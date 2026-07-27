FCSB nu se oprește Roș-albaștrii mai pregătesc o mutare în această vară: „Nu o să mă scuz că suntem la alt nivel” +43 foto
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FCSB nu se oprește Roș-albaștrii mai pregătesc o mutare în această vară: „Nu o să mă scuz că suntem la alt nivel”

alt-text Alexandru Smeu
alt-text Publicat: 27.07.2026, ora 23:17
alt-text Actualizat: 27.07.2026, ora 23:24
  • Mihai Stoica (61 de ani), președintele Consiliului de Administrație al FCSB, a anunțat că roș-albaștrii intenționează să mai realizeze un singur transfer în această perioadă de mercato.
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Oficialul a dezvăluit că mutarea depinde și de calificarea în turul următor al Conference League.

Pentru a merge mai departe, FCSB trebuie să treacă de Auda, formație care a învins-o în prima manșă din turul doi, scor 2-3, chiar la București.

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Mihai Stoica: „Mai vrem un singur jucător”

Stoica a ales să nu ofere detalii despre postul pe care evoluează jucătorul dorit.

„Noi mai vrem un singur jucător. Aștept să văd dacă primesc undă verde. Indubitabil depinde și de calificare. Noi nu suntem calificați.

Mi-a zis cineva astăzi că deja cotele sunt egale la calificare.

Sunt speriat la ce s-a întâmplat în meciul tur. Nu ni s-a întâmplat niciodată să ni se refuze două penalty-uri și să ni se marcheze un gol în condiții neregulamentare. Plus cartonaș galben degeaba la Dawa”, a declarat Mihai Stoica la emisiunea „Fotbal Show” de la Prima Sport.

MM Stoica despre eforturile făcute pentru fotbalistul adus de FCSB: „Suntem la alt nivel”

Conducătorul roș-albaștrilor îl consideră pe Aymen Boutoutaou cel mai bun fotbalist ofensiv străin care a jucat în România în ultimii 34 de ani:

„Boutoutaou a fost cel mai bun jucător al ligii în care a evoluat anul trecut (n.r. Liga 3). Și eu cred că era cel mai bun jucător și din liga a doua (n.r. promovase cu Sochaux). Și era în atenția unor echipe de Liga 1 din Franța.

Avea niște oferte, un salariu mult mai mare, aproape dublu decât i-am oferit noi, de la alte echipe. Era un jucător chiar foarte curtat. Problema era că nu prea voia el să plece din Franța. Asta era singura chestie.

Dar am făcut eforturi, altfel n-aveam nicio șansă să-l aducem. Și eu consider că este un fotbalist de cu totul și cu totul alt nivel față de toți fotbaliștii ofensivi care au fost vreodată în campionatul nostru, din '92 încoace, ca jucători străini.

Un jucător, ca să facă aici performanțe, nu mă interesează ce a fost înainte. Vreau aici să facă. Adică să vină un jucător și aici să câștige echipa lui campionatul cu el, să joace în Champions League cu el, cum a fost Piovaccari, de exemplu. A venit, ne-a calificat, a marcat meci de meci. Aia da.

Nu mă interesează un jucător care a venit și are cifre extraordinare în campionatul nostru. Am mai spus-o și o repet. Nu se pune.

Noi suntem FCSB. Adică suntem cu totul și cu totul la alt nivel. La noi patronul oferă salarii de un milion net. Noi suntem la alt nivel. Asta e situația. Ce să facem? Nu o să mă scuz că suntem la alt nivel.

Gigi a spus foarte clar, «Orice efort fă și adu-l, dacă spui că e bun»”.

Transferurile efectuate de FCSB în această vară:

  • Ronny Labonne (28 de ani, fundaș dreapta) - de la SM Caen, pentru 100.000 de euro 
  • Eddy Gnahore (32 de ani, mijlocaș defensiv) - de la Dinamo, liber de contract
  • Aymen Boutoutaou (25 de ani, extremă dreapta) - de la Sochaux, pentru 1,3 milioane de euro
  • Luca Stancu (21 de ani, fundaș lateral) - de la Hermannstadt
  • Dylan Batubinsika (30 de ani, fundaș central) - de la AE Larisa, liber de contract

FOTO. FCSB - Auda 2-3

FCSB - Auda, meci / foto: Raed Krishan/GOLAZO.ro
FCSB - Auda, meci / foto: Raed Krishan/GOLAZO.ro

Galerie foto (43 imagini)

FCSB - Auda, meci / foto: Raed Krishan/GOLAZO.ro FCSB - Auda, meci / foto: Raed Krishan/GOLAZO.ro FCSB - Auda, meci / foto: Raed Krishan/GOLAZO.ro FCSB - Auda, meci / foto: Raed Krishan/GOLAZO.ro FCSB - Auda, meci / foto: Raed Krishan/GOLAZO.ro
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