„I-am interzis să facă asta” Mihai Stoica, enervat  de o tactică folosită de Târnovanu: „Am avut discuția asta de mai multe ori” +21 foto
Ștefan Târnovanu FOTO: Sport Pictures
Superliga

„I-am interzis să facă asta” Mihai Stoica, enervat de o tactică folosită de Târnovanu: „Am avut discuția asta de mai multe ori”

alt-text Ștefan Ogrezeanu
alt-text Publicat: 05.10.2025, ora 18:32
  • Mihai Stoica (60 de ani), președintele Consiliului de Administrație al celor de la FCSB, a vorbit despre tragerile de timp ale lui Ștefan Târnovanu (25 de ani).

Conducătorul „roș-albaștrilor” a dezvăluit o discuție pe care a avut-o cu portarul. Acesta apela deseori la trageri de timp, lucru cu care Stoica nu este de acord.

Dominație totală în Formula 1 Au câștigat titlul mondial cu 6 etape înainte de finalul sezonului + Russell, victorie surpriză în Singapore
Citește și
Dominație totală în Formula 1 Au câștigat titlul mondial cu 6 etape înainte de finalul sezonului + Russell, victorie surpriză în Singapore
Citește mai mult
Dominație totală în Formula 1 Au câștigat titlul mondial cu 6 etape înainte de finalul sezonului + Russell, victorie surpriză în Singapore

Mihai Stoica, despre tragerile de timp: „I-am interzis asta lui Târnovanu”

FCSB a pierdut cu 0-2 meciul cu Young Boys, primul gol al elvețienilor fiind marcat în inferioritate numerică, după ce Malcom Edjouma a părăsit terenul accidentat.

Ulterior, Marius Șumudică, fostul antrenor de la Rapid, a declarat că Târnovanu ar fi trebuit să tragă de timp până când Florin Tănase ar fi intrat pe teren. Președintele de la FCSB i-a răspuns tehnicianului.

„A durat schimbarea pentru că Tănase nu era încălzit. Dura puțin până făcea încălzirea.

Eu nu sunt de acord deloc cu asta (n.r. practicile lui Târnovanu cu tragerile de timp). 

Lui Târnovanu i-am interzis să mai facă asta. De ce nu sunt de acord? Noi am avut meciuri în care am jucat mai mult de o oră în 10. Cu PAOK, peste 30 de minute, cu Olympiakos, cu Aberdeen mai mult de o oră.

Nu înseamnă că dacă rămâi în 10 trebuie să iei gol, mai ales în trei minute. Unde nu am gestionat bine, ne-am deschis. Trebuia să stăm, să așteptăm până intră Tănase. Dar nu neapărat să stăm pe jos”, a declarat Mihai Stoica, conform fanatik.ro.

Mihai Stoica: „Am avut discuția asta de mai multe ori”

Conducătorul campioanei a dezvăluit o discuție pe care a avut-o cu portarul de la națională.

„Chestia asta a făcut-o Târnovanu la Salonic și nu doar acolo. Dar dacă sunt un scouter, merg să văd un portar și îl văd cum stă pe jos un meci, și încă un meci, și încă un meci…

Lăsați-mă în pace! I-am spus: «Să nu te mai văd! Ștefane, tu l-ai făcut pe arbitru să dea 10 minute și să lase 12».

Am avut discuția asta de mai multe ori. La meciul cu Go Ahead n-a mai tras de timp. Patru minute s-au dat. Dacă nu ne deschideam, nu luam gol.

Pe Edjouma nu îl culpabilizez. Unde să se ducă? E ruptură. Dacă Valentin Crețu ar fi strâns mai bine degaja mingea aia. Dar, atenție, ei până la gol au mai avut trei ocazii. Am început foarte prost”, a adăugat Mihai Stoica.

