Dominație totală în Formula 1 Au câștigat titlul mondial cu 6 etape înainte de finalul sezonului + Russell, victorie surpriză în Singapore
Formula 1

Dominație totală în Formula 1 Au câștigat titlul mondial cu 6 etape înainte de finalul sezonului + Russell, victorie surpriză în Singapore

alt-text Publicat: 05.10.2025, ora 18:00
alt-text Actualizat: 05.10.2025, ora 18:00
  • McLaren câștigă al doilea titlu mondial consecutiv în Formula 1 la MP din Singapore, cu șase etape înainte de finalul sezonului!
  • Cursa a fost câștigată de George Russell (Mercedes), plecat din pole-position.

Pare incredibil, dar McLaren a reușit să câștige un nou titlu la constructori, după ce Norris și Piastri au încheiat în Singapore pe locurile 3 și 4.

Citește și
Dominație totală în Formula 1! McLaren câștigat titlul mondial cu 6 etape înainte de final

În ciuda victoriei lui Russell, Mercedes are doar jumătate din punctele obținute de piloții McLaren. Iar distanța de 325 de puncte nu mai poate fi recuperată în ultimele 6 runde.

Pentru echipa britanică, acesta este cel de-al 10-lea titlu mondial în Formula 1, fiind depășită doar de Ferrari (16).

Miza pentru ultimele etape rămâne titlul mondial la piloți, unde Piastri și Nostri au un avans important față de urmăritori și au acceptul echipei să se lupte pentru marele trofeu.

George Russell, victorie surpriză în Singapore + tensiuni între Norris și Piastri

Russell a reușit să confirme parcursul bun din calificări și să obțină cel de-al doilea succes al sezonului, după cel din Canada. În spatele său a venit campionul mondial en-titre, Max Verstappen.

În ciuda victoriei de la constructori, lucrurile nu sunt chiar roz la McLaren, unde piloții s-au contrat din primele viraje. Norris a reușit să-l depășească pe Piastri, între cei doi având loc și un contact.

Deși Piastri s-a plâns echipei, decizia a fost ca incidentul să fie revizuit intern după cursă. Lucru care l-a nemulțumit pe liderul la zi al clasamentului mondial: „Nu e corect! Dacă trebuie să intre în colegul lui ca să evite altă mașină, înseamnă că face o treabă de rahat în a evita accidentul”.

Piatri n-a mai reușit să îl depășească pe Norris și a fost nevoit să se mulțumească doar cu locul 4.

Clasamentul cursei

  1. George Russell (Mercedes)
  2. Max Verstappen (Red Bull)
  3. Lando Norris (McLaren)
  4. Oscar Piastri (McLaren)
  5. Kimi Antonelli (Mercedes)
  6. Charles Leclerc (Ferrari)
  7. Lewis Hamilton (Ferrari)
  8. Fernando Alonso (Aston Martin)
  9. Oliver Bearman (Haas)
  10. Carlos Sainz (Williams)

Clasament general - piloți

  1. Oscar Piastri (McLaren) - 336p
  2. Lando Norris (McLaren) - 314p
  3. Max Verstappen (Red Bull) - 273p
  4. George Russell (Mercedes) - 237p
  5. Charles Leclerc (Ferrari) - 173p

Clasament general - constructori

  1. McLAREN - 650p
  2. Mercedes - 325p
  3. Ferrari - 300p
  4. Red Bull - 290p
  5. Williams - 102p

formula 1 mclaren Campioana Mondiala mp al singapore george russell
