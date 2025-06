Mihai Stoica (60 de ani), președintele Consiliului de Administrație de la FCSB, a vorbit despre transferul lui Denis Alibec (34 de ani).

Alibec a revenit la FCSB, după 7 ani, mutarea fiind anunțatată în exclusivitate de GOLAZO.ro.

Mihai Stoica: „Gigi a intrat în posesia unei informații potrivit căreia Alibec pleca de la Farul”

Mihai Stoica a explicat detaliile prin care Gigi Becali l-a abordat pe atacantul în vârstă de 34 de ani pentru repatrierea sa la campioana României.

„ Gigi a intrat în posesia unei informații potrivit căreia Alibec pleca de la Farul. Toată lumea știa că mai are un an de contract, dar a ajuns la o înțelegere și putea să plece.

Atunci, Gigi a acționat și l-a convins în câteva zile. E persuasiv. A vorbit direct cu Denis și cu agentul. Practic, de acolo a pornit discuția.

Bineînțeles că am vorbit, am discutat. Noi aveam mare nevoie să dublăm un jucător de mare valoare, poziția pe care o aveam oarecum descoperită.

Gele, cu tot respectul, venise de la nivelul la care venise... voiam un jucător de alt nivel și, în același timp, de alt profil”, a declarat Mihai Stoica la Prima Sport

Mihai Stoica: „Alibec ne poate ajuta foarte mult în Europa”

Mihai Stoica a făcut și o comparație între Denis Alibec și Daniel Bîrligea, principala armă a celor de la FCSB.

„Pentru mulți sunt asemănători, dar eu zic că sunt complet diferiți ca profil. Alibec ne poate ajuta foarte mult în Europa, dacă vom ajunge să jucăm împotriva unor echipe mai valoroase decât noi.

Ar fi excepțional să ne calificăm în play-off. Din start sunt echipe, pe hârtie, mai valoroase decât noi. Denis, știm foarte bine cum joacă când are spații.

Efortul pe care îl depune Bîrligea ajută enorm echipa, dar în Europa e greu să reziști fizic. E început de sezon. Nu poți să fii la turație maximă la începutul sezonului, asta ar însemna ca la jumătatea sezonului să te duci în jos și nu vrem asta”, a adăugat Mihai Stoica.

700.000 de euro este cota lui Denis Alibec, potrivit transfermarkt.ro

Mihai Stoica: „ Și-a dat un restart la Gică Hagi”

Oficialul celor de la FCSB a dezvăluit că a îngropat securea razboiului cu Denis Alibec.

În urmă cu 7 ani când i-a părăsit pe roș-albaștrii, atacantul l-a considerat pe Mihai Stoica principalul vinovat pentru plecarea sa.

„Când era la CFR, am stat de vorbă pe teren și am discutat normal. Astea sunt niște chestii inerente, nu e un capăt de țară.

Nici nu se pune problema ca el să nu fie bine primit de absolut toată lumea, și în primul rând de suporteri. Când era mic, era stelist. Indiferent cât m-aș forța, nu pot să spun că un fotbalist era FCSB-ist, FCSB nu exista atunci.

Era stelist și asta conta foarte mult. Peluza Nord l-a primit excelent și în calitate de adversar.

Atunci își pierduse încrederea în el pentru că nu a marcat. Se bătea cu Gnohere.

Hai să luăm ce a făcut în Europa: a avut niște prestații remarcabile.

Și prestația aia, când Jeremy Mathieu l-a așteptat cu tricoul în mână la Lisabona. Noi atunci aveam o echipă dezechilibrată. În disperare, l-am luat pe Golofca atunci.

Eu am rămas uimit când am văzut transformarea lui fizică, a apărut ca Benzema la Real Madrid. Când a fost prima dată, avea multe kilograme în plus față de cât are acum.

Denis Alibec și-a dat un restart clar la Gică Hagi. Va fi bine, cred eu că va fi foarte bine. Cred că este mult peste ce era când a plecat de la noi și s-a maturizat.

Nu numai vârsta îl ajută, ci și modul în care s-a schimbat radical în ultima perioadă”, a concluzionat Mihai Stoica.

300.000 de euro e salariul anual al lui Alibec la FCSB

VIDEO. Supergol marcat de Alibec în Farul - U Cluj 1-1

