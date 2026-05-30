„Cel mai slab meci" Florin Bratu a recunoscut valoarea celor de la FCSB: „Atunci mi-am dat seama că Dinamo va avea viață grea"
Publicat: 30.05.2026, ora 16:09
  • Dinamo - FCSB 1-2 (d. prel.). Florin Bratu (46 de ani), fost atacant și antrenor al „câinilor”, a vorbit despre rezultatul barajului pentru calificarea în cupele europene.
Dinamo a ratat calificarea în Conference League, după un derby dramatic pe stadionul „Arcul de Triumf”.

FCSB a deschis scorul prin Joyskim Dawa, în minutul 10, Dinamo a egalat prin Karamoko, în repriza a doua, însă Ofri Arad a marcat golul decisiv în prelungiri, în minutul 107.

Dinamo - FCSB 1-2. Florin Bratu: „Cel mai slab meci al sezonului”

Florin Bratu consideră că partida cu FCSB, de vineri, a fost la limita de jos a lui Dinamo în acest sezon. Fostul atacant al „câinilor” avea așteptări mai mari de la echipa lui Zeljko Kopic.

Cel mai slab meci al sezonului pentru Dinamo. Cred că trebuia să arate diferit. Era un meci cât un campionat, cât un obiectiv practic, pentru că mi-aș fi dorit să văd la Dinamo că se bate pentru campionat.

Nu a reușit. Mi-aș fi dorit să o văd în Cupa României, câștigând chiar, pentru că n-a mai făcut-o de foarte mult timp. Și dacă n-au fost cele două, măcar Conference League, care era la îndemână.

Dar se pare că n-a fost niciun avantaj până la urmă”, a declarat Florin Bratu la Digi Sport.

Florin Bratu i-a lăudat pe cei de la FCSB pentru jocul din partida de pe „Arcul de Triumf” și a precizat ce l-a impresionat la echipa lui Marius Baciu:

FCSB a părut echipa mai pragmatică, mai experimentată, echipa care a știut când să lovească, când să fragmenteze jocul.

Și, până la urmă, a fost echipa mai unită, pentru că i-am văzut intrând în prelungiri, cu câțiva lideri ai echipei, mă refer la Olaru, mă refer la Tănase, la Radunovic, chiar și Târnovanu, strângând jucătorii lângă ei și având o atitudine pe care n-am văzut-o la foarte multe echipe.

Și mi s-a părut foarte frumos și foarte în regulă. În momentul acela mi-am dat seama că Dinamo va avea viață grea.

Asta mi s-a părut, am avut acest sentiment. Și sincer, au părut că sunt mai în meci cei de la FCSB. Prima repriză a fost a lor. Dinamo a reușit să echilibreze în a doua repriză, vreo 20-30 de minute, când a marcat și acel gol prin Karamoko”.

FCSB mi s-a părut o echipă care a știut să sufere și să își lase adversarul, pe Dinamo, în foarte multe momente, în atac pozițional, să domine. Faptul că Dinamo a jucat fără un număr 9, fără un atacant, s-a văzut. Musi se trăgea tot timpul în stânga și se ducea peste Armstrong, care și el avea probleme. Florin Bratu