FCSB - Young Boys meci 15.jpg
FCSB - Young Boys meci 15.jpg

Galerie foto (21 imagini)

FCSB - Young Boys (foto meci) - FOTO: Raed Krishan și Iosif Popescu / GOLAZO.ro FCSB - Young Boys (foto meci) - FOTO: Raed Krishan și Iosif Popescu / GOLAZO.ro FCSB - Young Boys (foto meci) - FOTO: Raed Krishan și Iosif Popescu / GOLAZO.ro FCSB - Young Boys (foto meci) - FOTO: Raed Krishan și Iosif Popescu / GOLAZO.ro FCSB - Young Boys (foto meci) - FOTO: Raed Krishan și Iosif Popescu / GOLAZO.ro
+21 Foto
labels.photo-gallery

Citește și

Imagini de senzație VIDEO: Arena cu acoperiș retractabil pe care se va juca luna aceasta: e ca o floare și se închide în 10 minute!
Tenis
18:09
Imagini de senzație VIDEO: Arena cu acoperiș retractabil pe care se va juca luna aceasta: e ca o floare și se închide în 10 minute!
Citește mai mult
Imagini de senzație VIDEO: Arena cu acoperiș retractabil pe care se va juca luna aceasta: e ca o floare și se închide în 10 minute!
Hîldan, omagiat de „câini” VIDEO Mesajul transmis de Dinamo în memoria „Unicului căpitan” + Oficialii și fanii au mers la mormântul lui Cătălin
Superliga
17:57
Hîldan, omagiat de „câini” VIDEO Mesajul transmis de Dinamo în memoria „Unicului căpitan” + Oficialii și fanii au mers la mormântul lui Cătălin
Citește mai mult
Hîldan, omagiat de „câini” VIDEO Mesajul transmis de Dinamo în memoria „Unicului căpitan” + Oficialii și fanii au mers la mormântul lui Cătălin

VIDEO: cele mai noi imagini din sport

Alertă aeriană în toată Ucraina, rușii atacă. Avioane de luptă, ridicate de urgență de Polonia
Alertă aeriană în toată Ucraina, rușii atacă. Avioane de luptă, ridicate de urgență de Polonia
Alertă aeriană în toată Ucraina, rușii atacă. Avioane de luptă, ridicate de urgență de Polonia
Mihai Stoica liga 1 fcsb stefan tarnovanu
Știrile zilei din sport
FCSB - U Craiova 1-0 Campioana respiră. Oltenii pierd poziția de lider în Liga 1, după un meci cu trei intervenții VAR
Superliga
05.10
FCSB - U Craiova 1-0 Campioana respiră. Oltenii pierd poziția de lider în Liga 1, după un meci cu trei intervenții VAR
Citește mai mult
FCSB - U Craiova 1-0 Campioana respiră. Oltenii pierd poziția de lider în Liga 1, după un meci cu trei intervenții VAR
Kovacs, salvat de trei ori de VAR FOTO: „Centralul” a fost corectat din camera VAR la trei penalty-uri pentru FCSB!
Superliga
05.10
Kovacs, salvat de trei ori de VAR FOTO: „Centralul” a fost corectat din camera VAR la trei penalty-uri pentru FCSB!
Citește mai mult
Kovacs, salvat de trei ori de VAR FOTO: „Centralul” a fost corectat din camera VAR la trei penalty-uri pentru FCSB!
Răzvan Marin, decisiv Gol în prelungiri pentru o remontada de vis + Răzvan Lucescu, victorie uriașă cu Olympiacos!
Stranieri
05.10
Răzvan Marin, decisiv Gol în prelungiri pentru o remontada de vis + Răzvan Lucescu, victorie uriașă cu Olympiacos!
Citește mai mult
Răzvan Marin, decisiv Gol în prelungiri pentru o remontada de vis + Răzvan Lucescu, victorie uriașă cu Olympiacos!
Hîldan, omagiat de „câini” VIDEO Mesajul transmis de Dinamo în memoria „Unicului căpitan” + Oficialii și fanii au mers la mormântul lui Cătălin
Superliga
05.10
Hîldan, omagiat de „câini” VIDEO Mesajul transmis de Dinamo în memoria „Unicului căpitan” + Oficialii și fanii au mers la mormântul lui Cătălin
Citește mai mult
Hîldan, omagiat de „câini” VIDEO Mesajul transmis de Dinamo în memoria „Unicului căpitan” + Oficialii și fanii au mers la mormântul lui Cătălin
Știri ultima oră Cele mai citite articole
Știri ultima oră
09:32
„Are calitate și s-a văzut” Jucătorul remarcat de Elias Charalambous în FCSB - U Craiova
„Are calitate și s-a văzut” Jucătorul remarcat de Elias Charalambous în FCSB - U Craiova
00:02
„Noi încă suntem jos” Florin Tănase, despre lipsa de omogenitate de la FCSB: „Nu e ușor când schimbi atâția jucători”
„Noi încă suntem jos” Florin Tănase, despre lipsa de omogenitate de la FCSB: „Nu e ușor când schimbi atâția jucători”
23:15
Dan Udrea S-a văzut urât ce a făcut Rădoi, plus rușinea Istvan Kovacs
Dan Udrea S-a văzut urât ce a făcut Rădoi, plus rușinea Istvan Kovacs
00:06
„Ei sunt împărați” Mirel Rădoi s-a enervat la flash-interviul de după meciul cu FCSB: „Cine sunt oamenii care spun asta?”
„Ei sunt împărați”  Mirel Rădoi s-a enervat la flash-interviul de după meciul cu FCSB: „Cine sunt oamenii care spun asta?”
Mai multe știri de ultimă oră

