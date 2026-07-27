„Nu înțelegeți că sunt un om rău?” Ce își dorește patronul FCSB din partea rivalelor care joacă în cupele europene: „Nu pot să mă schimb” +43 foto
FCSB - Auda 2-3, în tur. Foto: GOLAZO.ro
Superliga

„Nu înțelegeți că sunt un om rău?” Ce își dorește patronul FCSB din partea rivalelor care joacă în cupele europene: „Nu pot să mă schimb”

alt-text Ștefan Neda
alt-text Publicat: 27.07.2026, ora 17:36
alt-text Actualizat: 27.07.2026, ora 18:53
  • Gigi Becali (67 de ani) a vorbit despre situația echipelor românești în cupele europene.
  • Dorința patronului de la FCSB în privința rivalelor din Liga 1, mai jos în articol.
Adaugă GOLAZO.ro la favorite

Implicate în două competiții europene, Liga Campionilor și Conference League, cele 4 reprezentante ale României nu au reușit să obțină niciun succes în prima manșă a dublei din turului doi preliminar.

Prima apariție după finala CM VIDEO: Unde a fost văzut Leo Messi, la câteva zile distanță de la eșecul dureros contra Spaniei » Și-a pus gluga, dar tot a fost reperat
Citește și
Prima apariție după finala CM VIDEO: Unde a fost văzut Leo Messi, la câteva zile distanță de la eșecul dureros contra Spaniei » Și-a pus gluga, dar tot a fost reperat
Citește mai mult
Prima apariție după finala CM VIDEO: Unde a fost văzut Leo Messi, la câteva zile distanță de la eșecul dureros contra Spaniei » Și-a pus gluga, dar tot a fost reperat

Gigi Becali: „Voi vreți să se califice și celelalte, eu nu vreau”

Într-o discuție despre parcursul european al echipelor noastre, Becali a transmis clar, pe fondul concurenței interne, că-și dorește să treacă mai departe doar FCSB.

„Eu cred că ne vom califica noi. Craiova se califică oricum, nu? Ei se vor califica în Europa League (n.r. dacă sunt eliminați de Levski). Eu așa cred. Adică eu cred ce vreau, ce-mi doresc eu. Știu că nu era asta întrebarea, dar a fost 1-0 și vreau să se termine așa. Levski a bătut 1-0, e echipă slabă?

Voi vreți să se califice și celelalte, normal, n-aveți concurență cu ele. Eu nu vreau. Eu vreau ca toate să iasă. Nu vreau ajutor la coeficient, vreau să vină toate în cap. De aia îmi dă Dumnezeu, de m-a bătut Auda.

Nu înțelegeți că sunt un om rău? Așa sunt eu, păcătos. Ce să fac dacă nu pot să mă schimb? Încerc să mă stăpânesc, dar nu pot. De-asta nici nu mă uit. Știți de ce? Mă gândesc că acolo sunt niște copii români, ortodocși de ai mei și eu sunt împotriva lor.

Prefer să nu mă uit ca să-mi stăpânesc răutatea. Eu recunosc adevărul. Hai că poate vin în cap toți și mă calific doar eu. Poate e invers? Păi, așa trebuie să-mi facă Domnul ca să mă învăț minte”, a declarat Gigi Becali, la Digi Sport.

FOTO. FCSB - Auda 2-3, manșa tur din preliminariile Conference League

Galerie foto (43 imagini)

FCSB - Auda, meci / foto: Raed Krishan/GOLAZO.ro FCSB - Auda, meci / foto: Raed Krishan/GOLAZO.ro FCSB - Auda, meci / foto: Raed Krishan/GOLAZO.ro FCSB - Auda, meci / foto: Raed Krishan/GOLAZO.ro FCSB - Auda, meci / foto: Raed Krishan/GOLAZO.ro
+43 Foto
labels.photo-gallery

Partida retur cu Auda are loc joi, de la ora 19:00, liveTEXT pe GOLAZO.ro și în direct pe platforma Voyo, iar elevii lui Marius Baciu vor avea de recuperat diferența de un gol din manșa tur.

