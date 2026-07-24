UTA Arad - Oțelul Galați 2-2. Jayson Papeau (30 de ani) a fost autorul unui gol de senzație în finalul jocului de pe teren propriu.

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Cu un eșec usturător în prima etapă, 0-4 cu U Craiova, arădenii au salvat un punct în runda a doua, prin sclipirea atacantului francez.

UTA Arad - Oțelul Galați 2-2 . GOLAZO reușit de Jayson Papeau

Gălățenii au intrat la pauză cu avantaj de două goluri, prin reușitele lui Andrezinho și Patrick, iar misiunea elevilor lui Adrian Mihalcea a fost una și mai dificilă.

După mai multe faze în care au pus pericol la poarta Oțelului, arădenii au redus din diferență abia în minutul 73, prin Sinani.

Intrat în minutul 68 în locul lui Abdallah, Jayson Papeau a ieșit la rampă chiar în minutele de prelungire.

Fostul atacant de la Rapid a trimis un șut superb cu exteriorul, de la aproximativ 20 de metri, care s-a oprit în vinclul porții lui Dur-Bozoancă.

Cu reușita francezului, UTA Arad a obținut primul punct al acestui sezon.

În etapa viitoare, formația arădeană se va deplasa pe terenul celor de la FC Voluntari, pe 1 august, de la 18:30.

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