Stanciu, pus la zid în Italia Nu au avut milă de român după „șutul teribil” din meciul cu AC Milan: „Genoa, trădată de protejatul patronului”

AC MILAN - GENOA 1-1. Presa din Italia a reacționat după penalty-ul ratat de Nicolae Stanciu (32 de ani), joi, în minutul 90+9 al duelului de pe „San Siro”.

Revenirea în Serie A, după o pauză de aproape 4 luni, nu a fost una de bun augur pentru Stanciu.

Internaționalul român a executat lamentabil o lovitură de la 11 metri, iar Genoa a ratat o șansă imensă de a pleca cu toate cele trei puncte de pe terenul celor de la AC Milan.

Nicolae Stanciu, taxat de presa din Italia: „Genoa, trădată de protejatul președintelui”

Presa din Cizmă nu a trecut nici ea cu vederea peste ratarea mijlocașului de 32 de ani.

Jurnaliștii italieni de la tuttomercatoweb.com au ținut să amintească faptul că Stanciu a semnat cu Genoa la insistențele patronului Dan Șucu.

„Genoa, trădată de protejatul patronului. Stanciu a scos mingea din stadion. Nu mai jucase din septembrie” au notat aceștia.

Ulterior, Daniele de Rossi a fost și el taxat, pentru decizia luată în privința fotbalistului român.

„A fost o decizie grea luată de staff-ul tehnic, care a ales să se bazeze pe el în cel mai crucial moment al meciului.

Cu toate acestea, mingea a trecut peste bara transversală, stingând din fașă strigătul de bucurie al fanilor.

Stanciu, care a ajuns la „Grifon” la cererea expresă a proprietarului Dan Șucu, a fost introdus pe teren pentru a aduce experiență și caracter în ultimele minute”, mai arată sursa citată.

Jurnaliștii de la genova24.it l-au descris și ei pe Stanciu drept „preferatul președintelui” și au scos și ei în evidență șansa uriașă ratată de echipa antrenată de Daniele de Rossi.

„Genoa a fost foarte aproape de a obține cele trei puncte de două ori. S-au menținut în joc datorită unui Leali strălucitor până la golul lui Leao din minutul 92. Apoi, în minutul 99, au avut o oportunitate de aur să câștige, dar rezerva Stanciu a ratat penalty-ul obținut de Ellertsson.

Este o durere groaznică. Nu pentru că Genoa ar fi meritat să învingă Milanul, având în vedere cele 33 de șuturi totale ale rossonerilor, față de 6 ale rossoblu. Ci pentru că, chiar și după ce echipa lui Allegri a egalat prin Leao în minutul 92, Genoa a avut o uriașă oportunitate de a pleca cu toate cele trei puncte.

Jucătorul român, preferatul președintelui Șucu, prezent astăzi (n.r. joi) în tribune, a șutat teribil, trimițând mingea spre cer și risipind două puncte care ar fi fost de aur pentru echipa lui De Rossi.

Genoa urcă la 16 puncte, cu trei peste zona direct retrogradabilă. De la San Siro, paradoxurile fotbalului: Genoa pleacă cu regretul că nu a câștigat un meci în care chiar și un egal poate fi considerat un rezultat neechitabil pentru adversar.

Totuși, penalty-ul a fost acordat abia în minutul 97, după ce Bartesaghi l-a faultat pe Ellertsson. Două minute de verificări înainte ca decizia să fie confirmată. Stanciu se apropie de punctul cu var. Șutează sus, și cortina cade”, au notat jurnaliștii italieni.

Stanciu și-a cerut scuze pentru penalty-ul ratat

La scurt timp după fluierul final, Stanciu a postat un mesaj pe contul său personal de Instagram, în care a afirmat că este vinovat pentru punctele pierdute.

„Mi-am asumat responsabilitatea pentru penalty, acum îmi asum responsabilitatea pentru cele două puncte pierdute. Îmi cer scuze colegilor mei și tuturor susținătorilor Genoa!”, a scris Stanciu pe InstaStory.

Mesajul lui Nicolae Stanciu/ FOTO: captură Instagram

VIDEO: Rezumatul partidei dintre AC Milan și Genoa

