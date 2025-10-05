Mihai Stoica (60 de ani), președintele Consiliului de Administrație de la FCSB, a avut un comentariu dur la adresa suporterilor, chiar înaintea meciului cu Universitatea Craiova.

FCSB are nevoie de victorie în derby-ul cu Universitatea Craiova. Campioana se află la 14 puncte în spatele trupei lui Mirel Rădoi, ocupanta locului secund din Liga 1.

Mihai Stoica, atac la adresa suporterilor

Nemulțumit de prezența redusă de la partida cu Universitatea Craiova, mai exact 11.403 de fani , conducătorul a răbufnit chiar înainte de meci, în cadrul unui interviu acordat la marginea terenului.

„Va fi lume puțină. Dar prefer să jucăm cu 10.000, 12.000 sau cu 15.000 de oameni care simt ceva pentru echipa asta decât cu cetățeni care să vină doar când sunt rezultate bune sau când sunt 24,5 grade Celsius afară sau mai știu eu ce sărbătoare e mâine și nu se duc la serviciu. Stați acasă, fraților!

Stați acasă, beți o bere, foarte frumos, e excepțional! Lăsați-i să vină la stadion pe cei pentru care chiar contează echipa asta! ”, a declarat Mihai Stoica, la Prima Sport.

53.150 de suporteri au fost prezenți la meciul dintre FCSB și Universitatea Craiova din luna mai, atunci când bucureștenii au devenit campioni.

Mihai Stoica: „Craiova e favorită certă la titlu”

„FCSB nu poate intra în ecuațiile de titlu în acest moment. Prima dată trebuie să intrăm în play-off. Meciul acesta nu reprezintă o finală, totul se joacă.

Universitatea Craiova arată foarte bine și este clar că este favorită certă la câștigarea titlului, indiferent de ce se va întâmpla în această seară”, a adăugat oficialul campioanei.

VIDEO Florin Tănase, un penalty transformat și altul ratat în FCSB - U Craiova 1-0

Citește și

VIDEO: cele mai noi imagini din sport