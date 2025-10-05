„I-am interzis să facă asta” Mihai Stoica, enervat de o tactică folosită de Târnovanu: „Am avut discuția asta de mai multe ori”

Mihai Stoica (60 de ani), președintele Consiliului de Administrație al celor de la FCSB, a vorbit despre tragerile de timp ale lui Ștefan Târnovanu (25 de ani).

Conducătorul „roș-albaștrilor” a dezvăluit o discuție pe care a avut-o cu portarul. Acesta apela deseori la trageri de timp, lucru cu care Stoica nu este de acord.

Mihai Stoica, despre tragerile de timp: „ I-am interzis asta lui Târnovanu”

FCSB a pierdut cu 0-2 meciul cu Young Boys, primul gol al elvețienilor fiind marcat în inferioritate numerică, după ce Malcom Edjouma a părăsit terenul accidentat.

Ulterior, Marius Șumudică, fostul antrenor de la Rapid, a declarat că Târnovanu ar fi trebuit să tragă de timp până când Florin Tănase ar fi intrat pe teren. Președintele de la FCSB i-a răspuns tehnicianului.

„A durat schimbarea pentru că Tănase nu era încălzit. Dura puțin până făcea încălzirea.

Eu nu sunt de acord deloc cu asta (n.r. practicile lui Târnovanu cu tragerile de timp).

Lui Târnovanu i-am interzis să mai facă asta. De ce nu sunt de acord? Noi am avut meciuri în care am jucat mai mult de o oră în 10. Cu PAOK, peste 30 de minute, cu Olympiakos, cu Aberdeen mai mult de o oră.

Nu înseamnă că dacă rămâi în 10 trebuie să iei gol, mai ales în trei minute. Unde nu am gestionat bine, ne-am deschis. Trebuia să stăm, să așteptăm până intră Tănase. Dar nu neapărat să stăm pe jos”, a declarat Mihai Stoica, conform fanatik.ro.

Mihai Stoica: „Am avut discuția asta de mai multe ori”

Conducătorul campioanei a dezvăluit o discuție pe care a avut-o cu portarul de la națională.

„Chestia asta a făcut-o Târnovanu la Salonic și nu doar acolo. Dar dacă sunt un scouter, merg să văd un portar și îl văd cum stă pe jos un meci, și încă un meci, și încă un meci…

Lăsați-mă în pace! I-am spus: «Să nu te mai văd! Ștefane, tu l-ai făcut pe arbitru să dea 10 minute și să lase 12».

Am avut discuția asta de mai multe ori. La meciul cu Go Ahead n-a mai tras de timp. Patru minute s-au dat. Dacă nu ne deschideam, nu luam gol.

Pe Edjouma nu îl culpabilizez. Unde să se ducă? E ruptură. Dacă Valentin Crețu ar fi strâns mai bine degaja mingea aia. Dar, atenție, ei până la gol au mai avut trei ocazii. Am început foarte prost”, a adăugat Mihai Stoica.

Citește și

VIDEO: cele mai noi imagini din sport