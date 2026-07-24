Van Bommel revine în forță Fostul căpitan al lui Bayern a preluat  naționala Belgiei după o pauză de 2 ani » Primele meciuri, cu Italia și Franța

Mark van Bommel (49 de ani), fost mare internațional olandez și fost căpitan al lui Bayern Munchen, este noul selecționer al Belgiei.

Acesta îi succede lui Rudi Garcia (62 de ani) și a semnat un contract valabil până la Euro 2028.

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Van Bommel a evoluat ca jucător la echipe precum PSV Eindhoven, Barcelona, Bayern Munchen și AC Milan.

Fostul mijlocaș a jucat și în finala Campionatului Mondial din 2010.

Mark van Bommel a preluat naționala Belgiei

Federația Belgiană de Fotbal a oficializat astăzi, 24 iulie, numirea sa la conducerea „diavolilor roșii”, iar acesta va prelua oficial funcția pe 15 august 2026.

Olandezul îl înlocuiește pe Rudi Garcia, al cărui contract nu a mai fost prelungit după Campionatul Mondial din 2026, unde Belgia a ajuns până în sferturile de finală.

Parcursul Belgiei la Campionatul Mondial 2026:

Belgia - Egipt 1-1 (grupe)

Belgia - Iran 0-0 (grupe)

Noua Zeelandă - Belgia 1-5 (grupe)

Belgia - Senegal 3-2 (șaisprezecimi)

SUA - Belgia 1-4 (optimi)

Spania - Belgia 2-1 (sferturi)

Van Bommel devine al doilea selecționer olandez din istoria Belgiei, după Dick Advocaat, care în prezent pregătește naționala Curacao, conform lequipe.fr.

Mark van Bommel revine pe bancă după 2 ani de pauză

Cariera sa de antrenor a început în 2018. Van Bommel le-a pregătit pe PSV Eindhoven, VfL Wolfsburg și Royal Antwerp.

Cele mai importante rezultate le-a obținut chiar în Belgia. Cu Antwerp, a câștigat campionatul și Cupa în sezonul 2022-2023, iar ulterior și Supercupa Belgiei.

„Este o onoare imensă să devin selecționerul Belgiei. Vreau să mulțumesc Federației Belgiene de Fotbal pentru încrederea acordată. Belgia are jucători excepționali și un potențial enorm.

Succesul nu este niciodată garantat, dar munca intensă, onestitatea și implicarea sunt. Vom da totul pentru a ajuta această echipă să progreseze în fiecare zi și pentru a-i face mândri pe belgieni.

Abia aștept să-i cunosc pe jucători, stafful și suporterii și să începem împreună acest nou capitol”, a transmis Van Bommel, potrivit Federației Belgiene.

Van Bommel își va începe mandatul direct în Nations League pe 25 septembrie

Programul Belgiei în UEFA Nations League:

25 septembrie: Italia - Belgia

28 septembrie: Belgia - Franța

2 octombrie: Belgia - Turcia

5 octombrie: Franța - Belgia

12 noiembrie: Turcia - Belgia

15 noiembrie: Belgia - Italia

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