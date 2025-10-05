CSM București, a doua victorie „Tigroaicele” s-au impus în partida cu Podravka Vegeta din Liga Campionilor EHF

CSM București - Podravka Vegeta 34-24. Victorie pentru formația noastră în etapa #4 din grupele EHF Champions League.

„Tigroaicele” se află momentan pe loc de play-off în grupă, cu 4 puncte adunate până acum.

CSM București are parte de un start de sezon bun, cu maximum de puncte în Liga Florilor și două succese în primele patru partide din Liga Campionilor.

CSM București - Podravka Vegeta 34-24 . Victorie clară pentru formația lui Adi Vasile

Formația noastră s-a desprins pe tabelă încă din primele minute, scor 3-0, urmând rapid o desprindere și mai mare, la 5 goluri diferență.

Pauza a adus un avantaj de 6 goluri pentru CSM, iar la final elevele lui Adi Vasile s-au impus fără emoții la o diferență de zece goluri în fața formației din Croația.

Principalele marcatoare pentru „tigroaice” au fost Ostergaard cu 8 goluri, Omoregie și Hansen cu câte 5 reușite fiecare și Novak cu 4 goluri.

Cum arată clasamentul în Grupa B a Ligii Campionilor EHF

Loc/Echipă Meciuri Puncte 1. Brest Bretagne 4 8 2. Ikast 4 6 3. Odense 4 5 4. Podravka Vegeta 4 5 5. CSM București 4 4 6. Ferencvaros 4 4 7. Sola 4 0 8. Ljubljana 4 0

În grupa A, Gloria Bistrița ocupă tot locul 5, cu același număr de puncte ca CSM, după înfrângerea drastică cu Gyor de sâmbătă, 18-33.

