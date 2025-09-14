Csikszereda - FCSB 1-1 VIDEO cu golurile » Campioana ajunge la 7 meciuri consecutive fără victorie în Liga 1 +31 foto
Csikszereda - FCSB 1-1 / Foto: Iosif Popescu/GOLAZO.ro
Superliga

Csikszereda - FCSB 1-1 VIDEO cu golurile » Campioana ajunge la 7 meciuri consecutive fără victorie în Liga 1

alt-text Vlad Nedelea , Iosif Popescu , Ștefan Neda , Ștefan Ogrezeanu
alt-text Publicat: 14.09.2025, ora 23:02
alt-text Actualizat: 14.09.2025, ora 23:47
  • Csikszereda - FCSB 1-1. Formația lui Elias Charalambous nu mai găsește calea spre succes în Liga 1.
  • Campioana nu a mai câștigat din etapa #2, de la victoria cu Petrolul, 1-0.

Partida de la Miercurea-Ciuc nu a adus foarte multe faze periculoase în primele 25 de minute, prima ocazie cu adevărat mare venind abia în minutul 32.

Atunci, Olaru l-a pus serios la încercare pe Pap, cu un șut în forță, din 8 metri, portarul gazdelor reușind să respingă în corner.

În finalul primei reprize, Lixandru și-a încercat și el norocul cu un șut de la distanță, care a trecut puțin pe lângă vinclul porții.

Csikszereda - FCSB, înainte de meci FOTO GOLAZO (4).jpg
Csikszereda - FCSB, înainte de meci FOTO GOLAZO (4).jpg

Partea secundă a adus o ocazie chiar la start pentru gazde. Vegh a trimis un șut violent de la 25 de metri, însă mingea a trecut puțin peste transversală.

Csikszereda - FCSB 1-1, ambele goluri au venit în repriza secundă

Intrat la pauză, Malcom Edjouma avea să deschidă lejer scorul, cu o simplă lovitură de cap din 6 metri, după un corner bătut perfect de Florin Tănase.

FCSB nu a reușit să mai pună foarte mult pericol după gol, a lăsat garda jos, iar ciucanii au dat lovitura în minutul 81, în urma unui autogol al lui Pantea, după un corner făcut cadou gazdelor de către Graovac.

FCSB a încercat să treacă din nou în avantaj, însă portarul Pap a închis foarte bine poarta la ocaziile lui Chiricheș și Thiam.

VIDEO. Golurile marcate în Csikszereda - FCSB 1-1

Csikszereda - FCSB 1-1

  • Au marcat: Pantea (82 ag.) / Edjouma (55)
  • Csikszereda: Pap - Bloj, Hegedus, Palmeş, Paszka - Vegh, Vereş - Anderson, Bakos, Szabo - Dolny
  • Rezerve: Kajan, Dusinszki, Celic, Gergely, Simon, Kelemen, Eppel, Szilagyi, Andrezly, Csuros, Szalay, Jebari
  • Antrenor: Robert Ilyeș
  • FCSB: Târnovanu - Cercel, Graovac, Alhassan, Pantea - Lixandru, Tănase, Olaru - Miculescu, Bîrligea, Cisotti
  • Rezerve: Zima, Creţu, Alibec, Kiki, Edjouma, Politic, Chiricheş, Toma, Ngezana, Oct. Popescu, Stoian, Thiam
  • Antrenor: Elias Charalambous
  • Stadion: Municipal (Miercurea Ciuc)
  • Arbitru: Iulian Călin. Asistenți: George Neacșu, Cosmin Vatamanu. VAR: Iulian Dima. AVAR: Marian Barbu

Final de meci, 1-1.

Min. 89 - Dusinszki trimite un șut bun din interiorul careului, însă Târnovanu intervine incredibil.

Csikszereda - FCSB, înainte de meci FOTO GOLAZO (9).jpg
Csikszereda - FCSB, înainte de meci FOTO GOLAZO (9).jpg

Min. 87 - Thiam trimtite din prima, din 6 metri, după o combinație cu Octavian Popescu, însă Pap e atent și reține șutul atacantului de la FCSB.

Min. 83 - Ies Vegh și Bloj, intră Dusinszki și Szalay.

Min. 83 - Chiricheș trimite un șut de la marginea careului, însă Pap reține balonul.

Min. 81 - Gol Csikszereda! Pantea a trimis în proprie poartă după un corner al gazdelor, făcut cadou de Graovac.

Min. 80 - Iese Cisotti, intră Popescu.

Min. 70 - Iese Tănase, intră Chiricheș.

Min. 67 - Ies Dolny și Szabo, intră Eppel și Jebari.

Min. 57 - Galben pentru Alhassan.

