Gigi Becali (67 de ani) a vorbit despre situația echipelor românești în cupele europene.

Dorința patronului de la FCSB în privința rivalelor din Liga 1, mai jos în articol.

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Implicate în două competiții europene, Liga Campionilor și Conference League, cele 4 reprezentante ale României nu au reușit să obțină niciun succes în prima manșă a dublei din turului doi preliminar.

Gigi Becali: „Voi vreți să se califice și celelalte, eu nu vreau”

Într-o discuție despre parcursul european al echipelor noastre, Becali a transmis clar, pe fondul concurenței interne, că-și dorește să treacă mai departe doar FCSB.

„Eu cred că ne vom califica noi. Craiova se califică oricum, nu? Ei se vor califica în Europa League (n.r. dacă sunt eliminați de Levski). Eu așa cred. Adică eu cred ce vreau, ce-mi doresc eu. Știu că nu era asta întrebarea, dar a fost 1-0 și vreau să se termine așa. Levski a bătut 1-0, e echipă slabă?

Voi vreți să se califice și celelalte, normal, n-aveți concurență cu ele. Eu nu vreau. Eu vreau ca toate să iasă. Nu vreau ajutor la coeficient, vreau să vină toate în cap. De aia îmi dă Dumnezeu, de m-a bătut Auda.

Nu înțelegeți că sunt un om rău? Așa sunt eu, păcătos. Ce să fac dacă nu pot să mă schimb? Încerc să mă stăpânesc, dar nu pot. De-asta nici nu mă uit. Știți de ce? Mă gândesc că acolo sunt niște copii români, ortodocși de ai mei și eu sunt împotriva lor.

Prefer să nu mă uit ca să-mi stăpânesc răutatea. Eu recunosc adevărul. Hai că poate vin în cap toți și mă calific doar eu. Poate e invers? Păi, așa trebuie să-mi facă Domnul ca să mă învăț minte”, a declarat Gigi Becali, la Digi Sport.

FOTO. FCSB - Auda 2-3 , manșa tur din preliminariile Conference League

Partida retur cu Auda are loc joi, de la ora 19:00, liveTEXT pe GOLAZO.ro și în direct pe platforma Voyo, iar elevii lui Marius Baciu vor avea de recuperat diferența de un gol din manșa tur.

Rezultatele celorlalte 3 echipe din România în prima manșă a turului doi preliminar:

Levski Sofia - U Craiova 1-0, Liga Campionilor

U Cluj - Brann 2-2, Conference League

Alashkert - CFR Cluj 1-1, Conference League

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