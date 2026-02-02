Comisia de Disciplină a FRF le-a sancționat pe UTA Arad și Rapid în urma mesajelor rasiste și xenofobe afișate de suporteri.

Meciul din etapa #23 a Superligii s-a încheiat cu victoria arădenilor, scor 2-1.

Duelul a fost unul controversat în tribune, unde fanii și-au manifestat rivalitatea alimentată de relația de prietenie dintre ultrașii rapidiști și cei al lui Poli Timișoara, rivala istorică a arădenilor.

FRF le-a sancționat pe UTA și Rapid, după mesajele rasiste și xenofobe

Comisia de Disciplină a amendat ambele cluburi: UTA Arad are de plătit 5.000 de lei, iar Rapid a fost sancționată cu 11.250 de lei, mai mult decât dublu față de gazde.

Conform regulamentelor FRF, atât clubul gazdă, cât și echipa vizitatoare sunt responsabile pentru comportamentul suporterilor aflați în sectoarele care le sunt destinate, în cazul afișării unor mesaje rasiste, xenofobe, jignitoare sau discriminatorii.

Adversitatea dintre cele două echipe a depășit granițele normalității în momentul în care suporterii gazdelor au afișat o serie de bannere rasiste la adresa oaspeților.

Fanii roș-albilor s-au lăudat cu ele pe pagina de Facebook Ultras Arad:

„Scârțâit de roți, tamponări în masă / Ați fugit văzând că-i groasă” - Ultras Arad

„Degeaba vă plângeți de parteneriat / Lui Șucu îi plac grifonii, nu ciorile, de fapt” - Red Boys Crew

„Șefu' la coțofene / Manechin de sutiene” - Neuman's

„Bronzați precum purtătorii de Sombrero, / Editați fulare, dar mentalitatea-i zero” - Red Boys Crew

„Aruncătorii de pietre, făuritorii de cazane / Colorează peluza doar renunțând la haine” - Neuman's

Rapidiștii au afișat la rândul lor un banner jignitor la adresa rivalilor: „Poli și Rapid vă dau la m***”:

Isenko, amendat cu 740 de lei

Comisia de Disciplină a analizat și partida dintre Farul Constanța și Universitatea Craiova (4-1), iar jucătorul Pavlo Isenko a fost suspendat un meci și amendat cu 740 de lei, după eliminarea din minutul 84 al partidei.

Clasamentul în Superliga

Loc Echipa Meciuri Puncte 1 U Craiova 24 46 2 Dinamo 24 45 3 Rapid 24 45 4 FC Argeș 24 40 5 U Cluj 24 39 6 Botoșani 23 38 7 UTA Arad 24 38 8 Oțelul Galați 23 36 9 CFR Cluj 24 35 10 Farul 24 34 11 FCSB 24 34 12 Petrolul 24 21 13 Unirea Slobozia 24 21 14 Csikszereda 24 19 15 Hermannstadt 24 17 16 Metaloglobus 24 11

