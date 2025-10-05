Veste tragică Fostul jucător de la UTA s-a stins prematur din viață » Se tratase de cancer în urmă cu puțin timp

Vasile Georgiu, fostul jucător al celor de la UTA Arad, s-a stins din viață la doar 44 de ani.

Georgiu s-a luptat cu cancerul, boală de care se tratase în urmă cu ceva timp, însă problemele de sănătate au revenit.

Vasile Georgiu a evoluat în Liga 1 pentru UTA Arad, echipa sa de suflet. De-a lungul carierei sale, el a mai îmbrăcat și tricoul celor de la FC Bihor, tot în prima ligă.

În ultimii ani, fostului fotbalist i-a fost descoperită o formă de cancer la piciorul drept, afecțiune pe care a reușit inițial să o învingă.

„M-au ajutat doctorii, trebuie să ai încredere în ei. Dumnezeu mi-a dat medici buni! Apoi contează sprijinul familiei, chiar dacă anul trecut am trecut și printr-un divorț.

M-au ajutat colegii și comunitatea de la școala unde predau educație fizică, de la Liceul Penticostal. Acum am depășit situația, celulele bolnave au fost extirpate în totalitate.

La a doua operație de la picior mi-a fost despicat mușchiul în L, a fost curățată zona și mușchii au fost reconstruiți.

Acum sunt bine, nu mai iau tratament, doar după operație am luat anticoagulante timp de trei luni” , declara Georgiu, în luna iulie, pentru fanatik.ro.

Vasile Georgiu își deschisese școală de fotbal la Arad

Fostul fotbalist era profesor de sport la Liceul Penticostal din Arad, dar își deschisese și propria sa școală de fotbal în orașul natal.

ACS Sporting Arad se ocupa de pregătirea copiilor cu vârste cuprinse între 8 și 12 ani și a fost fondată în 2021.

„Am fondat școala dintr-o grupă de copii pe care am avut-o la Academia Brosovszky. Practic, am făcut-o la îndemnul soției, pentru fiul meu Luca David, care a început fotbalul cu foștii lui colegi de grădiniță. Este o satisfacție că mulți dintre cei cu care am început continuă și azi.

Ei și părinții lor au înțeles că la nivel de copii nu sunt importante rezultatele, ci pregătirea și dezvoltarea fiecărui copil în parte. Alții au plecat la UTA sau Viitorul Arad, fiind ghidați de rezultatele sportive.

La nivel de juniori sunt importante etapele dezvoltării copiilor la fiecare grupă de vârstă. Nu poți să faci la 10 ani ce faci la 14 ani”, spunea Vasile Georgiu.

Mesajul celor de la UTA Arad

La aflarea veștii tragice, cei de la UTA Arad au transmis un mesaj în memoria fostului fotbalist arădean.

„Odihnește-te în pace, Vasilică Georgiu!

E zi de doliu în familia Bătrânei Doamne și a fotbalului arădean, la aflarea veștii că s-a stins din viață Vasile Georgiu, mijlocașul crescut de UTA și prezent în două campionate de ligă secundă în tricoul roș-alb.

„Vasi” s-a născut pe 18 octombrie 1980 și, după ce a făcut junioratul la UTA, s-a remarcat în frumoasa echipă a Ineului de la începutul anilor 2000. A urmat o experiență la FC Bihor, unde a primit botezul primei ligi.

În 2005-2006 s-a întors acasă, la UTA, apoi a mai bifat experiențe la Curtici și Gloria. În 2008-2009 s-a întors la UTA într-un moment greu pentru echipă, contribuind la menținerea în liga secundă.

Mereu a avut plăcerea fotbalului indiferent de echipă (a promovat în ”C” cu Vladimirescu) sau ligă, la fel a fost și ca antrenor al copiilor în ultimii ani - a activat în cadrul Academiei UTA și la Sporting Arad, propria școală de fotbal - sau ca profesor de educație fizică.

A plecat nedrept de repede, lăsând amintirea unui fotbalist valoros al Aradului și a unui om bun.

Odihnească-se în pace!”.

