„Mi-ar plăcea să lucrez cu el”  Ofertă pentru Octavian Popescu: „Trebuie să schimbe mediul”

Mihăiță Pleșan (43 de ani), fostul jucător de la FCSB și actual impresar, a vorbit despre situația în care se află Octavian Popescu (23 de ani) și a spus că și-ar dori să îl reprezinte.

Impresarul a vorbit la superlativ despre calitățile lui Popescu și crede că evoluțiile slabe au venit din cauza unor probleme la nivel mental.

Mihăiță Pleșan, despre Octavian Popescu: „ Mi-ar plăcea să lucrez cu el”

Octavian Popescu este impresariat în prezent de firma fraților Becali. Cu toate acestea, Pleșan nu s-a ferit să declare că și-ar dori să îl reprezinte pe jucătorul de la FCSB.

„Mi-ar plăcea să lucrez cu Tavi Popescu. Eu cred foarte mult în el. Are o problemă mentală! Dacă nici Mirel Rădoi nu poate să-l facă să joace, nu-l mai face nimeni!

Mirel e un tip foarte perfecționist și poate să îl facă să fie din nou ce a fost. Cred că lui i-ar trebui schimbat mediul vreo șase luni. El are niște calități cum nu sunt în România.

Cred că, stând de vorbă cu el, să se deschidă, poate un psiholog, un mental coach… Poate are probleme acasă, cu iubita. Ajutându-l, cred că îl poți face să fie numărul 1 și la naționala României”, a declarat Mihăiță Pleșan, conform prosport.ro.

850.000 de euro este cota lui Octavian Popescu, conform Transfermarkt

Întrebat despre un posibil transfer al lui Octavian Popescu în viitor, Pleșan a declarat:

„Poți să iei și zece milioane pe el! Pentru că este român, dacă era croat sau brazilian te duceai și mai mult…”.

În acest sezon, nefiind eligibil pentru regula U21, Octavian Popescu a jucat 33 de meciuri în toate competițiile la FCSB, fără a reuși să înscrie. El a oferit doar două pase de gol.

