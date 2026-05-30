Foto: Iosif Popescu/GOLAZO.ro
„Nu cred că vor mai vedea curând asta" Dezamăgirea lui Sorin Paraschiv de la reeditarea sfertului UEFAntastic: „N-am înțeles"

Publicat: 30.05.2026, ora 16:45
  • Sorin Paraschiv (44 de ani), fostul mijlocaș al Stelei, s-a declarat nemulțumit de asistența redusă de la reeditarea sfertului UEFAntastic între Steaua 2006 și Rapid 2006.
  • La partida de joi au fost prezenți aproximativ 1.500 de spectatori.
Paraschiv a mers, joi, pe stadionul „Arcul de Triumf”, cu ocazia amicalului între Steaua 2006 și Rapid 2006, la 20 de ani de la sfertul de finală jucat în Cupa UEFA de cele două mari echipe românești.

Sorin Paraschiv: „Nu cred că vor mai vedea curând în România”

Sorin Paraschiv a fost dezamăgit de asistența redusă de pe „Arcul de Triumf”, în ciuda faptului că a fost un eveniment special pentru fotbalul românesc.

N-am înțeles cum de nu s-a strâns lume la acest meci. Cred că în ultimii 20 de ani a fost evenimentul care a fost cel mai important în România. Două echipe românești să se dueleze într-un sfert de finală…

Nu îmi vine să cred că au trecut 20 de ani și reedităm acest meci și a fost foarte puțină lume în tribună.

Deci a fost o surpriză și pentru noi să avem o asistență așa puțină. Dar nu știu, probabil oamenii au avut motivele lor. A fost joi, ora 20:00, să-i scuzăm puțin.

Dar ceea ce s-a întâmplat acum 20 de ani nu cred că vor mai vedea curând în România. (n.r. – Încă 20 sau 30 de ani nu mai prindem așa ceva). Exact. Poate mai reedităm peste 20 de ani și umplem un stadion”, a declarat Sorin Paraschiv, conform fanatik.ro.

În primăvara lui 2006, Steaua și Rapid s-au întâlnit în sferturile Cupei UEFA, într-o dublă istorică pentru fotbalul românesc.

  • Turul, în Giulești: Rapid – Steaua 1-1. Steaua a deschis scorul prin Bănel Nicoliță, iar Rapid a egalat prin Viorel Moldovan.
  • Returul, pe Lia Manoliu: Steaua – Rapid 0-0. Steaua s-a calificat în semifinale datorită regulii golului marcat în deplasare.

Sorin Paraschiv: „Dacă stăm să dăm înapoi, acest meci a fost nedecis”

Sorin Paraschiv a vorbit și despre calificarea în semifinale obținută de Steaua în 2006, datorită golului marcat în deplasare.

„S-a jucat foarte tare. Rapid, o echipă foarte, foarte bună și la vremea aceea nu am reușit să câștigăm, chiar dacă noi ne-am ne-am calificat, a existat acea posibilitate a golului marcat în deplasare.

Până la urmă, dacă stăm să dăm înapoi, acest meci a fost nedecis. Pentru că și Rapid la vremea aceea forma o echipă foarte foarte solidă”.

Paraschiv a vorbit și despre revederea cu portarul Carlos, cel pe care nu l-a mai văzut în ultimele două decenii.

„De 20 de ani nu l-am mai văzut pe Carlos. A fost o reîntâlnire plăcută. Carlos este într-o formă fizică foarte bună. Au rămas impresionați cu toții. Restul ne-am mai văzut.

Ultima dată ne-am văzut la Goian la retragere, la Suceava. Noi mai organizăm o dată, de două ori pe an un eveniment. Plus colegii pe care îi am în fiecare săptămână și ne întâlnim la partide de mini fotbal”, a încheiat Sorin Paraschiv.

Steaua 2006 - Rapid 2006 0-0

Echipa Stelei

  • Portari: Carlos Fernandes și Cornel Cernea
  • Jucători de câmp: Dorin Goian, Daniel Bălan, Mirel Rădoi, Daniel Oprița, Valentin Simion, Nicolae Dică, Gabriel Boștină, Vasilică Cristocea, Bănel Nicoliță, Petre Marin, Victoraș Iacob, George Ogăraru, Andrei Cristea, Sorin Paraschiv, Sorin Ghionea, Laurențiu Diniță, Florin Lovin + Ovidiu Petre, Valentin Badea și Pantelis Kapetanos
  • Antrenor principal: Cosmin Olăroiu
  • Antrenori secunzi: Cătălin Necula și Dumitru Bolborea
  • Antrenor portari: Vasile Iordache
  • Preparator fizic: Marian Lupu

Echipa Rapidului

  • Portari: Dani Coman, Ionuț Curcă, Mihai Mincă
  • Jucători de câmp: Vasile Maftei, Ionuț Rada, Nae Constantin, Valentin Bădoi, Ionuț Stancu, Robert Ilyes, Emil Dică, Vali Negru, Marius Măldărășanu, Daniel Niculae, Nicolae Grigore, Mugurel Buga, Romeo Stancu, Marius Constantin, Ciprian Vasilache, Lucian Burdujan, Viorel Moldovan, Artiom Karamian, Arman Karamian, Daniel Pancu, Cristi Săpunaru, Adrian Rusu, Dănuț Perja
  • Antrenor principal: Răzvan Lucescu
  • Antrenor secund: Marian Rada
  • Medic: Marian Dumitru
  • Maseur: Gică Păun
  • Magazioner: Cornel Mateiași
  • Ofițer de presă: Cristi Costache
  • Director executiv: Constantin Zotta
