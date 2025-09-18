FCSB schimbă strategia Mihai Stoica anunță un nou plan la echipă: „E o întrebare pe care i-am adresat-o și eu lui Gigi” +7 foto
Mihai Stoica. Sursa: Fotomontaj GOLAZO.ro
FCSB schimbă strategia Mihai Stoica anunță un nou plan la echipă: „E o întrebare pe care i-am adresat-o și eu lui Gigi”

alt-text Ionuț Cojocaru
alt-text Publicat: 18.09.2025, ora 22:22
alt-text Actualizat: 18.09.2025, ora 22:22
  • Mihai Stoica (60 de ani), manager general al clubului FCSB, a dezvăluit că formația roș-albastră vrea să schimbe strategia transferurilor.

Campioana României a achiziționat jucători exclusiv din Superliga în campania de transferuri din vara anului 2025.

Mihai Stoica anunță o nouă strategie de transferuri la FCSB: „Merg în afară să văd jucători”

În sezonul 2024-2025, singurii jucători aduși din străinătate au fost Malcom Edjouma, revenit din împrumut de la Bari, și Florin Tănase, „repatriat” liber de contract de la Al-Okhdood.

Întrebat de ce nu transferă mai mulți jucători din străinătate, oficialul FCSB-ului a oferit câteva explicații.

„E o întrebare pe care i-am adresat-o și eu lui Gigi (n.r. - Becali, finanțatorul echipei) și mi-a zis că, începând cu acest sezon, pentru sezonul următor, să ne reîntoarcem la vechile obiceiuri și să încep să merg sau să trimit oameni în afară, să vadă jucători.

La Ngezana a fost o situație specială, dar eu nu pot să dau un «voucher» (n.r. - garanție / asigurare) pentru un jucător pe care îl văd doar pe ecran, căci nu am ce să văd pe ecran la un jucător. Trebuie să merg să-l văd jucând.

Dacă nu eu, atunci cineva în care am foarte mare încredere. Avem două piețe pe care le vom studia intens în sezonul acesta”, a declarat Mihai Stoica, potrivit orangesport.ro, precizând și în ce campionate intenționează roș-albaștrii să caute jucători:

Ce am în cap acum sunt Portugalia şi Franţa - Ligue 2. Chiar dacă, într-adevăr, în Ligue 2 sunt deja salarii mai mari decât în Superligă, la noi Mihai Stoica

Transferurile făcute de FCSB în vara anului 2025:

  • Dennis Politic (Dinamo)
  • Mamadou Thiam (U Cluj)
  • Andrei Gheorghiță (Poli Timișoara)
  • Denis Alibec (Farul)
  • Daniel Graovac (CFR Cluj)
302 milioane de euro
este valoarea campionatului Ligue 2, potrivit transfermarkt.com. Valoarea Superligii este estimată la 250 de milioane de euro
FCSB - Aberdeen, returul „dublei” din play-off-ul Europa League (FOTO: Sport Pictures)
FCSB - Aberdeen, returul „dublei” din play-off-ul Europa League (FOTO: Sport Pictures)

Ce urmează pentru FCSB

FCSB, campioana ultimelor două sezoane în Superliga, se află în prezent la 16 puncte în spatele liderului Universitatea Craiova.

Echipa antrenată de Elias Charalambous va întâlni mâine, de la ora 20:30, formația de la Botoșani, înainte de debutul în noul sezon din Europa League, de săptămâna viitoare.

Programul FCSB în Europa League:

  • 25 septembrie, 19:45: Go Ahead Eagles - FCSB
  • 2 octombrie, 19:45: FCSB - Young Boys
  • 23 octombrie, 19:45: FCSB - Bologna
  • 6 noiembrie, 19:45: Basel - FCSB
  • 27 noiembrie, 22:00: Steaua Roșie - FCSB
  • 11 decembrie, 22:00: FCSB - Feyenoord
  • 22 ianuarie 2026, 22:00: Dinamo Zagreb - FCSB
  • 29 ianuarie 2026, 22:00: FCSB - Fenerbahce

Mihai Stoica transfer fcsb superliga
