Pleacă Alibec de la FCSB? Un club din Liga 1, cu ochii pe atacantul campioanei: „Vom analiza situația sa”

Radu Constantea (41 de ani), președintele clubului Universitatea Cluj, și-a exprimat interesul cu privire la o posibilă mutare a lui Denis Alibec (34 de ani) pe Cluj-Arena.

Vârful a avut o prestație solidă în Cupa României, dar a fost schimbat la pauză.

Alibec nu a reușit să-l convingă pe patronul FCSB că merită să fie titular, iar rivalele din Liga 1 monitorizează situația atacantului.

Universitatea Cluj, interesată de Denis Alibec: „Vom analiza situația sa în iarnă”

Întrebat dacă Alibec ar putea reprezenta o variantă pentru U Cluj, Constantea a spus:

„Vor fi schimbări în iarnă, dar vom face analize. Alibec e interesant pentru orice echipă din campionat. E jucătorul lor și nu pot comenta acum.

Vom analiza situația sa în iarnă, alături de tot stafful, dar e prematur să vorbim”, a spus oficialul echipei U Cluj, potrivit iamsport.ro.

600.000 de euro este cota de piață a lui Denis Alibec, conform Transfermarkt

Alibec a dat gol și assist, dar a fost schimbat la pauză: „Nu mai contează cât joc”

Denis Alibec a marcat primul gol de la revenirea sa la FCSB și a oferit o pasă decisivă, miercuri, în victoria obținută în etapa #1 din Cupa României, 3-1 cu Gloria Bistrița.

Totuși, în ciuda evoluției bune, atacantul nu a mai fost utilizat în repriza secundă, fiind înlocuit cu Daniel Bîrligea.

„A fost un meci foarte greu. Am avut noroc că am marcat două goluri în prima repriză, pentru că în a doua parte ne-au cam dominat. Important e că am câștigat și sperăm să ne calificăm mai departe.

Nu mai contează cât joc. Încerc să-mi fac treaba cât mai bine și, cu Dumnezeu înainte, să vină și rezultatele”, a spus Alibec, la finalul partidei de la Bistrița, conform sport.ro.

De la revenirea la FCSB, la începutul lunii iulie, Denis Alibec a adunat 343 de minute jucate în 12 meciuri.