Opinii
La Dinamo poți „ucide” omul, nu și ideea

Ioana Mihalcea: La Dinamo poți „ucide” omul, nu și ideea

Ioana Mihalcea: La Dinamo poți „ucide” omul, nu și ideea
Unii visează cai verzi pe pereți, dar suntem unde merităm. Și chiar suntem bine!

Dan Udrea: Unii visează cai verzi pe pereți, dar suntem unde merităm. Și chiar suntem bine!

Dan Udrea: Unii visează cai verzi pe pereți, dar suntem unde merităm. Și chiar suntem bine!
Daună totală

Radu Naum: Daună totală

Radu Naum: Daună totală
Cine îl poate ajuta pe Valentin Ceaușescu?

Cristian Geambașu: Cine îl poate ajuta pe Valentin Ceaușescu?

Cristian Geambașu: Cine îl poate ajuta pe Valentin Ceaușescu?
Pentru corecta informare, nu vă mai faceți de râs!

Dan Udrea: Pentru corecta informare, nu vă mai faceți de râs!

Dan Udrea: Pentru corecta informare, nu vă mai faceți de râs!
Marquez, lecție despre autodepășire

Cristina Negrilă: Marquez, lecție despre autodepășire

Cristina Negrilă: Marquez, lecție despre autodepășire
Opriți vănătoarea din Liga 1!

Dan Udrea: Opriți vănătoarea din Liga 1!

Dan Udrea: Opriți vănătoarea din Liga 1!
Pe cine ați alege în echipa voastră de fotbal?

Cătălin Tolontan: Pe cine ați alege în echipa voastră de fotbal?

Cătălin Tolontan: Pe cine ați alege în echipa voastră de fotbal?
Hei, David! Cum facem cu tata?

Cristian Geambașu: Hei, David! Cum facem cu tata?

Cristian Geambașu: Hei, David! Cum facem cu tata?
FCSB are Europa în ADN

Dan Udrea: FCSB are Europa în ADN

Dan Udrea: FCSB are Europa în ADN
Alex Dobre, escrocul demn

Silviu Tudor Samuilă: Alex Dobre, escrocul demn

Silviu Tudor Samuilă: Alex Dobre, escrocul demn
Ne înjurăm? Asta e întrebarea

Cristina Negrilă: Ne înjurăm? Asta e întrebarea

Cristina Negrilă: Ne înjurăm? Asta e întrebarea
Cojocaru, coautor la egalare

Cristian Geambașu: Cojocaru, coautor la egalare

Cristian Geambașu: Cojocaru, coautor la egalare
Aerul binefăcător al Europei

Cristian Geambașu: Aerul binefăcător al Europei

Cristian Geambașu: Aerul binefăcător al Europei
Câștigă Simona?

Cristian Geambașu: Câștigă Simona?

