Dinamo i-a dedicat un mesaj special lui Cătălin Hîldan, care s-a stins din viață la un meci amical disputat de „câini” la Oltenița, pe 5 octombrie 2000.

În ziua în care s-au împlinit 25 de ani de la tragica dispariție a „Unicului căpitan”, Dinamo l-a omagiat pe fostul fotbalist.

Membrii Peluzei „Cătălin Hîldan”, alături de oficiali ai clubului, au mers la mormântul fostului mijlocaș, în Brănești.

Cătălin Hîldan, omagiat de clubul Dinamo la 25 de ani de la dispariție

Pe paginile de socializare ale grupării bucureștene a apărut un mesaj în amintirea lui Cătălin Hîldan.

„Câinii” au amintit despre spiritul și dedicarea lui Hîldan, dar și despre pasiunea cu care acesta purta tricoul alb-roșu la fiecare meci.

De asemenea, dinamoviștii au amintit de relația de prietenie pe care au avut-o Cătălin Hîldan și Florentin Petre, actual antrenorul secund al formației din „Ștefan cel Mare”.

„În urmă cu 25 de ani, pe un teren de fotbal dintr-un oraș din sudul României, Cătălin Hîldan îmbrăca pentru ultima dată tricoul clubului Dinamo.

Totul s-a petrecut fulgerător, în repriza secundă a meciului amical dintre Navol Oltenița și Dinamo București. Cătălin Hîldan s-a prăbușit la centrul terenului.

Nimeni nu se aștepta, nimeni nu putea să creadă, în momentul în care vestea cutremurătoare a sosit de la spitalul din localitate: Cătălin Hîldan a trecut în eternitate.

Deși avea doar 24 de ani, Cătălin devenise nu doar un adevărat lider pe teren, ci un simbol - un exemplu sportiv demn de urmat. El reprezenta un model și prin comportamentul său din afara terenului de joc sau al antrenamentului.

Au trecut 25 de ani, însă flacăra pe care a purtat-o cu atâta mândrie pe teren arde și astăzi. Atât suporterii, cât și clubul îi aduc omagiu meci de meci - fie prin prezența chipului său pe echipamentul de joc sau pe banderola de căpitan, fie prin numele Peluzei Cătălin Hîldan și prin steagurile fluturate pe stadion, cu chipul său.

Astăzi, pe bancă stă bunul tău prieten, Cătăline! Florentin Petre este cel care are grijă ca legenda ta să rămână vie, iar jucătorii tineri, care vin din urmă, să știe cu adevărat ce ai însemnat - atât în vestiar, cât și pe terenul de joc.

Vei rămâne etern, Cătălin Hîldan! Ai fost și vei rămâne cu adevărat Unicul Căpitan!”, au transmis cei de la Dinamo.

Peluza „Cătălin Hîldan”, prezentă la mormântul „Unicului căpitan”

La locul de veci al lui Cătălin Hîldan s-au prezentat o parte dintre membrii galeriei.

Conform prosport.ro, au mai fost prezenți Andrei Nicolescu, președintele lui Dinamo, Zeljko Kopic, antrenorul formației bucureștene, și Florentin Petre, secundul tehnicianului croat, Dan Gătăianțu, directorul financiar, și Cosmin Mihalescu, directorul sportiv de la Dinamo.

Aceștia au ținut un moment de reculegere în memoria lui Hîldan, apoi i-au scandat numele și au afișat un banner emoționant. Suporterii au aprins torțe și au cântat în memoria eternului căpitan.

„Spiritul de sacrificiu și verva nu vor fi uitate / Căci sufletul tău strălucește în eternitate” , a fost mesajul suporterilor.

Hîldan, omagiat și la meciul cu Unirea Slobozia

La partida din etapa #12 a Ligii 1, meci câștigat de Dinamo cu 1-0 în fața celor de la Unirea Slobozia, suporterii dinamoviști au afișat o scenografie specială în memoria lui Cătălin Hîldan.

Pe stadionul din Clinceni, „câinii” din tribună au afișat trei bannere cu chipul lui Cătălin Hîldan, dar și cu fețele a doi foști membri ai galeriei care au decedat.

„Anii trec, dar spiritul rămâne, Hîldan pe teren, Cătău în tribune”, a fost mesajul afișat de suporterii dinamoviști.

De-a lungul timpului, fanii dinamoviști i-au dedicat mai multe coregrafii și mesaje „Unicului căpitan”.

