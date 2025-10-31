„Trebuie să mărească mult plafonul” MM Stoica a reacționat după interesul rivalei pentru Denis Alibec

Mihai Stoica (60 de ani), președintele Consiliului de Administrație de la FCSB, a vorbit despre interesul celor de la U Cluj pentru Denis Alibec (34 de ani).

Radu Constantea, președintele clubului Universitatea Cluj, a declarat, joi, că Denis Alibec este un jucător interesant care ar fi potrivit pentru fiecare echipă din România.

Mihai Stoica, despre interesul lui U Cluj pentru Alibec: „Nu și-l pot permite”

Oficialul celor de la FCSB a vorbit despre potențialul transfer al lui Denis Alibec la rivala Universitatea Cluj.

„Oamenii își prezintă și ei interesul, dar Alibec are contract cu noi până în vară. Știu că dau salarii mari, dar nu și-l pot permite. Ar trebui să mărească mult plafonul ca să îl ia ”, a spus Mihai Stoica la Prima Sport.

Denis Alibec a revenit în această vară la FCSB, venind de la Farul Constanța. Acesta a mai evoluat în tricoul roș-albastru în perioada 2017-2018.

În tricoul campioanei României, Alibec a jucat în total 54 de meciuri și a oferit 13 pase decisive.

Denis Alibec, gol și pasă de gol în meciul cu Gloria Bistrița

Universitatea Cluj, interesată de Denis Alibec: „Vom analiza situația sa în iarnă”

Întrebat dacă Alibec ar putea reprezenta o variantă pentru U Cluj, Constantea a spus, conform iamsport.ro:

„Vor fi schimbări în iarnă, dar vom face analize. Alibec e interesant pentru orice echipă din campionat. E jucătorul lor și nu pot comenta acum.

Vom analiza situația sa în iarnă, alături de tot stafful, dar e prematur să vorbim”.

600.000 de euro valorează Denis Alibec, conform Transfermarkt

