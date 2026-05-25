Rotaru și Becali, la cuțite Schimb de replici acide: „Închid televizorul dacă apare”
alt-text Publicat: 25.05.2026, ora 20:16
  • Mihai Rotaru (53 de ani), finanțatorul Universității Craiova, a avut un discurs fără menajamente la adresa lui Gigi Becali (67 de ani).
  • Replica patronului de la FCSB nu a întârziat să apară.

Rotaru a spus că, pentru a evita să fie asociat cu ceea ce numește „becalizarea” României, preferă să închidă televizorul sau să schimbe canalul atunci când apare patronul FCSB.

Mihai Rotaru nu l-a menajat pe Gigi Becali: „Închid televizorul dacă apare”

„Nu există nicio relație între mine și Gigi Becali. Dacă până acum 2-3 ani mai discutam la telefon de 3-4 ori pe an, acum nu mai vorbesc cu el, nu mă interesează. Iar eu cu Gigi m-am văzut o singură dată în viața mea.

Gino Iorgulescu a invitat câțiva patroni de club, pe Varga, pe mine, pe Gigi și pe Iftime. Și am avut o discuție. A fost singura dată când am stat față în față cu Gigi.

Nu am nicio părere despre el. Hai să trecem mai departe, nu vreau să mai vorbim despre acest subiect. Eu consider că avem o «becalizare» a presei și a societății românești. Asta nu înseamnă ceva rău despre Gigi.

El își atinge scopul. «Eu așa vreau să fac, voi să fiți slujitorii mei, eu să vorbesc, eu dau lumina».

Mi se pare că lumea, din punct de vedere al presei, nu mai poate evolua decât dacă îl are pe Gigi. Și mi se pare deplasat.

Eu nu am vrut să mă asociez cu așa ceva. Nu am vrut să stau la TV toată ziua. Nu m-a interesat.

Mi se pare că oamenii nu mai știu să își facă meseria și sunt atât de comozi încât singurul efort pe care îl fac e să îl sune pe Gigi.

Becalizarea societății românești nu înseamnă că Gigi greșește cu ceva. El își face nebunia. Cei care îl acceptă greșesc. Eu închid televizorul dacă apare Gigi. Dau pe alt program!”, a declarat Mihai Rotaru, citat de fanatik.ro.

Gigi Becali, replică pentru Mihai Rotaru: „Pe el nu îl cunoaşte nici Craiova”

Gigi Becali n-a rămas dator și nu l-a menajat pe patronul oltenilor.

„S-a «becalizat» România după împărat. La el este «vasilescoidă» Oltenia (n.r. de la numele primarului Lia Olguţa Vasilescu).

O „«becalizăm», că Becali e împărat. Dacă ai putere, poţi să faci? La ce nu îi convine? Dacă era prieten cu mine se bucura. Înseamnă că e invidios şi răutăcios.

La ce participă? Se uită la un om care vorbeşte. Atâta duşmănie că nici nu îşi dă seama că vorbeşte aiurea. La ce participi tu?

Doar te uiţi la un om cu care mai vorbeşti la telefon din când în când. Vorbeai înainte. Stai liniştit, că nu te mai bag în seamă de acum înainte.

Eu sunt Becali şi tu eşti Rotaru. Ce să facă el? Aşa fac unii oameni, treaba lor. Să închidă televizorul. El nici măcar Oltenia nu poate să o «rotarizeze».

I le dă toate Olguţa. Eu le iau, mă războiesc cu statul, cu Armata. Şi eu becalizez România deşi mă războiesc cu Armata. Mă duc singur la întâlnire cu preşedintele României, tête-à-tête.

Mi-a arătat prietenie. Îl mai paradisem eu. Uite, băiat bun, prieten. Cum adică nu vrea să participe la becalizarea României? Am cumpărat România? Am vreo sistemizare cu servicii secrete, cu SRI? Nu mai pot eu de Rotaru acuma.

Dacă mă sună Digi, ce să fac? Dacă e becalizare, înseamnă că atrag omul prin dragoste. Nu e nicio luptă cu Rotaru. Nici nu prea ai cu cine să te lupţi.

Ei sunt 10 acolo. Mă bat cu toţi 10, cum a fost atunci cu Dinamo, când erau Borcea, Turcu, Neţoiu, puneau pumn peste pumn. Şi i-am paradit. Ce să participi mă, la becalizarea României? Nu îţi dai seama că e o vorbă penibilă. Becalizează România pentru că îl iubeşte lumea pe Becali.

Îţi dai arama de răutate pe faţă. De diplomaţie e vorba. Nici nu l-am întâlnit. Mai vorbeam cu el: «Băi, Mihai». Adică omenie, nu mare prietenie. N-am ce prietenie să am cu el. Eu merg la biserică. Am prieteni doar călugări şi preoţi.

Tu nu vezi că pe el nu îl cunoaşte nici Craiova. E urât să zici aşa. Caterincă, caterincă, dar e urât. Face ca atunci când m-am certat cu el că a făcut pe stadion cu oaie, cu berbec. Tu trebuie să răspunzi de coregrafie. M-am luat de el, apoi mi-a părut rău.

Nu e băiat rău, e invidios, e răutăcios. Cu mine concurenţă nu mai poate să facă el. Sunt prea puternic. La fotbal se mai poate întâmpla câte un an, dar la celelalte lucruri nu poate. Şi la fotbal o să îi spulber, nu o să îl mai las nici să scoată capul”, a declarat Gigi Becali pentru sursa citată.

