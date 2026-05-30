„Cel mai slab meci” Florin Bratu a recunoscut valoarea celor de la FCSB: „Atunci mi-am dat seama că Dinamo va avea viață grea”

Dinamo - FCSB 1-2 (d. prel.). Florin Bratu (46 de ani), fost atacant și antrenor al „câinilor”, a vorbit despre rezultatul barajului pentru calificarea în cupele europene.

Dinamo a ratat calificarea în Conference League, după un derby dramatic pe stadionul „Arcul de Triumf”.

FCSB a deschis scorul prin Joyskim Dawa, în minutul 10, Dinamo a egalat prin Karamoko, în repriza a doua, însă Ofri Arad a marcat golul decisiv în prelungiri, în minutul 107.

Florin Bratu: „Cel mai slab meci al sezonului"

Florin Bratu consideră că partida cu FCSB, de vineri, a fost la limita de jos a lui Dinamo în acest sezon. Fostul atacant al „câinilor” avea așteptări mai mari de la echipa lui Zeljko Kopic.

„ Cel mai slab meci al sezonului pentru Dinamo. Cred că trebuia să arate diferit. Era un meci cât un campionat, cât un obiectiv practic, pentru că mi-aș fi dorit să văd la Dinamo că se bate pentru campionat.

Nu a reușit. Mi-aș fi dorit să o văd în Cupa României, câștigând chiar, pentru că n-a mai făcut-o de foarte mult timp. Și dacă n-au fost cele două, măcar Conference League, care era la îndemână.

Dar se pare că n-a fost niciun avantaj până la urmă”, a declarat Florin Bratu la Digi Sport.

Florin Bratu i-a lăudat pe cei de la FCSB pentru jocul din partida de pe „Arcul de Triumf” și a precizat ce l-a impresionat la echipa lui Marius Baciu:

„FCSB a părut echipa mai pragmatică, mai experimentată, echipa care a știut când să lovească, când să fragmenteze jocul.

Și, până la urmă, a fost echipa mai unită, pentru că i-am văzut intrând în prelungiri, cu câțiva lideri ai echipei, mă refer la Olaru, mă refer la Tănase, la Radunovic, chiar și Târnovanu, strângând jucătorii lângă ei și având o atitudine pe care n-am văzut-o la foarte multe echipe.

Și mi s-a părut foarte frumos și foarte în regulă. În momentul acela mi-am dat seama că Dinamo va avea viață grea.

Asta mi s-a părut, am avut acest sentiment. Și sincer, au părut că sunt mai în meci cei de la FCSB. Prima repriză a fost a lor. Dinamo a reușit să echilibreze în a doua repriză, vreo 20-30 de minute, când a marcat și acel gol prin Karamoko”.

FCSB mi s-a părut o echipă care a știut să sufere și să își lase adversarul, pe Dinamo, în foarte multe momente, în atac pozițional, să domine. Faptul că Dinamo a jucat fără un număr 9, fără un atacant, s-a văzut. Musi se trăgea tot timpul în stânga și se ducea peste Armstrong, care și el avea probleme. Florin Bratu

