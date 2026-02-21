Ironiile continuă înainte de derby-ul etapei #28 din Liga 1. Fanii Rapidului au creat, cu ajutorul Inteligenței Artificiale, o continuare a clipului controversat postat de Dinamo.

Rapid - Dinamo se joacă astăzi, de la ora 20:30, și va fi transmis liveTEXT pe GOLAZO.ro și în direct pe Digi Sport 1 și Prima Sport 1.

Vineri, Dinamo a postat pe Facebook un clip de promovare a derby-ului cu Rapid în care apărea un câine roșu care adulmecă o pană înfiptă în zăpadă, apoi începe să se agite și să latre, pe Arena Națională.

FOTO. Fanii Rapidului continuă ironia

Alegerea poate fi justificată prin vulturul de pe stema Rapidului, dar semnificația este ambiguă și una controversată, având în vedere discriminarea de care au parte giuleștenii, care sunt numiți „ciori” sau „țigani” în diverse derapaje rasiste ale rivalilor.

Fanii Rapidului le-au dat replica, tot cu ajutorul Inteligenței Artificiale, și au creat o continuare a acelui clip, având un final neașteptat.

Pe pagina de Facebook „FCRB London”, fanii giuleștenilor au postat un clip în care acel câine roșu se afla pe gazonul de pe Arena Națională și se duce să miroasă o pană înfiptă în zăpadă.

În acel moment, un vultur, care avea fularul Rapidului prins de piciorul stâng, a coborât și a prins câine în gheară, luându-și apoi zborul.

În acel moment, zgarda câinelui a căzut pe zăpadă și a apărut mesajul: „Poveștile trebuie spuse până la capăt”.

Și clubul Rapid a publicat o replică pe pagina oficială, cu mesajul „Cerul e prea sus să audă lătratul câinilor”:

Dezbateri legate de clipul postat de Dinamo

Aseară, la câteva ore de la clipul controversat postat de Dinamo, foștii internaționali Ionel Dănciulescu și Ilie Dumitrescu au comentat modul în care clubul din „Ștefan cel Mare” a promovat derby-ul cu Rapid.

„Cel mai bine ar fi ca lucrurile de genul acesta să fie evitate, o chestie cu dublu înțeles”, a spus Ionel Dănciulescu.

„Dar ce, eu sunt de la vreo comisie? Am văzut un clip cu un lup, frumos exemplarul, care se ducea să vadă unde a rămas o urmă... ce era?”, a fost unul dintre răspunsurile date de Ilie Dumitrescu.

În plus, fanii lui Dinamo au avut păreri împărțite legate de imaginile postate de club la adresa adversarilor:

În comentarii, unii suporteri au atras atenția asupra semnificației postării, alții au apreciat imaginile:

„Pana de la ce pasăre o fi?”

„Incredibil, în plin scandal și chemați la Comisii, noi postăm ceva atât de xenofob? Sper ca unul din acționari măcar să se sesizeze și cine a făcut asta să zboare din club”

„Pana aia de vultur e miezul…Nu și-a dat nimeni seama…”

„Postare mai rasistă n-am văzut! Pana… apoi lumina contra întuneric. Uf uf uf… venit din partea paginii oficiale”

„Urât gest… Rasismul trebuie condamnat, nu încurajat. Meciurile se câștigă pe teren, nu prin aluzii rasiste. Nu-mi ziceți că-i pană de vultur, că o dați în penibil”

FOTO. Arena Națională, înainte de Rapid - Dinamo

