: FCSB mai are o șansă, Bîrligea nu
Ce mai vinde fotbalul românesc

Cristian Geambașu: Ce mai vinde fotbalul românesc

Cristian Geambașu: Ce mai vinde fotbalul românesc
Ce mi-a plăcut și ce nu mi-a plăcut la Mondial

Cătălin Țepelin: Ce mi-a plăcut și ce nu mi-a plăcut la Mondial

Cătălin Țepelin: Ce <span>mi-a</span> plăcut și ce nu <span>mi-a</span> plăcut la Mondial
Ce poate învăța Gică Hagi de la Spania

Theodor Jumătate: Ce poate învăța Gică Hagi de la Spania

Theodor Jumătate: Ce poate învăța Gică Hagi de la Spania
Mondial fabulos, cu o excepție mizerabilă

Dan Udrea: Mondial fabulos, cu o excepție mizerabilă

Dan Udrea: Mondial fabulos, cu o excepție mizerabilă
Campioana unei mari umanități

Cristian Geambașu: Campioana unei mari umanități

Cristian Geambașu: Campioana unei mari umanități
Noua ordine mondială

Silviu Tudor Samuilă: Noua ordine mondială

Silviu Tudor Samuilă: Noua ordine mondială
Ultima impresie. Contează?

Cristian Geambașu: Ultima impresie. Contează?

Cristian Geambașu: Ultima impresie. Contează?
Argentina, ce rușine!

Radu Naum: Argentina, ce rușine!

Radu Naum: Argentina, ce rușine!
Argentina, campioana fără demnitate

Cătălin Țepelin: Argentina, campioana fără demnitate

Cătălin Țepelin: Argentina, campioana fără demnitate
Monologul victorios al unei mari țări: Felicitări, Spania!

Cătălin Tolontan: Monologul victorios al unei mari țări: Felicitări, Spania!

Cătălin Tolontan: Monologul victorios al unei mari țări: Felicitări, Spania!
Situația este albastră

Cristian Geambașu: Situația este albastră

Cristian Geambașu: Situația este albastră
Rezistă Messi? Sau cedează ca Pele?

Dan Udrea: Rezistă Messi? Sau cedează ca Pele?

Dan Udrea: Rezistă Messi? Sau cedează ca Pele?
10 goluri pentru istorie

Cătălin Tolontan: 10 goluri pentru istorie

Cătălin Tolontan: 10 goluri pentru istorie
Toți pentru Messi și Messi pentru toți

Cristina Negrilă: Toți pentru Messi și Messi pentru toți

Cristina Negrilă: Toți pentru Messi și Messi pentru toți
Evadarea

Radu Naum: Evadarea

Radu Naum: Evadarea
Trei imagini care explică remontada Argentinei

Cătălin Țepelin: Trei imagini care explică remontada Argentinei

Cătălin Țepelin: Trei imagini care explică remontada Argentinei
Unii cu Messi, alții cu Vasile Brătianu al Angliei!

Dan Udrea: Unii cu Messi, alții cu Vasile Brătianu al Angliei!

Dan Udrea: Unii cu Messi, alții cu Vasile Brătianu al Angliei!
Infatuații

Cristian Geambașu: Infatuații

Cristian Geambașu: Infatuații
Blestemul Franței

Silviu Tudor Samuilă: Blestemul Franței

Silviu Tudor Samuilă: Blestemul Franței
Top stiri
Dinamo - U Craiova LIVE de la 20:30 » Derby pe stadionul „Arcul de Triumf”: absențe de marcă de ambele părți. La centru va fi Istvan Kovacs
Superliga
10:45
Dinamo - U Craiova LIVE de la 20:30 » Derby pe stadionul „Arcul de Triumf”: absențe de marcă de ambele părți. La centru va fi Istvan Kovacs
Citește mai mult
Dinamo - U Craiova LIVE de la 20:30 » Derby pe stadionul „Arcul de Triumf”: absențe de marcă de ambele părți. La centru va fi Istvan Kovacs
Borza, prezentat oficial  Tânărul fundaș a semnat cu Corum » Ce durată are contractul + Mesaj de adio pentru fanii rapidiști
Stranieri
24.07
Borza, prezentat oficial Tânărul fundaș a semnat cu Corum » Ce durată are contractul + Mesaj de adio pentru fanii rapidiști
Citește mai mult
Borza, prezentat oficial  Tânărul fundaș a semnat cu Corum » Ce durată are contractul + Mesaj de adio pentru fanii rapidiști
A pariat pe golul portarului? Scandal imens cu 17 oficiali reținuți! Clubul îi amenință pe cei care „răspândesc informații false” online
Campionate
24.07
A pariat pe golul portarului? Scandal imens cu 17 oficiali reținuți! Clubul îi amenință pe cei care „răspândesc informații false” online
Citește mai mult
A pariat pe golul portarului? Scandal imens cu 17 oficiali reținuți! Clubul îi amenință pe cei care „răspândesc informații false” online
BREAKING | Primarul Ciucu acuză Termoenergetica de practici incorecte, care ne țin cu lunile fără apă caldă. „Mint, maschează lucrări de investiții în intervenții la avarii!”
B365
24.07
BREAKING | Primarul Ciucu acuză Termoenergetica de practici incorecte, care ne țin cu lunile fără apă caldă. „Mint, maschează lucrări de investiții în intervenții la avarii!”
Citește mai mult
BREAKING | Primarul Ciucu acuză Termoenergetica de practici incorecte, care ne țin cu lunile fără apă caldă. „Mint, maschează lucrări de investiții în intervenții la avarii!”

Echipe/Competiții

fcsb 51 CFR Cluj 16 dinamo bucuresti 14 rapid 26 Universitatea Craiova 17 petrolul ploiesti 8 Poli Iasi uta arad 5 farul constanta 2

Trending in sport

stiri ultima ora rapid bucuresti dinamo bucuresti CFR Cluj Universitatea Craiova liga 1 fcsb
L-au răpus pe rege! Spania este noua campioană mondială! Argentina lui Messi s-a ferit două ore de fotbal
Campionatul Mondial
20.07

L-au răpus pe rege! Spania este noua campioană mondială! Argentina lui Messi s-a ferit două ore de fotbal

Citește mai mult
L-au răpus pe rege! Spania este noua campioană mondială! Argentina lui Messi s-a ferit două ore de fotbal
Continuă la homepage
Înapoi la prima pagină Ultima oră Notificări Share