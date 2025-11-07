„Am știut că va fi o execuție frumoasă”  FOTO. Ionuț Vînă dezvăluie cum a ajuns să marcheze un gol fabulos în meciul cu Botoșani +19 foto
Ionuț Vînă FOTO: Sport Pictures
Superliga

„Am știut că va fi o execuție frumoasă” FOTO. Ionuț Vînă dezvăluie cum a ajuns să marcheze un gol fabulos în meciul cu Botoșani

alt-text Ștefan Ogrezeanu
alt-text Publicat: 07.11.2025, ora 23:14
alt-text Actualizat: 07.11.2025, ora 23:14
  • FARUL - BOTOȘANI 2-0. Ionuț Vînă (30 de ani), mijlocașul echipei de la malul Mării Negre, a vorbit despre victoria în fața liderului Ligii 1.

Vînă a marcat un gol superb în partida de la Ovidiu, cu un șut de la marginea careului care s-a oprit direct în vinclul porții lui Anestis.

Golul sezonului! VIDEO. Mijlocașul de la U Cluj a șocat apărarea lui Metaloglobus cu șut fabulos de la 30 de metri! Nu mai marcase de 7 luni
Citește și
Golul sezonului! VIDEO. Mijlocașul de la U Cluj a șocat apărarea lui Metaloglobus cu șut fabulos de la 30 de metri! Nu mai marcase de 7 luni
Citește mai mult
Golul sezonului! VIDEO. Mijlocașul de la U Cluj a șocat apărarea lui Metaloglobus cu șut fabulos de la 30 de metri! Nu mai marcase de 7 luni

FARUL - BOTOȘANI. Ionuț Vînă: „Am știut că va fi o execuție frumoasă”

„Mi-a ieșit iar o execuție frumoasă, mă bucură că am luat cele 3 puncte, că suntem în formă. Dacă ne uităm la ultimele meciuri, îmi pare rău că vine pauza, dar trebuie să punem, în această perioadă, la punct lucrurile unde mai avem de lucrat.

Cred că jocul meu este mai ofensiv, pot să ajung mai repede în careu, în 30 de metri, și cred că de aici vin și execuțiile. Cam asta s-a schimbat la mine, în rest sunt același jucător.

Din momentul în care am șutat am știut că va fi o execuție frumoasă. Exersez și la antrenamente, dar nu asta e important, ci că am câștigat 3 puncte foarte importante.

Cred că ne-am schimbat atitudinea ca echipă, fiecare dă tot ce are mai bun. Sper să o ținem tot așa, pentru că mai e mult din campionat, suntem abia în etapa 16, dar dacă vom continua așa avem toate șansele”, a declarat Vînă, la Digi Sport.

FARUL - BOTOȘANI. Ionuț Vînă, gol fabulos în startul partidei

În minutul 5 al partidei de la Ovidiu, Ionuț Vînă a reușit o execuție de zile mari.

Vînă a centrat în fața porții, dar mingea trimisă cu capul a fost respinsă de apărarea Botoșaniului. Moment în care balonul a ajuns la Cristi Ganea, care i-a pasat spectaculos aceluiași Vînă. Mijlocașul a preluat mingea și a șutat cu efect. Portarul Anestis nu a avut replică, iar balonul a intrat direct în vinclu după ce a lovit bara.

Gol Ionuț Vînă in Farul - FC Botoșani FOTO Captură video Prima Sport 1
Gol Ionuț Vînă in Farul - FC Botoșani FOTO Captură video Prima Sport 1

Galerie foto (19 imagini)

Gol Ionuț Vînă in Farul - FC Botoșani FOTO Captură video Prima Sport 1 Gol Ionuț Vînă in Farul - FC Botoșani FOTO Captură video Prima Sport 1 Gol Ionuț Vînă in Farul - FC Botoșani FOTO Captură video Prima Sport 1 Gol Ionuț Vînă in Farul - FC Botoșani FOTO Captură video Prima Sport 1 Gol Ionuț Vînă in Farul - FC Botoșani FOTO Captură video Prima Sport 1
+19 Foto
labels.photo-gallery

Citește și

„N-ai cum să faci așa ceva!”  Leo Grozavu, furios după ce liderul FC Botoșani a pierdut: „E peste puterea mea de înțelegere”
Superliga
23:03
„N-ai cum să faci așa ceva!” Leo Grozavu, furios după ce liderul FC Botoșani a pierdut: „E peste puterea mea de înțelegere”
Citește mai mult
„N-ai cum să faci așa ceva!”  Leo Grozavu, furios după ce liderul FC Botoșani a pierdut: „E peste puterea mea de înțelegere”
Gigi Nețoiu vrea la primărie Fostul patron din Liga 1 și-a anunțat din Dolj candidatura la alegerile din București
Diverse
22:45
Gigi Nețoiu vrea la primărie Fostul patron din Liga 1 și-a anunțat din Dolj candidatura la alegerile din București
Citește mai mult
Gigi Nețoiu vrea la primărie Fostul patron din Liga 1 și-a anunțat din Dolj candidatura la alegerile din București

