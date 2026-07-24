„Nu vor să înțeleagă” Andrei Nicolescu, mesaj clar pentru fani: „Nu voi fi niciodată genul ăla de președinte”

Andrei Niciolescu a transmis un mesaj clar la adresa suporterilor lui Dinamo, pe fondul tensiunilor dintre aceștia și club, în ceea ce privește situația transferurilor.

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Fanii au intrat în conflict cu șefii lui Dinamo în luna mai, din cauza noii sigle a clubului, iar apoi tensiunile au continuat, odată cu plecările antrenorilor Zeljko Kopic și Florentin Petre, dar și ale multor jucători, fără achiziții care să-i mulțumească pe suporteri.

Andrei Nicolescu: „Niciodată n-o să fiu genul de președinte care se dă de partea suporterilor când sunt vocali”

Întrebat acum despre țintele pe care le mai are Dinamo în această perioadă de mercato, președintele clubului a răspuns:

„Suntem acolo. Suntem în discuții, e foarte greu de vorbit despre asta. Prefer să nu mai vorbesc până nu se întâmplă lucrurile.

Am tot vorbit, am tot dat explicații, niciuna nu e plauzibilă pentru suporterii lui Dinamo. Nu vor să înțeleagă niște lucruri. N-am nicio problemă că eu sunt paravanul acestei administrații și al acestui acționariat. Facem lucrurile așa cum le-am gândit și așa cum ni le-am asumat.

Niciodată n-o să fiu genul ăla de președinte care se dă de partea suporterilor când aceștia sunt mai vocali pe un anumit subiect, ca să dea bine cu ei și să fie împotriva celorlalți. Asta e, ne asumăm o proiecție pe care mergem toți”, a declarat Nicolescu, la Prima Sport.

FOTO. Petrolul - Dinamo 1-0 , singurul meci disputat de „câini” în noul sezon

Cât despre ostilitățile fanilor dinamoviști la adresa sa și dacă este deranjat de acest aspect, Nicolescu a transmis:

„Nu, nu, nu. Mi s-a spus că dacă au fost înjurați Borcea, Badea, Negoiță și așa mai departe… La ce să mă aștept eu? Nu e nicio problemă.

De parcă chestia asta ar fi normală. Adică tipul ăsta de relație, în care suporterul trebuie neapărat să înjure pe cineva, e o chestiune care intră într-o normalitate a existenței unor cluburi.

Dacă asta e percepția… N-ai ce să comentezi”.

Bursa transferurilor la Dinamo în această vară

Sosiri : Răzvan Radu, Martin Pascual, Ștefan Opriș, Oliver Hintsa, Dario Benavides, Alaa Bellaarouch

: Răzvan Radu, Martin Pascual, Ștefan Opriș, Oliver Hintsa, Dario Benavides, Alaa Bellaarouch Plecări: Eddy Gnahore, Georgi Milanov, Valentin Țicu, Antonio Bordușanu, Kennedy Boateng, Costin Amzăr, Jordan Ikoko, Luca Bărbulescu, Adrian Caragea, Maxime Sivis

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