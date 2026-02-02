N-au scăpat Cum au fost sancționate UTA și Rapid de FRF pentru mesajele rasiste și xenofobe +11 foto
Bannere rasiste la UTA - Rapid. FOTO Ultras Arad FB
Superliga

N-au scăpat Cum au fost sancționate UTA și Rapid de FRF pentru mesajele rasiste și xenofobe

alt-text Ionuț Cojocaru
alt-text Publicat: 02.02.2026, ora 18:11
alt-text Actualizat: 02.02.2026, ora 18:40
  • Comisia de Disciplină a FRF le-a sancționat pe UTA Arad și Rapid în urma mesajelor rasiste și xenofobe afișate de suporteri.
  • Meciul din etapa #23 a Superligii s-a încheiat cu victoria arădenilor, scor 2-1.

Duelul a fost unul controversat în tribune, unde fanii și-au manifestat rivalitatea alimentată de relația de prietenie dintre ultrașii rapidiști și cei al lui Poli Timișoara, rivala istorică a arădenilor.

FRF le-a sancționat pe UTA și Rapid, după mesajele rasiste și xenofobe

Comisia de Disciplină a amendat ambele cluburi: UTA Arad are de plătit 5.000 de lei, iar Rapid a fost sancționată cu 11.250 de lei, mai mult decât dublu față de gazde.

Conform regulamentelor FRF, atât clubul gazdă, cât și echipa vizitatoare sunt responsabile pentru comportamentul suporterilor aflați în sectoarele care le sunt destinate, în cazul afișării unor mesaje rasiste, xenofobe, jignitoare sau discriminatorii.

Galerie foto (11 imagini)

Bannere rasiste la UTA - Rapid. FOTO Ultras Arad FB (1).jpg Bannere rasiste la UTA - Rapid. FOTO Ultras Arad FB (2).jpg Bannere rasiste la UTA - Rapid. FOTO Ultras Arad FB (3).jpg Bannere rasiste la UTA - Rapid. FOTO Ultras Arad FB (4).jpg Bannere rasiste la UTA - Rapid. FOTO Ultras Arad FB (5).jpg
+11 Foto
labels.photo-gallery

Adversitatea dintre cele două echipe a depășit granițele normalității în momentul în care suporterii gazdelor au afișat o serie de bannere rasiste la adresa oaspeților.

Fanii roș-albilor s-au lăudat cu ele pe pagina de Facebook Ultras Arad:

  • „Scârțâit de roți, tamponări în masă / Ați fugit văzând că-i groasă” - Ultras Arad
  • „Degeaba vă plângeți de parteneriat / Lui Șucu îi plac grifonii, nu ciorile, de fapt” - Red Boys Crew
  • „Șefu' la coțofene / Manechin de sutiene” - Neuman's
  • „Bronzați precum purtătorii de Sombrero, / Editați fulare, dar mentalitatea-i zero” - Red Boys Crew
  • „Aruncătorii de pietre, făuritorii de cazane / Colorează peluza doar renunțând la haine” - Neuman's

Rapidiștii au afișat la rândul lor un banner jignitor la adresa rivalilor: „Poli și Rapid vă dau la m***”:

Isenko, amendat cu 740 de lei

Comisia de Disciplină a analizat și partida dintre Farul Constanța și Universitatea Craiova (4-1), iar jucătorul Pavlo Isenko a fost suspendat un meci și amendat cu 740 de lei, după eliminarea din minutul 84 al partidei.

Farul - U Craiova, meci
Farul - U Craiova, meci

Galerie foto (11 imagini)

Farul - U Craiova, meci Farul - U Craiova, meci Farul - U Craiova, meci Farul - U Craiova, meci Farul - U Craiova, meci
+11 Foto
labels.photo-gallery

Clasamentul în Superliga

LocEchipaMeciuriPuncte
1U Craiova2446
2Dinamo2445
3Rapid2445
4FC Argeș2440
5U Cluj2439
6Botoșani2338
7UTA Arad2438
8Oțelul Galați2336
9CFR Cluj2435
10Farul2434
11FCSB2434
12Petrolul2421
13Unirea Slobozia2421
14Csikszereda2419
15Hermannstadt2417
16Metaloglobus2411

suporteri uta arad rapid rasism xenofobie
Așa ceva nu s-a mai văzut în tenis! VIDEO: Scene bizare la o partidă din Australia. Tehnică dezastruoasă sau crampe?