VIDEO: cele mai noi imagini din sport

Congresul PSD s-a încheiat, liderii au fost aleși, reflectoarele s-au stins, dar ce spun simpli membri ai partidului
Congresul PSD s-a încheiat, liderii au fost aleși, reflectoarele s-au stins, dar ce spun simpli membri ai partidului
Congresul PSD s-a încheiat, liderii au fost aleși, reflectoarele s-au stins, dar ce spun simpli membri ai partidului
farul constanta liga 1 fc botosani ionut vina
Știrile zilei din sport
De ce l-a convocat pe Drăguș Motivul pentru care Lucescu l-a inclus acum în lot pe atacantul absent de o lună și jumătate
Nationala
14:29
De ce l-a convocat pe Drăguș Motivul pentru care Lucescu l-a inclus acum în lot pe atacantul absent de o lună și jumătate
Citește mai mult
De ce l-a convocat pe Drăguș Motivul pentru care Lucescu l-a inclus acum în lot pe atacantul absent de o lună și jumătate
„Rapid și-a găsit acel om” Un fost fotbalist al giuleștenilor crede că Dan Șucu a dat lovitura
Superliga
14:36
„Rapid și-a găsit acel om” Un fost fotbalist al giuleștenilor crede că Dan Șucu a dat lovitura
Citește mai mult
„Rapid și-a găsit acel om” Un fost fotbalist al giuleștenilor crede că Dan Șucu a dat lovitura
„Eram bătute până eram învinețite” Mărturii cutremurătoare despre violența în sport, la „România în Direct”, după articolele GOLAZO.ro
Diverse
12:24
„Eram bătute până eram învinețite” Mărturii cutremurătoare despre violența în sport, la „România în Direct”, după articolele GOLAZO.ro
Citește mai mult
„Eram bătute până eram învinețite” Mărturii cutremurătoare despre violența în sport, la „România în Direct”, după articolele GOLAZO.ro
Csikszereda, reclamată la FIFA Preparatorul fizic al unui fost campion mondial de box, concediat după patru luni » Surpriza de la Zurich
Superliga
11:07
Csikszereda, reclamată la FIFA Preparatorul fizic al unui fost campion mondial de box, concediat după patru luni » Surpriza de la Zurich
Citește mai mult
Csikszereda, reclamată la FIFA Preparatorul fizic al unui fost campion mondial de box, concediat după patru luni » Surpriza de la Zurich
Știri ultima oră Cele mai citite articole
Știri ultima oră
15:35
„Rațiu, marele coșmar al lui Vinicius” Fundașul român, lăudat de spanioli, înaintea derby-ului cu Real Madrid
„Rațiu, marele coșmar al lui Vinicius” Fundașul român, lăudat de spanioli, înaintea derby-ului cu Real Madrid
14:36
„Rapid și-a găsit acel om” Un fost fotbalist al giuleștenilor crede că Dan Șucu a dat lovitura
„Rapid și-a găsit acel om” Un fost fotbalist al giuleștenilor crede că Dan Șucu a dat lovitura
14:29
De ce l-a convocat pe Drăguș Motivul pentru care Lucescu l-a inclus acum în lot pe atacantul absent de o lună și jumătate
De ce l-a convocat pe Drăguș Motivul pentru care Lucescu l-a inclus acum în lot pe atacantul absent de o lună și jumătate
13:57
Arena din Constanța Gică Popescu a explicat când ar putea începe construcția: „Am avut o discuție cu domnul prim-ministru”
Arena din Constanța Gică Popescu a explicat când ar putea începe construcția: „Am avut o discuție cu domnul prim-ministru”
Mai multe știri de ultimă oră

Opinii
Răul nu se prescrie, doamnă Voinea!

Cristian Geambașu: Răul nu se prescrie, doamnă Voinea!

Cristian Geambașu: Răul nu se prescrie, doamnă Voinea!
Craiova, ce frumusețe, ce risipă!

Radu Naum: Craiova, ce frumusețe, ce risipă!

Radu Naum: Craiova, ce frumusețe, ce risipă!
Emeric Ienei, steaua de pe sigla Stelei

Vlad Nedelea: Emeric Ienei, steaua de pe sigla Stelei

Vlad Nedelea: Emeric Ienei, steaua de pe sigla Stelei
Fă ce zice Mirel, nu ce face Mirel

Cristian Geambașu: Fă ce zice Mirel, nu ce face Mirel

Cristian Geambașu: Fă ce zice Mirel, nu ce face Mirel
Adio, Sir Ienei

Silviu Tudor Samuilă: Adio, Sir Ienei

Silviu Tudor Samuilă: Adio, Sir Ienei
Antrenorul

Cristian Geambașu: Antrenorul

Cristian Geambașu: Antrenorul
Ienei, icoana noastră

Cătălin Țepelin: Ienei, icoana noastră

Cătălin Țepelin: Ienei, icoana noastră
Modelul danez

Cristian Geambașu: Modelul danez

Cristian Geambașu: Modelul danez
Violența, iată până unde! Maftei îndemna la pus mâna pe ciomege!