Min. 55 - Gol FCSB! Edjouma deschide scorul cu o lovitură de cap din 6 metri, după un corner bătut de Florin Tănase.

  • Ultimul gol marcat de Edjouma pentru FCSB a fost în urmă cu peste un an, pe 13 august 2024, în manșa retur din dubla cu Sparta Praga, din turul 3 preliminar al Ligii Campionilor.

Min. 46 - Vegh trimite un șut foarte bun de la 25 de metri, însă minge trece puțin peste poarta lui Târnovanu.

Min. 46 - Începe repriza a doua. Trei schimbări la pauză pentru FCSB: Ies Cercel, Miculescu și Olaru, intră Toma, Thiam și Edjouma.

Pauză la Miercurea-Ciuc.

Min. 45 - Ocazie pentru FCSB. Un șut al lui Lixandru din afara careului trece puțin pe lângă vinclul porții lui Pap.

Min. 32 - Ocazie pentru FCSB. Olaru șutează puternic din 8 metri, însă Pap intervine incredibil și respinge în corner.

Csikszereda - FCSB, meci FOTO GOLAZO (2).jpg
Csikszereda - FCSB, meci FOTO GOLAZO (2).jpg

Min. 21 - Galben pentru Vegh.

Min. 15 - Cele două formații nu au reușit să pună foarte mult pericol la cele două porți, jocul fiind ușor dominat de FCSB.

Min. 1 - A început partida.

Elias Charalambous l-a trimis din primul minut pe teren pe fundașul dreapta Ionuț Cercel, care va fi jucătorul U21 al campioanei în acest meci.

VIDEO Atmosfera de pe stadionul din Miercurea-Ciuc și imnul Ținutului Secuiesc

Csikszereda - FCSB, înainte de meci FOTO GOLAZO (22).jpg
Csikszereda - FCSB, înainte de meci FOTO GOLAZO (22).jpg

19:30 Jucătorii celor de la FCSB au ajuns la stadion

Elias Charalambous, înainte de meciul cu Csikszereda: „Va fi foarte dificil”

Antrenorul celor de la FCSB crede că partida de la Miercurea Ciuc va fi complicată, chiar dacă Csikszereda se află în zona retrogradării.

„Pentru noi au fost foarte importante aceste două săptămâni, pentru că jucătorii au avut câteva zile de odihnă, iar apoi am putut lucra atât fizic, cât și tactic.

Au fost două săptămâni bune. Am avut si câțiva jucători la națională care nu au fost cu noi dar acum toată lumea a revenit. Din păcate, s-a accidentat Adi Șut, el nu va putea juca, de asemenea Radunovic este și el indisponibil. După cum știți, Mihai Popescu este suspendat.

Orice joc din România este greu, un adversar dificil chiar dacă se află la coada clasamentului. Va fi un meci foarte greu, trebuie să dăm tot deoarece avem nevoie de puncte pentru a urca în clasament.

Trebuie să fim concentrați pe tot parcursul meciului, e foarte important pentru noi deoarece timpul trece iar noi trebuie să revenim sus în clasament.

Să câștigi puncte în acest campionat e foarte greu, de asta trebuie să dăm tot ce avem mai bun”, a declarat Elias Charalambous.

Robert Ilyeș, obiectiv îndrăzneț în meciul cu FCSB: „Trebuie să fim mai buni ca ei”

Robert Ilyeș, antrenorul nou-promovatei Csikszereda, are încredere că echipa sa poate pune probleme serioase campioanei.

„Sunt mulțumit de cum ne-am pregătit în săptămâna asta și sper că prin comportamentul lor, cum s-au comportat săptămâna asta și cum s-a dorit la antrenament, sper să facem un meci bun duminică.

Este o mândrie și pentru noi, pentru că până acum era un vis să aducem campioana României, cea mai titrată echipă din România. Respectăm, dar pe teren trebuie să fim mai buni ca ei, să demonstrăm că jucăm acasă, să demonstrăm că și noi facem parte din Superligă, chiar dacă rezultatele nu au fost cum ne-am dorit în ultima perioadă.

Jocurile din ultimele meciuri ne dau speranțe și am foarte mare încredere în echipă că putem pune chiar probleme FCSB-ului.

FCSB, când joacă în cupele europene, tot timpul începe mai greu campionatul. Ei își revin după cupele europene. Dar să nu uităm că la ei nu sunt probleme dacă nu joacă 3, 4, 5 jucători, pentru că au un lot numeric și valoros și oricând fac ei o schimbare, nu se văd schimbările la ei în echipă”, a declarat Ilyes, conform informatiahr.ro.

VIDEO. Marius Avram face dezvăluiri în ep. 13 din „Lumini și Umbre”: „El e cel mai jignit personaj din fotbal”

liga 1 LIVE fcsb csikszereda