Rezultatele celorlalte 3 echipe din România în prima manșă a turului doi preliminar:

  • Levski Sofia - U Craiova 1-0, Liga Campionilor
  • U Cluj - Brann 2-2, Conference League
  • Alashkert - CFR Cluj 1-1, Conference League

Citește și

Strategia pariului pe marcatorul meciului: Cum alegi corect opțiunea
Publicitate
17:40
Strategia pariului pe marcatorul meciului: Cum alegi corect opțiunea
Citește mai mult
Strategia pariului pe marcatorul meciului: Cum alegi corect opțiunea
Iuliu Mureșan, decizie radicală Reacție după ce a plecat de la CFR Cluj:  „Nu mai sunt interesat”
Superliga
17:39
Iuliu Mureșan, decizie radicală Reacție după ce a plecat de la CFR Cluj: „Nu mai sunt interesat”
Citește mai mult
Iuliu Mureșan, decizie radicală Reacție după ce a plecat de la CFR Cluj:  „Nu mai sunt interesat”

VIDEO: cele mai noi imagini din sport

Aeroportul Otopeni, rușinea exemplară a României. Cine sunt cei care-l conduc: „Rezultatele pe care le-am obținut” – FILMĂRI
Aeroportul Otopeni, rușinea exemplară a României. Cine sunt cei care-l conduc: „Rezultatele pe care le-am obținut” – FILMĂRI
Aeroportul Otopeni, rușinea exemplară a României. Cine sunt cei care-l conduc: „Rezultatele pe care le-am obținut” – FILMĂRI
CFR Cluj Universitatea Craiova gigi becali u cluj fcsb conference league
Știrile zilei din sport
Liber să plece din țară Fotbalistul trimis în judecată pentru părăsirea locului accidentului soldat cu victimă are liber la transferul în străinătate
Superliga
09:12
Liber să plece din țară Fotbalistul trimis în judecată pentru părăsirea locului accidentului soldat cu victimă are liber la transferul în străinătate
Citește mai mult
Liber să plece din țară Fotbalistul trimis în judecată pentru părăsirea locului accidentului soldat cu victimă are liber la transferul în străinătate
Grameni nu știe regulamentul Fotbalistul de la Rapid, nedumerit după penalty-ul repetat din FC Botoșani - Rapid: „Mai bine îl las pe Ongenda să dea în minge”
Superliga
09:40
Grameni nu știe regulamentul Fotbalistul de la Rapid, nedumerit după penalty-ul repetat din FC Botoșani - Rapid: „Mai bine îl las pe Ongenda să dea în minge”
Citește mai mult
Grameni nu știe regulamentul Fotbalistul de la Rapid, nedumerit după penalty-ul repetat din FC Botoșani - Rapid: „Mai bine îl las pe Ongenda să dea în minge”
FCSB nu se oprește Roș-albaștrii mai pregătesc o mutare în această vară: „Nu o să mă scuz că suntem la alt nivel”
Superliga
27.07
FCSB nu se oprește Roș-albaștrii mai pregătesc o mutare în această vară: „Nu o să mă scuz că suntem la alt nivel”
Citește mai mult
FCSB nu se oprește Roș-albaștrii mai pregătesc o mutare în această vară: „Nu o să mă scuz că suntem la alt nivel”
„Aici e de lucru cel mai mult”  Daniel Pancu, după victoria scăpată printre degete de Rapid » Ce spune despre penalty-ul botoșănenilor
Superliga
00:15
„Aici e de lucru cel mai mult” Daniel Pancu, după victoria scăpată printre degete de Rapid » Ce spune despre penalty-ul botoșănenilor
Citește mai mult
„Aici e de lucru cel mai mult”  Daniel Pancu, după victoria scăpată printre degete de Rapid » Ce spune despre penalty-ul botoșănenilor
Știri ultima oră Cele mai citite articole
Știri ultima oră
15:28
Rayo, dată afară de pe stadion Arena formației lui Andrei Rațiu a fost preluată de autorități: „Clubul nu este capabil să administreze un imobil public”
Rayo, dată afară de pe stadion Arena formației lui Andrei Rațiu a fost preluată de autorități: „Clubul nu este capabil să administreze un imobil public”
15:32
Continuă problemele la Steaua Situație critică înainte de startul noului sezon din Liga 2, din cauza interdicției FIFA
Continuă problemele la Steaua  Situație critică înainte de startul noului sezon din Liga 2, din cauza interdicției FIFA
14:40
„Se spune că suntem aroganți” Lisandro Martinez explică gestul care le-a adus critici jucătorilor Argentinei după finala CM 2026
„Se spune că suntem aroganți” Lisandro Martinez explică gestul care le-a adus critici jucătorilor Argentinei după finala CM 2026
14:11
Flick testează La Masia Antrenorul Barcelonei a luat 17 tineri jucători în stagiul de pregătire! Cine sunt și ce calități au
Flick testează La Masia  Antrenorul Barcelonei a luat 17 tineri jucători în stagiul de pregătire! Cine sunt și ce calități au
Mai multe știri de ultimă oră