Dan Udrea: Violența, iată până unde! Maftei îndemna la pus mâna pe ciomege!

Dan Udrea: Violența, iată până unde! Maftei îndemna la pus mâna pe ciomege!
Cum să fie cel mai bun meci al sezonului unul în care pe teren a fost o singură echipă?

Dan Udrea: Cum să fie cel mai bun meci al sezonului unul în care pe teren a fost o singură echipă?

Dan Udrea: Cum să fie cel mai bun meci al sezonului unul în care pe teren a fost o singură echipă?
Nu jucară degeaba

Cristian Geambașu: Nu jucară degeaba

Cristian Geambașu: Nu jucară degeaba
Zbor deasupra unui cuib de cruci

Radu Naum: Zbor deasupra unui cuib de cruci

Radu Naum: Zbor deasupra unui cuib de cruci
Salah și Lucescu, două întâmplări

Cătălin Tolontan: Salah și Lucescu, două întâmplări

Cătălin Tolontan: Salah și Lucescu, două întâmplări
Pancu, lăsat singur printre paharele de vin

Dan Udrea: Pancu, lăsat singur printre paharele de vin

Dan Udrea: Pancu, lăsat singur printre paharele de vin
Ia mentoru’, neamule!

Cristian Geambașu: Ia mentoru’, neamule!

Cristian Geambașu: Ia mentoru’, neamule!
Vremea fotbalului bugetar a trecut!

Dan Udrea: Vremea fotbalului bugetar a trecut!

Dan Udrea: Vremea fotbalului bugetar a trecut!
Samurai Gâlcă

Cristian Geambașu: Samurai Gâlcă

Cristian Geambașu: Samurai Gâlcă
Bucurați-vă de fotbalul românesc!

Dan Udrea: Bucurați-vă de fotbalul românesc!

Dan Udrea: <span>Bucurați-vă</span> de fotbalul românesc!
Să îi luăm de sus!?

Cristian Geambașu: Să îi luăm de sus!?

Cristian Geambașu: Să îi luăm de sus!?
Catedrala și Stadionul + Nevoia să fie lumină peste tot

Dan Udrea: Catedrala și Stadionul + Nevoia să fie lumină peste tot

Dan Udrea: Catedrala și Stadionul + Nevoia să fie lumină peste tot
Top stiri din sport
Test serios pentru Dinamo „Câinii” vor întâlni formația din Elveția care a învins FCSB în Europa League
Superliga
10:47
Test serios pentru Dinamo „Câinii” vor întâlni formația din Elveția care a învins FCSB în Europa League
Citește mai mult
Test serios pentru Dinamo „Câinii” vor întâlni formația din Elveția care a învins FCSB în Europa League
„Fundașul pe care îl doream” Fotbalistul de la FCSB care a fost lăudat de patron, după meciul cu Basel din Europa League
Superliga
09:57
„Fundașul pe care îl doream” Fotbalistul de la FCSB care a fost lăudat de patron, după meciul cu Basel din Europa League
Citește mai mult
„Fundașul pe care îl doream” Fotbalistul de la FCSB care a fost lăudat de patron, după meciul cu Basel din Europa League
Gigi Nețoiu vrea la primărie Fostul patron din Liga 1 și-a anunțat din Dolj candidatura la alegerile din București
Diverse
07.11
Gigi Nețoiu vrea la primărie Fostul patron din Liga 1 și-a anunțat din Dolj candidatura la alegerile din București
Citește mai mult
Gigi Nețoiu vrea la primărie Fostul patron din Liga 1 și-a anunțat din Dolj candidatura la alegerile din București
Unu din 5 televizoare, pe fotbal Care a fost audiența meciurilor europene. Basel - FCSB, aproape de finala Champions League
Media
07.11
Unu din 5 televizoare, pe fotbal Care a fost audiența meciurilor europene. Basel - FCSB, aproape de finala Champions League
Citește mai mult
Unu din 5 televizoare, pe fotbal Care a fost audiența meciurilor europene. Basel - FCSB, aproape de finala Champions League

Echipe/Competiții

fcsb 72 CFR Cluj 15 dinamo bucuresti 15 rapid 14 Universitatea Craiova 41 petrolul ploiesti 2 Poli Iasi uta arad 1 farul constanta 6

Trending in sport

stiri ultima ora rapid bucuresti dinamo bucuresti Universitatea Craiova liga 1 europa league fcsb conference league
FCSB și Craiova, &icirc;n EuropaCine trece de faza principală?
Sondaj
08.11

FCSB și Craiova, în Europa Cine trece de faza principală?

Ajunge o echipă românească în primăvara europeană?

Doar FCSB %
Doar U Craiova %
Ambele %
Niciuna %
FCSB și Craiova, &icirc;n EuropaCine trece de faza principală?
Continuă la homepage
Înapoi la prima pagină Ultima oră Notificări Share