Cristian Geambașu: Câștigă Simona?
Rădoi, ca Hansi Flick. Să-l apărăm!

Dan Udrea: Rădoi, ca Hansi Flick. Să-l apărăm!

Dan Udrea: Rădoi, ca Hansi Flick. <span>Să-l</span> apărăm!
Fotbalul românesc, dezbrăcat din priviri

Cristian Geambașu: Fotbalul românesc, dezbrăcat din priviri

Cristian Geambașu: Fotbalul românesc, dezbrăcat din priviri
Criteriul fair-play? O glumă!

Cristian Geambașu: Criteriul fair-play? O glumă!

Cristian Geambașu: Criteriul <span>fair-play?</span> O glumă!
FCSB, drumul de la criză la suspiciuni

Cristian Geambașu: FCSB, drumul de la criză la suspiciuni

Cristian Geambașu: FCSB, drumul de la criză la suspiciuni
De ce e bine ce se întâmplă acum la FCSB!

Dan Udrea: De ce e bine ce se întâmplă acum la FCSB!

Dan Udrea: De ce e bine ce se întâmplă acum la FCSB!
Top stiri din sport
Prezență - surpriză pe Arenă  Florinel Coman, cu FCSB pe piept! Imagini spectaculoase cu el și MM Stoica
Superliga
05.10
Prezență - surpriză pe Arenă Florinel Coman, cu FCSB pe piept! Imagini spectaculoase cu el și MM Stoica
Citește mai mult
Prezență - surpriză pe Arenă  Florinel Coman, cu FCSB pe piept! Imagini spectaculoase cu el și MM Stoica
Imagini de senzație VIDEO: Arena cu acoperiș retractabil pe care se va juca luna aceasta: e ca o floare și se închide în 10 minute!
Tenis
05.10
Imagini de senzație VIDEO: Arena cu acoperiș retractabil pe care se va juca luna aceasta: e ca o floare și se închide în 10 minute!
Citește mai mult
Imagini de senzație VIDEO: Arena cu acoperiș retractabil pe care se va juca luna aceasta: e ca o floare și se închide în 10 minute!
L-a jignit pe Lucescu Marian Iancu, derapaj în direct la adresa selecționerului: „Băi, dobitocule!” » Moderatorul, șocat: „A fost ceva mizerabil”
Superliga
05.10
L-a jignit pe Lucescu Marian Iancu, derapaj în direct la adresa selecționerului: „Băi, dobitocule!” » Moderatorul, șocat: „A fost ceva mizerabil”
Citește mai mult
L-a jignit pe Lucescu Marian Iancu, derapaj în direct la adresa selecționerului: „Băi, dobitocule!” » Moderatorul, șocat: „A fost ceva mizerabil”
Consecințe după momentul șocant FOTO+VIDEO. FRH, prima decizie după ce selecționerul României și-a bruscat jucătorul » Reacția lui Buricea
Handbal
05.10
Consecințe după momentul șocant FOTO+VIDEO. FRH, prima decizie după ce selecționerul României și-a bruscat jucătorul » Reacția lui Buricea
Citește mai mult
Consecințe după momentul șocant FOTO+VIDEO. FRH, prima decizie după ce selecționerul României și-a bruscat jucătorul » Reacția lui Buricea

Echipe/Competiții

fcsb 74 CFR Cluj 23 dinamo bucuresti 22 rapid 17 Universitatea Craiova 33 petrolul ploiesti 1 Poli Iasi uta arad 1 farul constanta 3

Trending in sport

stiri ultima ora CFR Cluj Universitatea Craiova mircea lucescu liga 1 romania europa league fcsb conference league preliminarii cm 2026
FCSB și Craiova, &icirc;n EuropaCine trece de faza principală?
Sondaj
06.10

FCSB și Craiova, în Europa Cine trece de faza principală?

Ajunge o echipă românească în primăvara europeană?

Doar FCSB %
Doar U Craiova %
Ambele %
Niciuna %
FCSB și Craiova, &icirc;n EuropaCine trece de faza principală?
Continuă la homepage
Înapoi la prima pagină Ultima oră Notificări Share