Opinii
Abisul

Radu Naum: Abisul

Radu Naum: <span> Abisul</span>
Întâmplare halucinantă cu o mamă gravidă, la un meci de juniori

Dan Udrea: Întâmplare halucinantă cu o mamă gravidă, la un meci de juniori

Dan Udrea: Întâmplare halucinantă cu o mamă gravidă, la un meci de juniori
Recital Dinamo, playback Craiova

Cristian Geambașu: Recital Dinamo, playback Craiova

Cristian Geambașu: Recital Dinamo, playback Craiova
Victoria Rusiei

Radu Naum: Victoria Rusiei

Radu Naum: Victoria Rusiei
Ce mi-a plăcut și ce nu mi-a plăcut la Mondial

Cătălin Țepelin: Ce mi-a plăcut și ce nu mi-a plăcut la Mondial

Cătălin Țepelin: Ce <span>mi-a</span> plăcut și ce nu <span>mi-a</span> plăcut la Mondial
Ce mai vinde fotbalul românesc

Cristian Geambașu: Ce mai vinde fotbalul românesc

Cristian Geambașu: Ce mai vinde fotbalul românesc
Mâna întinsă care nu spune o poveste nu primește pomană!

Dan Udrea: Mâna întinsă care nu spune o poveste nu primește pomană!

Dan Udrea: Mâna întinsă care nu spune o poveste nu primește pomană!
FCSB mai are o șansă, Bîrligea nu

Dan Udrea: FCSB mai are o șansă, Bîrligea nu

Dan Udrea: FCSB mai are o șansă, Bîrligea nu
Ce poate învăța Gică Hagi de la Spania

Theodor Jumătate: Ce poate învăța Gică Hagi de la Spania

Theodor Jumătate: Ce poate învăța Gică Hagi de la Spania
Mondial fabulos, cu o excepție mizerabilă

Dan Udrea: Mondial fabulos, cu o excepție mizerabilă

Dan Udrea: Mondial fabulos, cu o excepție mizerabilă
Campioana unei mari umanități

Cristian Geambașu: Campioana unei mari umanități

Cristian Geambașu: Campioana unei mari umanități
Noua ordine mondială

Silviu Tudor Samuilă: Noua ordine mondială

Silviu Tudor Samuilă: Noua ordine mondială
Ultima impresie. Contează?

Cristian Geambașu: Ultima impresie. Contează?

Cristian Geambașu: Ultima impresie. Contează?
Argentina, ce rușine!

Radu Naum: Argentina, ce rușine!

