Reveniri importante la FCSB  Elias Charalambous, anunț important înainte de meciul cu U Cluj: „Sunt 100% pregătiți” +13 foto
Foto: SPORT Pictures
Reveniri importante la FCSB Elias Charalambous, anunț important înainte de meciul cu U Cluj: „Sunt 100% pregătiți”

alt-text George Neagu
alt-text Publicat: 31.10.2025, ora 20:59
alt-text Actualizat: 31.10.2025, ora 20:59
  • Elias Charalambous (45 de ani), antrenorul celor de la FCSB, a anunțat că David Miculescu (24 de ani) și Juri Cisotti (31 de ani) vor reveni la echipă după accidentările suferite.
  • U Cluj - FCSB se joacă sâmbătă, de la ora 20:30, liveTEXT pe GOLAZO.ro și în direct pe Digi Sport 1 și Prima Sport 1.

Întrebat despre starea lui David Miculescu și Juri Cisotti, Elias Charalambous a spus că cei doi se vor afla pe teren sâmbătă.

Elias Charalambous, despre Miculescu și Cisotti: „Sunt amândoi bine”

Sunt amândoi bine şi pregătiţi de jocul de mâine. Amândoi sunt 100% pregătiţi”, a spus tehnicianul cipriot, potrivit as.ro.

Accidentarea lui David Miculescu din meciul cu Gloria Bistrița. Foto: Captură/Prima Sport 1
Accidentarea lui David Miculescu din meciul cu Gloria Bistrița. Foto: Captură/Prima Sport 1

David Miculescu a suferit o entorsă în meciul celor de la FCSB din Cupa României cu Gloria Bistrița, scor 3-1. În timp ce Juri Cisotti s-a accidentat cu UTA Arad, scor 4-0.

Elias Charalambous a adăugat că echipa sa e pregătită pentru duelul cu formația antrenată de Cristiano Bergodi.

„Venim după o săptămână bună, pot să spun. Am câştigat ultimul meci în campionat (n.r. - cu UTA Arad, 4-0) şi ultimul meci în Cupă (n.r. - cu Gloria Bistrița, 3-1). Sper să facem asta şi mâine, întâlnim o echipă cu care e greu să joci la Cluj. Cred că suntem pregătiţi pentru jocul de mâine.

Ştiu că au schimbat antrenorul, dar asta nu are legătură cu noi. Singurul lucru care ne interesează este să ne facem jocul. Asta este cel mai important”, a mai spus Charalambous, conform sursei citate.

Elias Charalambous: „Suntem un club care vrea mereu să fie în frunte

Întrebat dacă e optimist că FCSB poate prinde play-off-ul, antrenorul cipriot a spus:

„Da, desigur, suntem un club care vrea mereu să fie în frunte. Vom lupta pentru asta. Singurul lucru la care ne putem gândi acum este să o luăm meci cu meci, pas cu pas. Acum singurul lucru pe care îl avem în minte este meciul de mâine”, a adăugat Elias Charalambous.

VIDEO Reușite din acțiune în FCSB - UTA 4-0: golurile marcate de Bîrligea și Thiam

liga 1 u cluj fcsb david miculescu elias charalambous juri cisotti
23:12
