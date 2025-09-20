„Fără niciun fel de ezitare” Mihai Stoica a dezvăluit pentru ce club din străinătate ar vrea să lucreze: „E ceva deosebit!”
„Fără niciun fel de ezitare” Mihai Stoica a dezvăluit pentru ce club din străinătate ar vrea să lucreze: „E ceva deosebit!”

Publicat: 20.09.2025, ora 20:01
Actualizat: 20.09.2025, ora 20:08
  • Mihai Stoica (60 de ani), președintele Consiliului de Administrație al FCSB, a dezvăluit că, dintre cluburile din străinătate, și-dori să lucreze la Manchester United.

În sezonul 2024–2025, FCSB a jucat împotriva „diavolilor roșii” pe Arena Națională și a pierdut cu 0–2, în runda #8 din Europa League.

Mihai Stoica susține că ar lucra la Manchester United „fără niciun fel de ezitare”

Fan declarat al lui Inter Milano din copilărie, oficialul FCSB a explicat că vizita de la finalul anului trecut pe Old Trafford i-a schimbat perspectiva, când a fost întrebat care ar fi clubul din străinătate la care ar dori să lucreze:

„Decembrie mi-a schimbat puţin optica, dar nu de preşedinte... Să lucrez în cadrul clubului, aş alege, fără niciun fel de ezitare, Manchester United, pentru ce am văzut pe Old Trafford.

Cine nu ajunge măcar o dată acolo... Să ai posibilitatea să mergi la un meci acolo şi să nu te duci este o eroare imensă, dacă îţi place fotbalul.

Din momentul în care păşeşti pe lângă stadion, este un vibe indescriptibil, ceva deosebit”, a spus Mihai Stoica, conform orangesport.ro.

Manchester United, colosul adormit din Premier League

La fel ca FCSB, formația din Premier League trece printr-o criză. Echipa lui Ruben Amorim ocupă locul 14, cu 4 puncte după primele 4 meciuri.

Sezonul trecut, United a încheiat pe locul 15 în Premier League, cu 42 de puncte, și a pierdut finala Europa League în fața lui Tottenham, 0–1.

Totuși, clubul fondat în 1878 rămâne printre cele mai galonate din fotbalul englez.

Palmaresul lui Manchester United

Competiții internaționale

  • 3 x Liga Campionilor
  • 1 x Europa League
  • 1 x Supercupa UEFA
  • 1 x Cupa Cupelor
  • 1 x Campionatul Mondial al Cluburilor FIFA

Competiții interne (Anglia)

  • 20 x titluri în prima ligă (Premier League)
  • 13 x FA Cup
  • 6 x Cupa Ligii Angliei
  • 21 x Supercupa Angliei (Community Shield)

