Imagini de senzație VIDEO: Arena cu acoperiș retractabil pe care se va juca luna aceasta: e ca o floare și se închide în 10 minute!

Turneul Ningbo Open va avea parte de o arenă mult mai modernă decât cea cu care fanii tenisului erau obișnuiți.

După ce anul trecut a trecut la stadiul de turneu WTA 500, organizatorii au vrut să țină pasul cu facilitățile pe care le oferă marile turnee din tenis.

Turneul Ningbo Open se va desfășura la jumătatea lunii octombrie și le va oferi jucătoarelor condiții de top și premii mai mari, comparativ cu edițiile precedente.

Arenă de top la turneul WTA Ningbo Open

Pentru ediția din acest a turneului din China, arena a beneficiat de modernizări de top, printre care un acoperiș retractabil, care se închide/deschide în 10 minute, o nouă tribună cu 1.200 de locuri, o nouă nocturnă și multiple facilități pentru zona media.

Modificările vin după ce anul trecut turneul a fost mutat în categoria WTA 500, informează tennistourcalendar.com.

The Ningbo Open debuted its retractable roof today. Inspired by the city flower, the camellia, the roof's 12 petals can be opened/closed in just 10 minutes.



The WTA 500 tournament will be held from the 13th to the 19th of this month. #NingboOpen pic.twitter.com/nX7adGDaoW — Bendou Zhang🎾 (@BendouZhang) October 4, 2025

Inițial el a făcut parte din circuitul ITF, din 2010 până în 2012. Apoi, între 2013 și 2014 a trecut la WTA 125, iar între 2015 și 2022 s-a aflat într-o pauză, pentru ca în 2023 să intre direct în categoria WTA 250, iar un an mai târziu în WTA 500, atrăgând astfel nume importante și oferind și premii mai consistente.

Premiile turneului WTA 500 Ningbo Open

Câștigător: 164.000 de dolari / 500 de puncte

Finalist: 101.000 de dolari/ 325 de puncte

Semifinale: 59.000 de dolari / 195 de puncte

Sferturi de finală: 28.695 de dolari / 108 puncte

Optimi de finală: 15.700 de dolari / 60 de puncte

Șaisprezecimi: 11.300 de dolari / 1 punct

Competiția va avea loc între 13 și 19 octombrie. Edițiile precedente au fost câștigate de Ons Jabeur în 2023 și Daria Kasatkina în 2024.

