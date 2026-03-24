Mo Salah pleacă de la Liverpool! Atacantul egiptean a făcut anunțul: „Nu e ușor” + Unde s-ar putea transfera
Campionate

Publicat: 24.03.2026, ora 21:19
Actualizat: 24.03.2026, ora 21:33
  • Mohamed Salah (33 de ani) a anunțat, oficial, că va pleca de la Liverpool la finalul acestui sezon, după aproape 10 ani la clubul din Premier League.
  • Clubul a confirmat, la rândul său, despărțirea, subliniind că fotbalistul va avea parte de un omagiu pe măsura impactului său.

Atacantul egiptean, unul dintre cei mai influenți jucători ai cormoranilor, a publicat un mesaj emoționant.

Salah a subliniat atașamentul față de club și suporteri:

„Salutare tuturor! Din păcate, a sosit momentul. Aceasta este prima parte a mesajului meu de rămas-bun. Voi părăsi Liverpool la sfârșitul sezonului.

Aș vrea să încep prin a spune că nu mi-am imaginat niciodată cât de profund acest club, acest oraș și acești oameni aveau să devină parte din viața mea.

Liverpool nu este doar un club de fotbal. Este o pasiune, o istorie, un spirit pe care nu-l pot explica în cuvinte cuiva care nu face parte din acest club.

Am sărbătorit victoria. Am câștigat cele mai importante trofee și am trecut împreună prin cele mai grele momente din viața noastră.

Vreau să mulțumesc tuturor celor care au făcut parte din acest club în perioada petrecută aici, în special colegilor mei de echipă, din trecut și din prezent.

Iar fanilor... nu am cuvinte suficiente. Susținerea pe care mi-ați arătat-o, în cea mai frumoasă perioadă a carierei mele, este ceva ce nu voi uita niciodată și ceva ce voi păstra mereu cu mine.

Despărțirea nu este niciodată ușoară. Mi-ați oferit cele mai frumoase momente din viața mea. Voi rămâne mereu unul dintre voi. Acest club va fi întotdeauna casa mea, pentru mine și pentru familia mea. Vă mulțumesc pentru tot. Datorită vouă tuturor, nu voi merge niciodată singur”.

Potrivit talksport.com, un transfer la clubul saudit Al Ittihad sau în Major League Soccer ar putea fi opțiuni pentru el.

Salah și-a exprimat dorința de a face acest anunț suporterilor cât mai curând posibil pentru a oferi transparență cu privire la viitorul său, datorită respectului și recunoștinței sale față de ei. Clubul Liverpool

Mo Salah a fost o figură centrală pentru Liverpool încă din 2017, când s-a transferat de la AS Roma.

De-a lungul anilor, el a devenit unul dintre cei mai buni marcatori din istoria clubului, acumulând sute de apariții și un număr impresionant de goluri.

435 de meciuri
a jucat Mo Salah la Liverpool până acum

Salah a câștigat numeroase trofee importante, inclusiv două titluri în Premier League și Liga Campionilor.

Anunțul plecării vine pe fondul unor speculații persistente legate de viitorul său, intensificate în ultimele luni.

Salah semnase un nou contract în aprilie anul trecut, care îl menținea pe Anfield până în 2027, pe care nu-l va mai duce însă până la final.

255 de goluri
și 122 de assisturi are Mo Salah la Liverpool

liverpool Premier League anunt despartire mo salah
Top stiri
„Meciul cu România e ca o finală” Montella: „Să fim pregătiți  să ne apărăm și să suferim” » Demisionează dacă pierde?
Nationala
13:30
„Meciul cu România e ca o finală” Montella: „Să fim pregătiți să ne apărăm și să suferim” » Demisionează dacă pierde?
Citește mai mult
„Meciul cu România e ca o finală” Montella: „Să fim pregătiți  să ne apărăm și să suferim” » Demisionează dacă pierde?
„Trei luni am fost în depresie”  Simona Halep, dezvăluiri despre momentele cumplite prin care a trecut: „O dramă totală” » Cum a intimidat-o Serena Williams
Tenis
14:25
„Trei luni am fost în depresie” Simona Halep, dezvăluiri despre momentele cumplite prin care a trecut: „O dramă totală” » Cum a intimidat-o Serena Williams
Citește mai mult
„Trei luni am fost în depresie”  Simona Halep, dezvăluiri despre momentele cumplite prin care a trecut: „O dramă totală” » Cum a intimidat-o Serena Williams
Agentul lui Salah rupe tăcerea A oferit primele detalii despre viitorul starului egiptean, după anunțul plecării de la Liverpool 
Campionate
13:24
Agentul lui Salah rupe tăcerea A oferit primele detalii despre viitorul starului egiptean, după anunțul plecării de la Liverpool
Citește mai mult
Agentul lui Salah rupe tăcerea A oferit primele detalii despre viitorul starului egiptean, după anunțul plecării de la Liverpool 
FOTO | Petiția "Faceți ceva cu autobuzul 290!", trimisă de bucureșteni din cartierele Colentina și Tei la TPBI, STB, PMB și Ciucu. De ce sunt oamenii disperați
B365
24.03
FOTO | Petiția "Faceți ceva cu autobuzul 290!", trimisă de bucureșteni din cartierele Colentina și Tei la TPBI, STB, PMB și Ciucu. De ce sunt oamenii disperați
Citește mai mult
FOTO | Petiția "Faceți ceva cu autobuzul 290!", trimisă de bucureșteni din cartierele Colentina și Tei la TPBI, STB, PMB și Ciucu. De ce sunt oamenii disperați

Echipe/Competiții

fcsb 34 CFR Cluj 14 dinamo bucuresti 30 rapid 15 Universitatea Craiova 25 petrolul ploiesti 3 Poli Iasi uta arad 13 farul constanta 2

Trending in sport

stiri ultima ora rapid bucuresti dinamo bucuresti Universitatea Craiova Mirel Radoi liga 1 Cristi Chivu fcsb
Se mai califică FCSB &icirc;n cupele europene?Campioana va juca &icirc;n premieră &icirc;n play-out!
Sondaj
25.03

Se mai califică FCSB în cupele europene? Campioana va juca în premieră în play-out!

Se va califica FCSB în cupele europene?

DA %
NU %
Se mai califică FCSB &icirc;n cupele europene?Campioana va juca &icirc;n premieră &icirc;n play-out!
Continuă la homepage
Înapoi la prima pagină Ultima oră Notificări Share