Incompetență uluitoare la Real Madrid! Kylian Mbappe, diagnosticat greșit după o gafă de necrezut a staff-ului medical

Informații incredibile despre situația medicală a lui Kylian Mbappe, starul lui Real Madrid.

Conform The Athletic, staff-ul medical al madrilenilor ar fi gafat uluitor în evaluarea problemelor francezului. Detalii, mai jos.

Kylian Mbappe a acuzat dureri persistente la genunchi de mai multă vreme.

În cadrul primelor evaluări efectuate la Madrid, medicii ar fi analizat genunchiul drept, cel sănătos, ceea ce a dus la un diagnostic eronat și la întârzierea tratamentului adecvat!

Incompetență uluitoare la Real Madrid! Mbappe, diagnosticat greșit

Francezul ar fi continuat să joace fără să cunoască exact gravitatea accidentării sale sale, ceea ce i-a accentuat frustrarea și a ridicat semne de întrebare privind gestionarea cazului de către club, scrie The Athletic.

Doctorii de la Real Madrid i-au făcut un RMN la piciorul greșit (dreptul), în decembrie. Cum n-au fost descoperite probleme, Mbappe a jucat în 3 meciuri pentru Real Madrid înainte ca testele să-i fie făcute la genunchiul stâng, la care avea, de fapt, probleme.

Nemulțumit de staff-ul medical de la Madrid, jucătorul a decis să solicite o a doua opinie medicală în Franța.

Acolo, un specialist a identificat corect sursa durerii și a stabilit un plan de recuperare bazat pe exerciții de întărire musculară, evitând astfel necesitatea unei intervenții chirurgicale.

S-a descoperit atunci o ruptură parțială a ligamentului posterior al genunchiului, iar pe 31 decembrie, Real Madrid a publicat un raport medical în care a descris accidentarea în termeni mai generali ca o entorsă la genunchi.

Incidentul a atras critici asupra modului în care Real Madrid gestionează problemele medicale ale jucătorilor și, potrivit unor surse, ar fi contribuit la schimbări interne în cadrul departamentului medical al clubului.

Mbappe a revenit după accidentare în victoria cu 2-1 în fața lui Manchester City, din Liga Campionilor, care a asigurat calificarea în sferturile de finală cu scorul general de 5-1.

Mbappe a jucat apoi 26 de minute în victoria de pe „Bernabeu”, din La Liga, în fața lui Atletico Madrid, scor 3-2.

În prezent, Mbappe e în cantonamentul echipei naționale a Franței, care va juca două meciuri amicale: cu Brazilia, pe 26 martie, și cu Columbia, pe 29 martie.

Citește și

VIDEO: cele mai noi imagini din sport