„Am știut că va fi o execuție frumoasă” FOTO. Ionuț Vînă dezvăluie cum a ajuns să marcheze un gol fabulos în meciul cu Botoșani

FARUL - BOTOȘANI 2-0. Ionuț Vînă (30 de ani), mijlocașul echipei de la malul Mării Negre, a vorbit despre victoria în fața liderului Ligii 1.

Vînă a marcat un gol superb în partida de la Ovidiu, cu un șut de la marginea careului care s-a oprit direct în vinclul porții lui Anestis.

FARUL - BOTOȘANI. Ionuț Vînă: „Am știut că va fi o execuție frumoasă”

„Mi-a ieșit iar o execuție frumoasă, mă bucură că am luat cele 3 puncte, că suntem în formă. Dacă ne uităm la ultimele meciuri, îmi pare rău că vine pauza, dar trebuie să punem, în această perioadă, la punct lucrurile unde mai avem de lucrat.

Cred că jocul meu este mai ofensiv, pot să ajung mai repede în careu, în 30 de metri, și cred că de aici vin și execuțiile. Cam asta s-a schimbat la mine, în rest sunt același jucător.

Din momentul în care am șutat am știut că va fi o execuție frumoasă. Exersez și la antrenamente, dar nu asta e important, ci că am câștigat 3 puncte foarte importante.

Cred că ne-am schimbat atitudinea ca echipă, fiecare dă tot ce are mai bun. Sper să o ținem tot așa, pentru că mai e mult din campionat, suntem abia în etapa 16, dar dacă vom continua așa avem toate șansele”, a declarat Vînă, la Digi Sport.

FARUL - BOTOȘANI. Ionuț Vînă, gol fabulos în startul partidei

În minutul 5 al partidei de la Ovidiu, Ionuț Vînă a reușit o execuție de zile mari.

Vînă a centrat în fața porții, dar mingea trimisă cu capul a fost respinsă de apărarea Botoșaniului. Moment în care balonul a ajuns la Cristi Ganea, care i-a pasat spectaculos aceluiași Vînă. Mijlocașul a preluat mingea și a șutat cu efect. Portarul Anestis nu a avut replică, iar balonul a intrat direct în vinclu după ce a lovit bara.

