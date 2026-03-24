Incompetență uluitoare la Real Madrid! Kylian Mbappe, diagnosticat greșit după o gafă de necrezut a staff-ului medical
alt-text Publicat: 24.03.2026, ora 22:04
  • Informații incredibile despre situația medicală a lui Kylian Mbappe, starul lui Real Madrid.
  • Conform The Athletic, staff-ul medical al madrilenilor ar fi gafat uluitor în evaluarea problemelor francezului. Detalii, mai jos.

Kylian Mbappe a acuzat dureri persistente la genunchi de mai multă vreme.

În cadrul primelor evaluări efectuate la Madrid, medicii ar fi analizat genunchiul drept, cel sănătos, ceea ce a dus la un diagnostic eronat și la întârzierea tratamentului adecvat!

Francezul ar fi continuat să joace fără să cunoască exact gravitatea accidentării sale sale, ceea ce i-a accentuat frustrarea și a ridicat semne de întrebare privind gestionarea cazului de către club, scrie The Athletic.

Doctorii de la Real Madrid i-au făcut un RMN la piciorul greșit (dreptul), în decembrie. Cum n-au fost descoperite probleme, Mbappe a jucat în 3 meciuri pentru Real Madrid înainte ca testele să-i fie făcute la genunchiul stâng, la care avea, de fapt, probleme.

Nemulțumit de staff-ul medical de la Madrid, jucătorul a decis să solicite o a doua opinie medicală în Franța.

Acolo, un specialist a identificat corect sursa durerii și a stabilit un plan de recuperare bazat pe exerciții de întărire musculară, evitând astfel necesitatea unei intervenții chirurgicale.

S-a descoperit atunci o ruptură parțială a ligamentului posterior al genunchiului, iar pe 31 decembrie, Real Madrid a publicat un raport medical în care a descris accidentarea în termeni mai generali ca o entorsă la genunchi.

Incidentul a atras critici asupra modului în care Real Madrid gestionează problemele medicale ale jucătorilor și, potrivit unor surse, ar fi contribuit la schimbări interne în cadrul departamentului medical al clubului.

Mbappe a revenit după accidentare în victoria cu 2-1 în fața lui Manchester City, din Liga Campionilor, care a asigurat calificarea în sferturile de finală cu scorul general de 5-1.

Mbappe a jucat apoi 26 de minute în victoria de pe „Bernabeu”, din La Liga, în fața lui Atletico Madrid, scor 3-2.

În prezent, Mbappe e în cantonamentul echipei naționale a Franței, care va juca două meciuri amicale: cu Brazilia, pe 26 martie, și cu Columbia, pe 29 martie.