Radu Naum: Argentina, ce rușine!
Argentina, campioana fără demnitate

Cătălin Țepelin: Argentina, campioana fără demnitate

Cătălin Țepelin: Argentina, campioana fără demnitate
Monologul victorios al unei mari țări: Felicitări, Spania!

Cătălin Tolontan: Monologul victorios al unei mari țări: Felicitări, Spania!

Cătălin Tolontan: Monologul victorios al unei mari țări: Felicitări, Spania!
Situația este albastră

Cristian Geambașu: Situația este albastră

Cristian Geambașu: Situația este albastră
Rezistă Messi? Sau cedează ca Pele?

Dan Udrea: Rezistă Messi? Sau cedează ca Pele?

Dan Udrea: Rezistă Messi? Sau cedează ca Pele?
10 goluri pentru istorie

Cătălin Tolontan: 10 goluri pentru istorie

Cătălin Tolontan: 10 goluri pentru istorie
Toți pentru Messi și Messi pentru toți

Cristina Negrilă: Toți pentru Messi și Messi pentru toți

Cristina Negrilă: Toți pentru Messi și Messi pentru toți
Top stiri
„Biletele vor fi anulate”  U Craiova, anunț important înaintea meciului retur cu Levski Sofia
Liga Campionilor
27.07
„Biletele vor fi anulate” U Craiova, anunț important înaintea meciului retur cu Levski Sofia
Citește mai mult
„Biletele vor fi anulate”  U Craiova, anunț important înaintea meciului retur cu Levski Sofia
Acord cu Inter  Echipa lui Cristi Chivu  s-a înțeles cu un jucător care a scris istorie la Manchester City » Transferul lui Romero, blocat
Campionate
10:14
Acord cu Inter Echipa lui Cristi Chivu s-a înțeles cu un jucător care a scris istorie la Manchester City » Transferul lui Romero, blocat
Citește mai mult
Acord cu Inter  Echipa lui Cristi Chivu  s-a înțeles cu un jucător care a scris istorie la Manchester City » Transferul lui Romero, blocat
O nouă lovitură pentru U Craiova După Assad Al Hamlawi, Coelho a pierdut un nou titular pentru meciul cu Levski Sofia!
Liga Campionilor
27.07
O nouă lovitură pentru U Craiova După Assad Al Hamlawi, Coelho a pierdut un nou titular pentru meciul cu Levski Sofia!
Citește mai mult
O nouă lovitură pentru U Craiova După Assad Al Hamlawi, Coelho a pierdut un nou titular pentru meciul cu Levski Sofia!
PMB, furioasă pe niște "bucureșteni absurzi", pe care îi acuză că blochează consolidarea unor blocuri în risc seismic. De ce problema e ascunsă, de fapt, în lege
B365
06:51
PMB, furioasă pe niște "bucureșteni absurzi", pe care îi acuză că blochează consolidarea unor blocuri în risc seismic. De ce problema e ascunsă, de fapt, în lege
Citește mai mult
PMB, furioasă pe niște "bucureșteni absurzi", pe care îi acuză că blochează consolidarea unor blocuri în risc seismic. De ce problema e ascunsă, de fapt, în lege

Echipe/Competiții

fcsb 68 CFR Cluj 18 dinamo bucuresti 27 rapid 24 Universitatea Craiova 33 petrolul ploiesti 2 Poli Iasi uta arad 2 farul constanta 4

Trending in sport

stiri ultima ora rapid bucuresti dinamo bucuresti CFR Cluj Universitatea Craiova liga 1 fcsb
L-au răpus pe rege! Spania este noua campioană mondială! Argentina lui Messi s-a ferit două ore de fotbal
Campionatul Mondial
20.07

L-au răpus pe rege! Spania este noua campioană mondială! Argentina lui Messi s-a ferit două ore de fotbal

Citește mai mult
L-au răpus pe rege! Spania este noua campioană mondială! Argentina lui Messi s-a ferit două ore de fotbal
Continuă la homepage
Înapoi la prima pagină Ultima oră Notificări Share