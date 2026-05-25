Revine Florinel Coman la FCSB? Anunțul lui Mihai Stoica: „E al nostru!”

Mihai Stoica (61 de ani), președintele CA de la FCSB, a vorbit despre o posibilă revenire a lui Florinel Coman (28 de ani) în tricoul roș-albaștrilor.

Florinel Coman a părăsit-o pe FCSB în vara anului 2024 pentru a semna cu Al-Gharafa.

Internaționalul român nu a avut evoluțiile așteptate în Qatar și pare tot mai probabil că ar urma să revină în România, deși mai are un an de contract în Golf.

Mihai Stoica: „Poate se întoarce Coman”

După ce în pauza competițională s-a antrenat alături de foștii colegi de la FCSB, Coman a fost surprins în tribunele stadionului Steaua pentru meciul roș-albaștrilor cu FC Botoșani (4-3) din barajul pentru Conference League.

Cu această ocazie, Mihai Stoica a dezvăluit că sunt șanse ca atacantul să revină la FCSB în această vară, chiar dacă va avea alte oferte din Liga 1.

„Să vedem. Poate se întoarce Coman. Mai are un an de contract, dar dacă pleacă de acolo și nu pleacă în străinătate, pentru mine ar fi cea mai mare surpriză de când sunt în fotbal ca el să aleagă să meargă în România la altă echipă. Este al nostru.

Dacă îl picturez în cap, îl picturez cu echipamentul de anul ăsta. E al nostru, nu are cum să meargă în altă parte. De câte ori a venit acasă, a venit la noi. Vine la meciuri. Se vede că îi e drag. E al nostru, e copilul nostru.

Atunci, poziția aia ar fi acoperită de Florinel Coman, Octavian Popescu. Dacă e Octavian Popescu de aseară, îi va fi greu chiar și lui Florinel Coman. Sau găsim variante să joace în amândoi. E puțin mai complicat” a declarat Mihai Stoica, citat de fanatik.ro.

6.000.000 de euro a plătit Al-Gharafa pentru transferul lui Florinel Coman

FOTO. Florinel Coman la FCSB - FC Botoșani 3-3 ( 4-3 d.pen)

Cifrele lui Florinel Coman la FCSB

Florinel Coman a evoluat timp de șapte ani la gruparea din capitală, 2017-2024, perioadă în care a reușit să câștige campionatul, Cupa României și Supercupa României.

În tricoul „roș-albaștrilor”, fotbalistul lansat în fotbal de Academia Hagi a jucat nu mai puțin de 233 de meciuri, reușind să marcheze 63 de goluri și să ofere 62 de pase decisive.

După un sezon foarte bun, 2023/2024, atunci când a fost cel mai activ jucător de la FCSB, Coman a dat curs ofertei venite de la Al-Gharafa, una dintre cele mai galonate echipe din Qatar.

